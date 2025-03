BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 24 marzo 2025

Oggi in edicola, 24 marzo 2025

“Trova il coraggio di dire tutto ciò che sai”

I figli di Pierina Paganelli attraverso i loro avvocati si rivolgono a Manuela Bianchi, che domani dovrà ripetere in incidente probatorio la sua ultima versione dei fatti (che ad avvisarla della presenza di un cadavere in garage sarebbe stato Louis Dassilva). “Anche alla luce delle gravi minacce ricevute da te e da Giorgia (la figlia di Manuela e Giuliano Saponi, ndr) possiamo solo immaginare le remore, le angosce e le paure che ti hanno impedito di parlare fino ad ora, ma adesso devi trovare il coraggio di dire tutto”, l’appello dei figli di Pierina (ilCarlino, Corriere).

Concessioni balneari, come prepararsi ai bandi

“Riteniamo che senza un piano economico corretto e senza una visione imprenditoriale innovativa, difficilmente si potrà vincere il bando e ottenere la concessione”. In vista del giugno 2027, termine al momento ultimo per le amministrazioni locali per mettere a bando le concessioni balneari, il Corriere intervista Gianfranco Sanchi, consulente in finanza agevolata e bandi aziendali. Assieme ai commercialisti Fabio Vannucci e Michele Fesani, sta promuovendo una serie di incontri “live webinar” aperti ai balneari (Corriere).

Consulta dello sport, Brunori lascia

Il consigliere comunale di opposizione Stefano Brunori, del gruppo Gloria Lisi per Rimini, ha deciso di dimettersi dalla consulta dello sport del comune di Rimini. “Da novembre 2022 non è più stata convocata”, spiega. Eppure i temi da trattare secondo il consigliere ci sarebbero. “Sono ancora aperte le discussioni per la gestione dello stadio del baseball e della nuova piscina comunale, che nella massima trasparenza dovranno garantire il futuro delle grandi strutture sportive comunali” (Corriere).

Incendio a Dogana

Sono probabilmente di natura dolosa le fiamme che nella notte tra sabato e domenica hanno distrutto una moto parcheggiata all’esterno della Global Cell a Dogana. La moto apparteneva al proprietario dell’attività. L’incendio non ha causato feriti e nessuna persona è rimasta coinvolta. Danni, invece, al negozio, frantumata la vetrina e anneritele pareti interne. I vigili del fuoco hanno spento velocemente le fiamme (ilCarlino).

