BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 27 giugno 2024

Delitto Paganelli, spunta l’audio

La trasmissione Chi l’ha visto ha mandato in onda l’audio di una conversazione tra Valeria Bartolucci, moglie dell’indagato Louis Dassilva, e Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli (la donna uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023) e amante di Dassilva. Domanda: “Hai fatto finta di fare l’amica solo per stare di più con mio marito. Perché non vieni qui a dirmi la verità?” (Quotidiano nazionale)

Delitto Paganelli, Manuela difende Louis

“Rimango convinta dell’estraneità ai fatti di Louis perché a mio avviso non avrebbe avuto nessun motivo di uccidere Pierina”. Sono le ultime dichiarazioni di Manuela Bianchi, che aveva “già deciso di abbandonare la casa coniugale ad aprile 2023. Giuliano era consapevole di ciò e anche Pierina”. La relazione era però finita prima di giugno. Anche per questo, secondo Manuela, Louis non aveva un movente (ilCarlino, Corriere).

Vigile del fuoco ucciso, la perizia conferma l’accusa

Resi noti gli esiti della relazione di Loredana Buscemi, consulente tecnico super partes nominato dal tribunale di Rimini nel procedimento a carico di Klajdi Mjeshtri, accusato dell’omicidio volontario aggravato di Giuseppe Tucci. Il 34enne vigile del fuoco morì tra il 10 e l’11 giugno di un anno fa dopo l’aggressione da parte del buttafuori, davanti a una discoteca di Miramare. “Il riscontro di una emorragia subaracnoidea massiva localizzata principalmente a livello della base per rottura della vertebrale di sinistra non evoca una genesi da meccanismo diretto, quale una caduta al suolo”, si legge nella relazione. Per cui, “la morte del Tucci è in relazione causale diretta con Ia condotta posta in essere dall’imputato” (ilCarlino, Corriere).

Via Bassi, ex questura al suolo

Saranno necessari 2 milioni di euro, oltre a tre mesi di lavoro per radere al suolo il complesso costruito da Dama in via Bassi. Le operazioni scatteranno tra fine luglio e agosto. Il nuovo accordo tra comune di Rimini e Asi è stato votato ieri in commissione urbanistica: tutti favorevoli, tranne tre astenuti. La prossima settima voterà l’intero consiglio comunale (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

“Le mucillagini ci impediscono di pescare”

Allarme dei pescatori riminesi. “Le barche, da giorni, tirano su con le reti tanta di quella sostanza gelatinosa da provocare il surriscaldamento dei motori… È da circa dieci giorni che va avanti così”, spiega il nuovo presidente della cooperativa Lavoratori del mare Mauro Zangoli (Corriere).

Rimini e la riviera pedalano verso il futuro

La riviera e la Romagna ospitano l’80% del tracciato italiano del Tour de France la Grand Boucle. Per Rimini si parla di un indotto di 8-10 milioni, ma c’è un aspetto indiretto che la corsa gialla si porta appresso e “regala” alla città: una visibilità mondiale (800 giornalisti accreditati) e la possibilità di confermarsi come territorio ideale per il bike turism (ilPonte). Oggi inserti speciali anche su Carlino e Corriere Romagna.

E’ arrivato il magnate

Kirill Minovalov, il magnate russo fondatore dell’istituto privato Avangard Bank, è arrivato ieri a Rimini a bordo del suo yacht da 50 metri Avangard II, battente bandiera delle isole Cayman, del valore di 25 milioni di euro. Al seguito ha decine di persone, tra segretari, bodyguard e cuochi (ilCarlino).

Riccione in lutto

E’ morto martedì sera Giuseppe Lo Magro, il presidente di Famija Arciunesa, direttore dell’omonimo periodico. Aveva 79 anni, da mesi combatteva una malattia. Instancabile, disponibile e tenace, un vulcano di idee con cui teneva viva le tradizioni e le radici di Riccione (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Caso Pierina, Manuela nel mirino | Il gioiello del magnate

CorriereRomagna: Sale la “febbre gialla” | La perizia: Tucci ucciso dai colpi ricevuti

IlPonte: Più tasse, meno spese | La febbre gialla

Oggi a Rimini

Alle 20 alla piazza sull’acqua, ‘La voce della natura’ con Stefano Mancuso (Biglietti agli amici)

Alle 21 alla piazza sull’acqua presentazione del libro di Luca Bizzarri ‘Non hanno un amico’ (Biglietti agli amici)

Alle 22 alla piazza sull’acqua ‘Inner space blues’ con The Oze (Biglietti agli amici)

Alle 21 in piazza Sacco e Vanzetti a Riccione musica folk con l’Orchestra Cavalli

Alle 21,15 in piazza della Repubblica a Misano il filosofo Umberto Galimberti interviene su ‘Quando la vita era guidata dal cuore: emozioni e sentimenti nell’età della tecnica’

Alle 21 in piazza Primo Maggio a Cattolica incontro con il giornalista Stefano Nazzi sul caso Mario Scrocca (Mystfest)

Alle 21 alla Torre saracena di Bellaria Massimo Carlotto presenta il libro ‘Trudy’ (Scritto sulla sabbia)