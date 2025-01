Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 26 giugno 2024

Oggi in edicola, 26 giugno 2024

Louis non confessa

E’ durato nove ore, l’interrogatorio di Louis Dassilva ieri in procura a Rimini. L’unico indagato, al momento, per l’omicidio di Pierina Paganelli, ha “fornito chiarimenti rispetto alla sua relazione con Manuela “, ha spiegato la consulente Roberta Bruzzone in uscita. Non ha confessato. Proprio Manuela Bianchi sarà sentita nei prossimi giorni come persona informata sui fatti (ilCarlino, Corriere)

In delirio per Zaccagni

Il suo gol dell’altra sera contro la Croazia, che alla fine è valso un pareggio, ha migliorato per ora le sorti non proprio rosee della nazionale di calcio italiana agli Europei tedeschi. Il bellariese Mattia Zaccagni gioca con la Lazio, nella serie A italiana, e ha mandato in visibilio i suoi concittadini. “In famiglia siamo al settimo cielo”, ha dichiarato il padre, che l’altra sera era allo stadio. Tra l’altro, “il compleanno dell’amato nonno materno di Mattia, l’imprenditore Ermanno Morri, che si è spento a 85 anni nel dicembre 2023, cadeva proprio all’indomani”, rivela il padre (ilCarlino, Corriere)

Sabato 29 è bollino rosso

La storica giornata che vedrà il tour de France fare tappa a Rimini, quella di sabato 29 giugno 2024, non si preannuncia facile per la vita dei residenti. In particolare la viabilità e gli spostamenti dovranno tenere conto non solo delle modifiche e delle limitazioni imposte dalla gara internazionale di ciclismo, ma anche dallo svolgimento in contemporanea della Festa della ginnastica in fiera e del match degli Europei tra Italia e Svizzera (ilCarlino, Corriere)

“Ripristinare i quartieri”

Questa mattina a palazzo Garampi, il sindaco Jamil Sadegholvaad incontrerà i rappresentanti del coordinamento dei nove comitati cittadini: Rione Clodio, comitato per l’ambiente Rivabella, Viserbapuntoeacapo, associazione Quartiere 5, comitato No alla variante SS16, Quartiere Padulli-Covignano, Nuovo comitato del quartiere di Borgo Marina, comitato di Borgo San Giuliano, Ex questura. Obiettivo dei civici è perorare la causa del ripristino dei Quartieri come organi di partecipazione (Corriere)

“Qui la sanità funziona”

Nel 2023, i pazienti riminesi che hanno avuto bisogno di ricevere cure fuori provincia sono stati 1.329, mentre a ricoverarsi a Rimini da altre province sono stati 5.684, di cui 3.480 nel presidio di Rimini. Sono dati che ha diffuso ieri l’assessore comunale alla sanità Kristian Gianfreda. “Penso che questo sia da collegare all’alto livello di professionalità del personale medico e infermieristico, nonché , ed è cosa tutt’altro che scontata, anche alle associazioni del terzo settore. Un esempio? Arop, che ha recentemente celebrato i vent’anni di attività” è il commento dell’assessore (ilCarlino, Corriere)

Bluenext cresce

L’azienda riminese ha comprato per 12 milioni Arket, software house vicentina. “È un’acquisizione molto importante non tanto dal punto di vista economico, quanto da quello strategico e di integrazione con la produzione e la tipologia di clienti degli Erp Bluenext”, dichiara il presidente del cda Bonfiglio Mariotti. Con l’aumento dei ricavi e le acquisizioni per linee esterne Bluenext “potrebbe arrivare a 40 milioni di fatturato nel 2024” (ilCarlino)

Riccione, iL caso Tosi in consiglio comunale

Lunedì in commissione e domani in consiglio comunale, andrà la questione dell’incompatibilità di Renata Tosi, consigliera dell’opposizione ed ex sindaca, proprio con il consiglio comunale. La richiesta dell’opposizione nasce dal contenzioso che vede coinvolta l’ex sindaca per indennizzi ricevuti in passato dal comune e a cui probabilmente Tosi non aveva diritto (Corriere).

