BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 27 novembre 2024

Oggi in edicola, 27 novembre 2024

Londra ancora più vicina

E’ di ieri la notizia che, dopo Ryanair e Easyjet, anche la British airways effettuerà dei voli su Rimini nel periodo estivo. Si parla di tre collegamenti settimanali, andata e ritorno al lunedì, martedì e sabato da Heathrow a Miramare. “Non è solo utile per i turisti inglesi che vogliano visitare Rimini e la Riviera Romagnola e per gli emiliano-romagnoli che desiderino raggiungere Londra, ma offre anche la possibilità di sviluppare il traffico business e, grazie alle ottime coincidenze nell’hub inglese, puntare su destinazioni a lungo raggio, a cominciare da New York, Boston, Chicago, il Canada e moltissimi altri collegamenti in tutto il mondo”, sottolinea l’ad di Airiminum, Leonardo Corbucci (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Ludopatia, sempre più anziani nella rete

Nel 2023 i giocatori over 65 che si sono rivolti al servizio di psicoterapia della Asl Romagna sono stati il 7,4% del totale. Una percentuale, che è salita al 10,3% nel 2024. Il fenomeno quindi resta “ancora sommerso”, secondo le operatrici Elisa Zamagni e Michela Muccioli. “In testa c’è il gratta e vinci, ma si sviluppano dipendenze anche con slot machine e videolottery. Spesso per giocare si recano in luoghi fisici come bar, tabaccheria o sale gioco, che diventano per loro anche spazi di aggregazione”, spiegano (Corriere).

Il black friday fa male

“Questa scontistica fuori periodo erode i già scarni margini di guadagno delle attività di vicinato”. Così la pensa il presidente regionale di Federmoda Confcommercio, Gianmaria Zanzini. Secondo Zanzini, la pratica del black friday “acuisce ulteriormente la crisi del settore. Basti dire che in questo 2024 a Rimini e provincia hanno chiuso 87 negozi d’abbigliamento, calzature, accessori e 42 attività all’ingrosso” (Corriere).

Zavoli, Tortora, Melucci

Il 1 dicembre alle 15,30 al borgo San Giuliano si svelerà la targa che attesta al giornalista Sergio Zavoli l’intitolazione della piazzetta tra il viale Tiberio e la piazza sull’acqua. In questi giorni si svolgeranno altre due cerimonie di intitolazione di luoghi della città a personaggi illustri, il sociologo riminese di fama internazionale Alberto Melucci e il giornalista televisivo Enzo Tortora (ilCarlino, Corriere).

“Rimini è città di eventi e gli spazi della cultura non bastano mai”

E’ questa la motivazione con cui i consiglieri di minoranza Gloria Lisi e Stefano Murano Brunori proporranno domani in consiglio comunale l’ordine del giorno ‘Salviamo il teatro Novelli’, firmato anche da Lega ed Fdi. “Dato che le programmazioni teatrali, musicali e di danza del comune di Rimini si svolgono, già dal mese di ottobre 2018, all’interno del Teatro Amintore Galli e del Teatro degli Atti e che il teatro Novelli ha ospitato per decenni le rappresentazioni di tanti artisti, esso può ancora essere un punto di riferimento per la cultura, la danza, la musica, il teatro, di questa città”, secondo il gruppo Lisi (Corriere).

Pietracuta, un’altra tragedia sulla Marecchiese

L’incidente mortale è avvenuto ieri sera intorno alle 18,30 a Pietracuta, all’altezza dell’azienda Irci dove la vittima lavorava come progettista. Il 48enne di Santarcangelo Massimiliano Crivellari, noto anche perché ex consigliere comunale di Forza Italia, stava attraversando la strada quando è stato investito da un’automobile. Il conducente 40enne, sotto choc, potrebbe non averlo visto in tempo per frenare, complice forse la scarsa illuminazione del tratto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Novafeltria, i vigili del fuoco di Rimini e il 118 con ambulanza e auto medica (ilCarlino, Corriere).

San Marino a bilancio

Il bilancio di previsione presentato ieri dal segretario di Stato Marco Gatti, “chiude con un disavanzo finanziario generale di 27 milioni di euro”. In particolare, “l’avanzo tra entrate correnti ed uscite correnti è di circa 42 milioni, il disavanzo tra le entrate in conto capitale e le uscite in conto capitale è 59 milioni” (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Tre voli a settimana | La prova decisiva

CorriereRomagna: Incognita Dassilva sul riconoscimento | British airways punta su Rimini

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca incontro sull’aborto promosso dalle associazioni Coordinamento donne Rimini e Rompi il silenzio

Alle 21 al teatro Galli in scena il ‘Don Giovanni’ nell’adattamento di Arturo Cirillo

Alle 21 al teatro Tiberio in scena lo spettacolo ‘Gianciotto Malatesta’ di Riccardo Antonacci

Alle 20,45 all’istituto Molari di Santarcangelo gli studenti in scena nello spettacolo ‘Perfette!’

Alle 21 al teatro di Dogana (San Marino) Paolo Fresu in ‘Kind of Miles’, spettacolo di musica teatro dedicato a Miles Davis