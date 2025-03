BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 25 novembre 2024

Oggi in edicola, 25 novembre 2024

“Non vergognatevi a chiedere aiuto”

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, l’intervista a un ex molestatore. “Anche se la fidanzata vi lascia, la vita è bella. E non esiste alcun motivo per maltrattare una ragazza. Ultimo suggerimento ma non per importanza: non vergognatevi mai a chiedere aiuto” (Corriere).

Processo Lady Godiva

Nei giorni scorsi il giudice per l’udienza preliminare ha ratificato i patteggiamenti concordati nell’ambito del processo per spaccio e prostituzione attorno all’ex night club riminese, ma ha anche valutato la posizione di due imputati ammessi al rito abbreviato. Uno è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, per l’altro invece il reato è risultato prescritto. Tre, infine, gli imputati rinviati a giudizio con rito ordinario, chi per traffico e detenzione di stupefacenti, chi per concorso in sfruttamento della prostituzione, chi per rapina (ilCarlino, Corriere).

Villette “inaugurate” dai ladri

Hanno agito nella notte tra venerdì e sabato. Sul terreno sono state trovate le ruote del camion usato per portare via il materiale rubato, in particolare impianti fotovoltaici e batterie, ma anche mobili ed elettrodomestici. Il tutto nuovo di zecca, le dieci villette di via Arno, a Rimini, non erano ancora abitate. Qualcuno si sarebbe trasferito proprio oggi. La banda ha portato via refurtiva per “centinaia di migliaia di euro” (ilCarlino, Corriere).

Nomine in diocesi

Il vescovo della diocesi di Rimini, Nicolò Anselmi, ha disposto nuovi avvicendamenti. Don Matteo Donati lascerà la parrocchia San Benedetto di Cattolica, per un anno di esperienza nella Comunità di Montetauro, don Eugenio Savino lo sostituirà a Cattolica. Don Giovanni Vaccarini lascerà Miramare per San Raffaele. A Miramare arriverà don Maurizio Fabbri. A Bellariva arriva don Mathieu Malik Faye. Don Danilo Manduchi diventa anche amministratore della parrocchia San Giovanni in Galilea (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Ladri in via Arno, razziate le villette | Lady godiva condanne per il giro di prostituzione

CorriereRomagna: Depredate 10 villette, colpo da 100mila euro | Fango paura e rabbia

IlPonte: E per casa un parcheggio | Rimini maglia nera

Oggi a Rimini

Alle 15 nella sala Sant’Agostino il convegno ‘Discriminazioni e molestie nel mondo del lavoro’ (Giornata internazionale contro la violenza di genere)

Alle 17,30 al teatro Tiberio l’incontro ‘Tutta mia la città. Per spazi pubblici più inclusivi e sicuri, non solo per le donne’ (Giornata internazionale contro la violenza di genere)

Alle 21 al teatro Galli in scena il ‘Don Giovanni’, adattamento di Arturo Cirillo

Alle 21 al cinema Fulgor il film ‘La sposa bambina’ di Khadija al-Salami (Giornata internazionale contro la violenza di genere)