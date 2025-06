Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 27 giugno 2025

Oggi in edicola, 27 giugno 2025

Aggressioni al pronto soccorso, il piano della questura

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di prolungare la presenza fissa della polizia al pronto soccorso di Rimini fino a mezzanotte, anziché le 20, e di garantire pattugliamenti costanti di carabinieri e guardia di finanza durante la notte. Una decisione che arriva dopo l’ultima aggressione, avvenuta tra il 15 e 16 giugno, quando una 47enne ha ferito un’operatrice sociosanitaria e aggredito i carabinieri, che l’hanno poi fermata con l’uso del taser (ilCarlino).

Degrado in città, vigilantes ai distributori automatici

Dal 1 luglio al 31 dicembre, i distributori automatici di alimenti e bevande nel centro storico di Rimini dovranno operare in presenza di personale che ne garantisca la sorveglianza. Lo ha stabilito un’ordinanza del sindaco Jamil Sadegholvaad. La decisione arriva dopo numerose proteste di residenti per schiamazzi e problemi di sicurezza legati alla presenza di persone ubriache e balordi. “Non faremo sconti”, assicura l’assessore Juri Magrini. Previsti controlli della polizia locale da agosto e sanzioni salate per chi non si adeguerà (ilCarlino, Corriere).

Attenzione ai borseggiatori sui bus

I carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagranza due borseggiatrici, una 45enne e una 28enne, entrambe già note alle forze dell’ordine. Le donne sono state colte in flagrante mentre derubavano una turista sull’autobus della linea 11. Approfittando della confusione, le borseggiatrici hanno sfilato dalla borsa della vittima un portafogli contenente documenti, carte di credito e 280 euro in contanti. L’intervento immediato dei carabinieri ha permesso di recuperare l’intera refurtiva e restituirla alla legittima proprietaria (ilCarlino, Corriere).

Lavoro nero e irregolare: otto attività sospese

I carabinieri dell’Ispettorato del lavoro hanno sospeso otto attività tra Rimini, Riccione e Bellaria Igea Marina. Lungo l’elenco delle violazioni: dal lavoro in nero ai pagamenti in contanti non tracciabili, passando per orari di lavoro irregolari e carenze nella formazione sulla sicurezza. Tra le attività sospese figurano strutture ricettive, ditte edili e un centro ricreativo. Emesse sanzioni per un totale di 150mila euro (ilCarlino, Corriere).

Incendio in via Giuliano da Rimini, i familiari delle vittime chiedono chiarezza

Sono trascorsi quattro mesi dall’incendio del 12 febbraio in una palazzina Acer di via Giuliano da Rimini, in cui hanno perso la vita Alis Eftenaru e Ferdinando Autiero. La procura di Rimini indaga per omicidio e incendio colposi. “Ci sono ancora tante domande senza risposta”, spiega Rita, sorella di Ferdinando. Da chiarire, per esempio, la dinamica dell’incendio e le eventuali responsabilità, ma anche l’assenza di alcuni oggetti personali, notata durante un sopralluogo nell’appartamento. La famiglia di Autiero, rappresentata dagli avvocati Ilaria Perruzza e Mario Erbetta, è pronta a costituirsi parte civile in caso di processo (ilCarlino).

Crac Cmv, nuovo processo a Nicolini

Si è aperto ieri a Rimini un nuovo processo in rito abbreviato per Sauro Nicolini, ex amministratore della Cooperativa muratori di Verucchio (Cmv), fallita nel 2017 con oltre 250 milioni di debiti. L’indagine ‘Brick Broken’ del 2021 ha portato Nicolini a rispondere, con altri cinque, di bancarotta fraudolenta, per presunta “distrazione” di 6 milioni di euro dalla vendita di immobili, finiti in “fondi neri” a San Marino. I difensori sostengono che l’intento fosse “salvaguardare il gruppo”. Ieri, il giudice dell’udienza preliminare ha autorizzato lo svincolo di 1,8 milioni di euro sequestrati, mentre la curatela ha rinunciato a costituirsi parte civile. Nicolini era già stato assolto nel 2022 in un precedente processo per bancarotta fraudolenta scaturito dalla denuncia di Credit Agricole (ilCarlino).

Delitto Paganelli: archiviate le accuse dei Barzan a Rinaldi

Il giudice per le indagini preliminari di Bologna, Letizio Magliaro, ha archiviato la denuncia per diffamazione aggravata presentata dagli avvocati Nunzia e Davide Barzan contro l’avvocata Chiara Rinaldi, difensore di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva. La denuncia riguardava commenti sui social in merito al caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne assassinata a Rimini nell’ottobre 2023, per cui Dassilva è indagato e in carcere. La procura di Bologna ha escluso l’ipotesi di diffamazione, ritenendo che le affermazioni di Rinaldi rientrino nel diritto di critica e non siano state gratuitamente ingiuriose (ilCarlino).

Riccione, ordinanza salva tartarughe

Scattata un’ordinanza comunale per proteggere il nido di tartaruga Caretta Caretta sulla spiaggia 133 del Marano. L’evento è eccezionale per la riviera, per questo nei mesi di luglio e agosto, nonostante l’area sia tradizionalmente votata al divertimento notturno, saranno vietati eventi rumorosi, tornei e spettacoli pirotecnici. Nell’area protetta non sarà inoltre possibile posizionare ombrelloni, sdraio o mezzi nautici, né organizzare attività ludico sportive entro 5 metri dalla recinzione (ilCarlino, Corriere).

Diesel euro 5: stop dal 1 ottobre

Secondo dati Aci aggiornati, nella provincia di Rimini circolano 230.243 automobili, di cui 47.604, il 22,9%, diesel euro 5 che dal prossimo ottobre non potranno più circolare nei centri soggetti alle limitazioni per il contrasto all’inquinamento. Dal 2026, il blocco scatterà già dal 1 settembre (Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 18,30 alla libreria Feltrinelli Cristiana Sammarini presenta il suo romanzo ‘Pensami nuvola’

Dalle 20,30 al cinema Astoria cortometraggi e live set di Altroego e Spicy Knots live

Dalle 21 a piazzale Boscovich ‘Beach like a Deejay’ con la musica di M2o e i dj Shorty, Fargetta, Merk & Kremont

Alle 21 alla Corte degli agostiniani ‘La rebelle: les aventures de la jeune George Sand’ con Nine D’Urso e Rodolphe Tissot (Italian global series festival)

Alle 21 in piazza Pascoli cabaret con Nando Timoteo

Alle 21 al Parco degli artisti serata ‘Remember Bandiera Gialla’

Alle 21 all’area Settebello musica con il duo Desislava Kondova & Patrizia Deitos

Alle 21 al parco Elsa Morante (Gaiofana) il regista Vito Palmieri sarà presente alla proieione del film ‘La seconda vita’

Alle 21 al castello Benelli a Bordonchio il film ‘Indagine su una storia d’amore’ di Gianluca Maria Tavarelli

Dalle 17,30 al Met di Santarcangelo musica con Magadan, Ceniza, Mark Jelli e After Fedro, Rain Taylor

Alle 21 in piazzale Ceccarini a Riccione il primo episodio della terza stagione di ‘Squid Game’ (Italian global series festival)

Dalle 23,30 al Villa delle rose di Misano serata Clorophilla

Alle 18 ai bagni Oasis di Cattolica ‘Gialli sotto l’ombrellone’ con Carlo Lucarelli, Gabriella Genisi e Barbara Perna (Mystfest)

Alle 21,30 in piazza Primomaggio a Cattolica Gianrico Carofiglio e il sassofonista Piero Delle Monache in ‘Il potere della gentilezza in jazz’ (Mystfest)

Alle 23,30 al salone Snaporaz di Cattolica il film ‘Cure’ di Kiyoshi Kurosawa (Mystfest)

Alle 21 all’ex frantoio di Montescudo il film d’animazione ‘La mia vita da Zucchina’ di Claude Barras