BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 28 maggio 2025

Basket e tifoserie, scontri violenti prima dei playoff

Sono una cinquantina le persone coinvolte negli scontri tra tifoserie che hanno interessato la zona del palaflaminio ieri verso le 20,15, prima del match RivieraBanca Basket Rimini vs Unieuro Forlì, per gara 2 delle semifinali playoff di serie A2 di basket. I violenti, vestiti di nero, felpe con cappuccio calato in testa, mascherine sul viso, hanno caricato i tavolini di un bar di via Redi dopo essersi scontrati con un gruppo di tifosi opposti su via Baretti. I tifosi, armati di spranghe e bastoni, si muovevano in gruppi di poche unità per attaccarsi. L’esito è di 4 feriti lievi (ilCarlino, Corriere).

Rinforzi estivi, “chiesto l’invio anticipato”

“Abbiamo chiesto al ministero dell’Interno di anticipare di un paio di settimane l’arrivo dei rinforzi delle forze dell’ordine”. Lo conferma la prefetta di Rimini Giuseppina Cassone. “Dopo esserci confrontati con Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza e aver raccolto le loro osservazioni, abbiamo sollecitato il Ministero a procedere celermente con i potenziamenti estivi: dal 15 giugno a metà settembre” (Corriere).

Radio Deejay arriva a Rimini

Dal 27 al 29 giugno arriva a Rimini Beach like deejay, tre giorni di intrattenimento con gli speaker dell’emittente sul podio degli ascolti radiofonici. Ancora si sa poco del programma, se non che si tratterà di un week end all’insegna di musica, concerti live, sport. Per decenni tra i protagonisti dell’estate riccionese, dopo l’annuncio della fine del rapporto con la città, ha programmato in tour estivo che toccherà diverse località tra cui Rimini (Corriere).

Rimini Wellness, presentato il programma del fuori salone

Da domani a domenica in fiera a Rimini si svolgerà l’edizione 2025 di Rimini Wellness e in contemporanea in vari luoghi della città arriveranno le iniziative di Rimini Wellness Off, il fuori salone. Dal Parco del mare al ponte di Tiberio, dal porto a piazza Malatesta passando per la piazza sull’acqua, il parco XXV Aprile, in città sbarcano decine di iniziative aperte al pubblico, all’insegna dello sport e della salute, in collaborazione con le eccellenze del territorio (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Riccione, in fiamme l’auto del consulente

Alcuni vandali hanno dato alle fiamme la Bmw di Davide Barzan, il consulente dello studio legale che difende Manuela Bianchi nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. L’auto era parcheggiata sotto casa di Barzan, a Riccione, e le fiamme hanno coinvolto anche una vicina utilitaria e i cassonetti dell’immondizia. Ancora non è chiaro se si tratti di un gesto mirato nei confronti del consulente o di un atto vandalico. Le immagini delle telecamere di sicurezza sia pubbliche che private presenti in zona saranno usate per risalire ai responsabili (ilCarlino, Corriere).

Eolico in Valmarecchia, la Toscana dice sì

Ieri la Regione Toscana ha approvato l’autorizzazione dell’impianto eolico ‘Badia del vento’. E’ previsto nel comune toscano di Badia Tedalda, in Valmarecchia, al confine con Emilia Romagna e Marche, che invece hanno bocciato il progetto per rischi idrogeologici e di nuove frane, oltre che per l’impatto che le maxi pale avranno su ambiente, fauna e paesaggio (ilCarlino).

Confindustria Romagna, Mario Riciputi nuovo presidente

Cesenate, 74 anni, Riciputi è amministratore delegato della Ayrion, azienda che opera nel campo della produzione di energie rinnovabili, specializzata nella trasformazione delle biomasse. E’ inoltre presidente di Bioshpere Srl di Forlì, impresa impegnata nel campo delle biotecnologie. Nei giorni scorsi è stato designato dal consiglio generale di Confindustria alla presidenza della delegazione romagnola per il quadriennio 2025-2029. Succede a Roberto Bozzi (Corriere, ilCarlino).

Strage di Viareggio, il processo di appello

Si è chiuso ieri il terzo processo di appello per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, quando a causa di un incidente alla stazione ferroviaria persero la vita 32 persone. Un treno che trasportava gpl uscì dai binari generando l’esplosione che coinvolse anche le case circostanti. I giudici, chiamati dalla Cassazione a riquantificare le pene per gli imputati tenendo conto delle riduzioni previste per le attenuanti generiche, hanno accolto la richiesta dell’accusa concedendo lo sconto minimo. Tra gli imputati, il riminese ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete ferroviaria italiana, Mauro Moretti, presente in aula alla lettura della sentenza che lo condanna a 5 anni. I suoi legali sono già pronti per un nuovo ricorso (ilCarlino, Corriere, Corriere della sera).

