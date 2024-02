Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 27 febbraio 2024

Oggi in edicola, 27 febbraio 2024

Trattori riminesi a Bruxelles

Ieri mattina, la delegazione di Coldiretti Rimini, ha portato nella città belga il grido di protesta degli agricoltori riminesi. In totale tremila gli agricoltori di Coldiretti che da tutta Italia hanno partecipato al corteo. “Abbiamo proposto di semplificare la politica agricola comune da subito, aumentare il tetto degli aiuti di stato, autorizzare una moratoria dei debiti delle imprese agricole e rimuovere vincoli ambientali che diminuiscono la produzione di cibo in Europa e favoriscono le importazioni da altri continenti”, spiega il direttore Alessandro Corsini (ilCarlino, Corriere).

Zio Pino, l’usuraio

Condannato in passato per bancarotta fraudolenta, truffa, commercio di prodotti contraffatti, furto e ricettazione, Rosario De Sisto, noto come ‘zio Pino’, adesso è indagato anche per aver prestato denaro a un imprenditore della provincia in forte difficoltà economica, con tassi di interesse annuo del 93,17 per cento. La guardia di finanza ha messo i sigilli su 12 assegni in bianco dell’importo complessivo di 79mila euro e a tutta la documentazione sulla contabilità delle somme prestate con tassi di interesse molto al di sopra dei limiti previsti dalla legge (ilCarlino, Corriere).

Metromare in fiera, al via gli espropri

I lavori per costruire il tratto di Metromare dalla stazione dei treni di Rimini fino in fiera dovranno iniziare in estate e concludersi entro il 30 giugno del 2026, secondo le tempistiche stabilite dal Pnrr che finanzia per 60 milioni di euro. L’infrastruttura in sede protetta correrà lungo un percorso di circa 4,2 chilometri. Intanto il comune di Rimini ha pubblicato il costo degli espropri necessari (ilCarlino, Corriere).

Tassa di soggiorno, Rimini prima tra le balneari

Rimini è al settimo posto tra le città con i maggiori incassi dalla tassa di soggiorno, ed è prima tra le città balneari. Lo ha riferito il presidente della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna, Tammaro Maiello, nella sua relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024 giovedì scorso. Nel 2023, il Comune di Rimini ha incassato per l’imposta di soggiorno 11.534.694,66 euro, che rappresenta il 7 per cento delle entrate dell’Ente (ilCarlino, Corriere).

Arriva Key energy, “alberghi pieni”

Domani in fiera a Rimini taglio del nastro per Key – The Energy Transition Expo. “L’occupazione alberghiera segna un sold-out nei 500 hotel aperti per l’evento fieristico e continuano ad arrivare ancora richieste last minute”, sottolineano da Visit Rimini. “L’andamento positivo trainato dal calendario fieristico-congressuale dall’inizio dell’anno si conferma anche per marzo con eventi programmati sia al palacongressi che in fiera” (ilCarlino, Corriere).

Uno Bianca, il podcast

Francesca Gengotti aveva nove anni quando il 30 gennaio del 1988 la Banda della Uno Bianca colpì alla Coop delle Celle, uccidendo la guardia giurata Giampiero Picielli. Francesca era lì con la mamma e i fratelli. Fu gravemente ferita. Il suo racconto si può trovare tra quelli del nuovo podcast in otto episodi del giornalista Antonio Iovane ‘Uno Bianca – Il romanzo criminale dell’Emilia-Romagna’ (ilCarlino).

Il vescovo Anselmi da papa Francesco

Questa settimana monsignor Nicolò Anselmi, insieme all’arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, e agli altri vescovi dell’Emilia-Romagna, sarà in ‘visita ad limina apostolorum’ in Vaticano e incontrerà Papa Francesco. “Ai vari Dicasteri presenterò un resoconto del servizio episcopale in diocesi e più in generale di ciò che è accaduto nella Chiesa riminese negli ultimi dieci anni” (ilPonte, Corriere).

Riccione, Federalberghi “in ansia”

A preoccupare l’associazione di categoria è il futuro delle terme. “Da ottobre scorso chiediamo un confronto con la proprietà delle Terme, senza avere una risposta. Ci sono una cinquantina di hotel che non sanno nemmeno se lo stabilimento aprirà”, spiega il direttore di Federalberghi Riccione, Luca Cevoli (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Prestava soldi a tassi da usuraio | La rinascita di Sabrina

CorriereRomagna: Gli interessi di zio Pino da usuraio: 94 per cento | Matromare, si parte per la fiera

Oggi a Rimini

Alle 16 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Block-notes di un regista’ di Federico Fellini

Alle 16,30 alla scuola Panzini incontro con Marco Sassi ‘Rimini nei disegni dei Liverani’

Alle 21 al teatro Galli lo spettacolo ‘Gaber, Gianni & Io’ di Giuseppe Guarino e Gianni Donati

Alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Kissing Gorbaciov’ di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife

Dalle 10 a San Patrignano ‘Ho.Re.Ca. Show’ con Carlo Cracco e Paolo Cevoli

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria il film ‘How to have sex’ di Molly Manning Walker

Fonte: Buongiornorimini.it