Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 26 marzo 2024

Oggi in edicola, 26 marzo 2024

Rimini, buon clima non mente

Il capoluogo della riviera rientra nella top 20 delle città italiane con il miglior clima, è diciassettesima. Merito dell’affaccio sul mare che facilità la circolazione dell’aria. Presi in considerazione i parametri di soleggiamento, indice di calore, ondate di calore, eventi estremi, brezza estiva, raffiche di vento, piogge, nebbia, giorni freddi, ne è risultato che, per esempio, nel decennio tra il 2013 e il 2023 l’aumento delle temperature medie è stato di 1,35, sotto la media nazionale derivante dall’aumento di 2 gradi al nord, 1,8 al centro, 0,9 al sud (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Spiagge libere: 10 stabilimenti a rischio

Il nuovo piano dell’arenile del comune di Rimini prevede di eliminare i bagni 7 di Rivabella, 22 di Viserba, e i bagni 1, 9, 41, 57, 72, 85A, 88 e 124 tra Marina centro e Rimini sud. L’obiettivo è far salire la percentuale di spiaggia libera ferma all’11 per cento. I concessionari ovviamente protestano. “Un taglio che come alternativa prevede l’accettazione da parte degli attuali gestori di un piccolo fazzoletto di spiaggia ricavato dal dimezzamento di una concessione grande in due piccole concessioni”, spiega il presidente di Confartigianato imprese demaniali Mauro Vanni. “Chiederemo all’amministrazione di cancellare il provvedimento e di mantenere le attuali concessioni”, oppure “la possibilità di poterci aprire un’attività” (Corriere).

“Aiutateci a trovare la nuova moschea”

E’ l’appello della comunità islamica ai riminesi. Il centro islamico Al Tawid di via Giovanni XXIII “non ci basta più. Siamo in troppi per pregare qui”, spiega l’imam Omar Faruk. Da tempo si è messo in cerca di una nuova sede ma “purtroppo, dopo tante ricerche, non siamo ancora riusciti a trovarla”. Serve “un posto che sia abbastanza grande per ospitare almeno 200 o 300 persone. Abbiamo visitato diversi posti, ma in alcuni casi lo spazio non era sufficiente, in altri ci hanno detto di no” (ilCarlino).

San Giuliano sotto attacco

Vandali in azione notturna lanciano uova contro le porte delle abitazioni dell’antico borgo dei pescatori riminesi. Sono già 14 le denunce presentate dalle vittime. Cinque in particolare le abitazioni prese di mira da due mesi a questa parte, anche se già nel 2022 si erano registrati fatti simili. Indagano i carabinieri di via Destra del Porto (ilCarlino, Corriere).

Pasqua e Pasquetta tra sole e nuvole

Le previsioni meteo di questi giorni parlano di “perturbazioni che arriveranno da occidente coinvolgendo prima il resto della Regione e arrivando infine in riva all’Adriatico e nel riminese. Quella più cospicua per i fenomeni che dovrebbe portare, sarà l’undicesima perturbazione attesa nella giornata di domani”, spiega il meteorologo Roberto Nanni. Miglioramenti sono previsti da giovedì, per cui a Pasqua potrebbe essere bello per poi tornare incerto a Pasquetta (ilCarlino).

A Riccione “centro blindato”

Dopo il furto con spaccata a una boutique di viale Dante (bottino 100mila euro circa), l’assessore alla sicurezza Oreste Capocasa ha assicurato al gestore che “verranno attuate le richieste avanzate dal Consorzio d’area (più volte sollecitate dal presidente Maurizio Metto). Si tratta di chiudere i cinque sei varchi, tranne uno, da tenere vigilato, per eventuali emergenze dei mezzi di soccorso. Servirebbero due persone in pianta stabile”, spiega il negoziante. “Blinderemo il centro” assicura la sindaca Daniele Angelini. Azione Riccione, invece, nei prossimi giorni chiederà un consiglio comunale dedicato al tema della sicurezza (ilCarlino, Corriere).

Elezioni a San Giovanni in Marignano, divisioni in vista

Se a San Clemente il Pd ha detto sì alla terza candidatura per la sindaca uscente Mirna Cecchini, a San Giovanni in Marignano le cose sono diverse e il partito democratico sostiene la candidatura della vicesindaca Michela Bertuccioli. Il sindaco uscente Daniele Morelli, anche per lui sarebbe possibile il terzo mandato, non ci sta e sembra stia preparando la sua ridiscesa in campo con una lista civica (ilCarlino).

Elezioni a Bellaria, Giorgetti: la coalizione è con me

“Il centrodestra è unito”, assicurara il sindaco uscente e candidato per il secondo mandato, Filippo Giorgetti, dopo l’annuncio della candidatura di Giovanni Giovanardi, ex assessore di Ceccarelli, con le liste civiche, ‘Obiettivo Comune’ e ‘Un futuro migliore per Bellaria Igea Marina’. “Così come non ci hanno sostenuto l’altra volta non ci sosterranno nemmeno quest’anno”. Anche nel centro sinistra i candidati sono due, Primo Fonti e Ugo Baldassarri (ilCarlino).

Elezioni a Poggio Torriana

Danilo Rinaldi è l’assessore ai servizi sociali di Santarcangelo che ha deciso di candidarsi sindaco di Poggio Torriana con la lista dei ‘Volenterosi’. Si tratta di una lista di sinistra che però mostra insofferenza per il sindaco uscente di centro sinistra Ronny Raggini, ricandidato dal Pd. C’è chi chiede quindi le dimissioni di Rinaldi da assessore, ma per ora la sindaca di Santarcangelo Alice Parma sembra preferisca non sollevare un polverone e lasciare l’assessore al suo posto fino a fine mandato (ilCarlino).

E’ morto don Mansueto, Valmarecchia in lutto

Mansueto Fabbri, decano della diocesi di San Marino-Montefeltro, avrebbe compiuto 101 anni il prossimo 31 luglio e 76 di sacerdozio nella giornata del 10 aprile. Amico solido per intere generazioni di valmarecchiesi, si era definito “felice parroco di Novafeltria”, il comune dove ha prestato più tempo servizio (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

Oggi a Rimini

Alle 16 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Fellini Satyricon’ di Federico Fellini

Alle 16,30 alla scuola Panzini incontro con Paolo Pagliarani su ‘Risate ebraiche: far ridere con intelligenza’

Alle 16,30 al centro per le famiglie laboratorio 3-6 anni ‘Giochi di luce. Con la fantasia e creatività alla scoperta della luce e delle sue magiche trasformazioni’

Alle 20,15 al cinema Tiberio, in diretta dalla Royal opera house di Londra, ‘Madama Butterfly’ di Giacomo Puccini

Alle 20,46 all’istituto comprensivo di via XX Settembre incontro con la psicologa Federica Mussoni ‘Stasera non torno! Trasgressioni tra necessità e rischio’