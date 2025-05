BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 26 maggio 2025

Oggi in edicola, 26 maggio 2025

Aeroporti, l’Enac “spinge” Forlì

“Spingiamo da tempo con il nostro Piano nazionale degli aeroporti per una integrazione tra gli scali di Bologna e Forlì”. Sono le parole del presidente di Enac, Ente nazionale aviazione civile, Pierluigi Di Palma, rilasciate quattro giorni fa a Rainews. “Sconcertante”, è stato il commento del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. “Sorprendente che Enac parteggi in modo così sfacciato per Forlì e faccia da suggeritore di aggregazioni tra aeroporti, tutto questo mi lascia pensare che sotto a queste prese di posizione ci siano delle filiere e simpatie politiche che non dovrebbero assolutamente esserci” (ilCarlino, Corriere).

Tragedia in arrampicata

E’ stato verso le 19,30 di sabato che Elena Donca, rientrando da un’arrampicata a San Marino, è scivolata lungo uno stretto sentiero, precipitando per oltre 40 metri. I due amici hanno sentito le grida, poi un tonfo e hanno capito. Sono riusciti a trovarla e uno, che fa il medico, ha tentato di rianimarla senza successo. Non è stato possibile recuperare subito il corpo della 32enne di origini rumene ma trapiantata con la famiglia a Faenza. I soccorritori sono rimasti tutta la notte a vegliare il cadavere che è stato recuperato nella tarda mattinata di ieri, dopo la ripresa delle operazioni all’alba con l’uso di un elicottero (ilCarlino, Corriere).

Terrore a Marebello

“Dammi tutti i soldi o finisce male”. Sono le parole che sabato notte l’aggressore ha rivolto alla cassiera del negozio ‘tutto a un euro’ di viale Regina Margherita. Ma non è stata questa la cosa più spaventosa, quella che ha fatto urlare la donna fino a raggiungere gli agenti di pattuglia che si sono precipitati sul posto. L’uomo brandiva minaccioso un’accetta. Ha tentato di fuggire via arraffando qualche decina di euro e abbandonando l’ascia a terra. E’ invece stato arrestato (ilCarlino, Corriere).

Si oppone al testo antidroga: assolto

Il 45enne riminese era stato fermato dalla polizia locale alle 4 del mattino all’uscita da un locale di Miramare. L’alcol test aveva rilevato un leggero stato di ebbrezza. All’invito degli agenti di seguirlo in ospedale per i test antidroga, si è rifiutato ottenendo un decreto penale di condanna lo sanziona con 500 euro di multa e due mesi di arresto. Impugnandolo, è andato a processo e il giudice lo ha assolto ritenendo non legittimo l’invito degli agenti in ospedale (Corriere).

Muore all’improvviso, si indaga per omicidio colposo

Milan Vujkovic, 34enne bagnino di origini croate da anni in Romagna, è morto il 6 novembre 2024 a Bellaria per un malore mentre guardava la Champions con amici. Nei giorni precedenti si era recato in ospedale per dolori al petto: gli era stato diagnosticato un danno miocardico e una lieve ipertrofia, ma il 4 novembre era stato rassicurato sia dal 118 che dal medico di base. La madre, convinta che ci siano state “negligenze”, ha presentato denuncia. La procura di Rimini indaga per omicidio colposo (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: La tragedia di Elena | Notte di terrore

CorriereRomagna: Non poteva guidare | “Era tutte le cose più belle”

IlPonte: La questione sanità | Generazione sotto attacco

Oggi a Rimini

Alle 20 all’arena Francesca da Rimini concerto dell’Istituto Comprensivo XX Settembre e della Banda biovanile città di Rimini

Alle 16,30 al Castello degli agolanti di Riccione la conferenza di Barbara Caprara su ‘Benessere a scuola tra libera scelta, didattica aperta e percorsi a stazioni’

Alle 20,45 al teatro Astra di Bellaria concerto di fine anno della scuola comunale di musica