BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 25 aprile 2025

Oggi in edicola, 25 aprile 2025

Case popolari affittate ai turisti

Sono una decina i privati che hanno dato in affitto il proprio appartamento, seppure facesse parte di un Peep. La segnalazione arriva dal servizio attività economiche del comune di Rimini. “Non c’è alcuna volontà vessatoria, nessuna caccia alle streghe. Ma serve rigore per il fenomeno dilagante delle locazioni brevi e l’impatto che ha sul diritto alla casa”, sottolinea l’assessore Juri Magrini lanciando l’avvio del lavoro di una taskforce creata allo scopo (ilCarlino, Corriere).

Ieg, il rinnovo con Vicenza

Rimini Congressi e Vicenza Holding sono in procinto di rinnovare i patti (recentemente scaduti) relativi alla partecipazione nel capitale sociale di Ieg, Italian Exhibition Group, la società di gestione delle fiere di Rimini e Vicenza. Le trattative sono iniziate. L’assetto societario non dovrebbe cambiare: Rimini Congressi ha una quota del 49,3% del capitale sociale, con il 56% dei diritti di voto. Vicenza Holding detiene il 19% del capitale e il 21,5% dei diritti di voto (ilCarlino).

Dassilva di nuovo al Riesame

Ieri gli avvocati di Louis Dassilva, indagato e in carcere per l’omicidio di Pierina Paganelli, hanno presentato un appello al tribunale della libertà contro la seconda ordinanza del giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini, che ha rigettato la richiesta di scarcerazione. Secondo la difesa di Dassilva “non ci sono elementi individualizzanti che dicano che Louis Dassilva la mattina del ritrovamento del cadavere si trovasse nel garage di via Del Ciclamino prima che scattasse la chiamata al 118”. La precedente richiesta di scarcerazione è stata rifiutata solo pochi giorni fa sia a Rimini sia a Bologna (ilCarlino, Corriere).

Guerrina Piscaglia ancora viva per la burocrazia

Per la casalinga di Novafeltria, uccisa 11 anni fa dal parroco Gratien Alabi, non esiste ancora una certificazione ufficiale della morte. A condannare Alabi c’è una sentenza definitiva della Corte di Cassazione del 2019. Ma non è stato ritrovato il cadavere. La famiglia, nel frattempo, ha deciso di procedere con l’iter (lungo) per dichiararne la morte presunta. Cosa che permetterà, per esempio, di chiudere il conto in banca della donna. Il marito e le sorelle di Guerrina, inoltre, hanno fatto partire due cause milionarie per il risarcimento. Intanto, il 1 maggio la ricorderanno con una funzione religiosa (ilCarlino).

Liberazione 80

La cerimonia ufficiale a Rimini avrà inizio oggi alle 9,45 con il raduno al parco Cervi, altezza via Roma, di tutte le autorità, delegazioni partigiane, combattentistiche, d’arma, politiche, sindacali, studentesche e cittadine. Previsti interventi ufficiali e la posa della corona d’alloro al monumento della Resistenza. Ieri, all’Officina manutenzione locomotive di via Tripoli, il ricordo del contributo alla Liberazione dei ferrovieri partigiani. “Indossando la divisa del lavoro quotidiano, trasformarono stazioni e binari in trincee di lotta contro l’occupazione nazifascista”, hanno ricordato gli operai (Corriere).

Studenti in preghiera per papa Francesco

“Ci ha costantemente esortato ad amare Gesù e a far conoscere questa gioia a chiunque. Lo ringraziamo per la sua instancabile testimonianza di amore e pace”. È la riflessione che don Claudio Parma, don Stefano Vendemini e don Massimiliano Cucchi hanno affidato ai loro studenti delle paritarie Karis a Rimini, che ieri mattina prima di iniziare le lezioni si sono riuniti nel cortile della Comasca per un momento di preghiera e di raccoglimento in ricordo di papa Francesco (Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 9,45 al munumento della Resistenza le celebrazioni per la ricorrenza della Liberazione

Dalle 16 alla Serra Cento Fiori festa della Liberazione

Alle 17 al Parco degli artisti ‘Liberati di te’, riflessione musico-teatrale sul tema della libertà con Sergio Casabianca, Alberto Guiducci, Marco Baldazzi

Alle 21 al teatro Galli ‘Il duce delinquente’ con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Noi e loro’ di Delphine e Muriel Coulin

Alle 10 alla residenza comunale di Riccione le celebrazioni per ricorrenza della Liberazione

Dalle 10 a villa Mussolini a Riccione ‘Wanderlust officina creativa’

Dalle 10 a corso Fratelli Cervi a Riccione gli stand gastronomici di ‘Io, tu e le rosole’

Alle 15 dalla chiesa di viale Diaz partenza della camminata per il beato Alessio

Alle 14,30 alla spiaggia libera antistante l’hotel Kursaal di Cattolica ‘Aquilonata per la pace’

Alle 17 al salone Snaporaz di Cattolica il film ‘Tutti morimmo di Stento’ di Alessandro Nunziata sui partigiani Domenico Rasi e Vanzio Spinelli

Dalle 9 a Saludecio ‘Salus erbe’

Alle 10,30 in piazzetta Fellini a Bellaria le celebrazioni per la ricorrenza della Liberazione

Alle 18 in piazza Don Minzoni a Bellaria ‘golden walk’ sfilata di moda

Alle 21 in biblioteca a Bellaria il reading teatrale ‘Guerra e liberazione. La tragedia e la speranza. La seconda guerra mondiale con gli occhi dei testimoni’ con Danny Greggio