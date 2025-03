BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 28 novembre 2024

Oggi in edicola, 28 novembre 2024

“Una manovra solida”

Rimini presenta il suo bilancio 2025 alle categorie economiche. “Abbiamo preso un impegno preciso con i riminesi: non aumentare le tasse comunali, mantenere inalterati i servizi per le fasce deboli della popolazione, sostenere lo sviluppo economico attraverso la riqualificazione urbana. Ed è quello che faremo anche il prossimo anno”, ribadisce il sindaco Jamil Sadegholvaad. “Abbiamo pianificato una manovra solida, sulla quale però pesano le incognite della legge finanziaria del governo e due spade di Damocle: l’inflazione che non arretra e che tocca anche gli enti locali e i continui tagli di risorse decisi dal Governo”, fa notare l’assessore Juri Magrini (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Via del Ciclamino non si fa mancare una hit

“Vedo nero, ma era Neri” è un verso della prima strofa del brano hip hop dedicato all’omicidio di Pierina Paganelli. E’ stato pubblicato recentemente sul canale Youtube ‘Sulle tracce del crimine’. A tema l’inchiesta, con le ultime novità relative alla prova regina, il video della farmacia del villaggio San Martino, oggetto di un prossimo incidente probatorio per stabilire chi abbia ripreso (ilCarlino, Corriere).

Avvento di pace

“Credo che un grande desiderio dello Spirito Santo sia anzitutto la pace. Per questo all’inizio di questo nuovo Avvento, chiederei a tutte le comunità cristiane – in particolare durante le celebrazioni del sabato e della domenica – di invocare il dono della pace con forte intensità, di pregare non soltanto in Chiesa ma anche nelle nostre case e nei nostri cuori”, scrive il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi nel suo messaggio per l’avvio dell’Avvento, domenica 1 dicembre (ilPonte).

A Natale, vetrine dedicate al cinema

Presentato l’Oscar della vetrina 2024 a cura di Zeinta di borg. La gara si svolge nell’ambito dell’evento culturale ‘Luoghi dell’anima’, a cura di Andrea Guerra, figlio di Tonino, che porterà la quinta edizione del festival del film italiano tra le strade di Rimini, Santarcangelo e Pennabilli, dal 9 al 15 dicembre (Corriere).

La duna? E’ “un’opera pubblica”

Non è solo un’abitudine dei bagnini della costa riminese proteggere gli stabilimenti dalle mareggiate e dall’erosione innalzando in inverno una duna in spiaggia. Di fatto da Comacchio a Cattolica, la duna raggiunge 45 chilometri e la sua realizzazione costa 2 milioni di euro. Occorre un mese agli operatori balneari per tirarla su, in sinergia con Regione e Comuni. “La duna rappresenta un’opera di pubblica utilità a tutela dell’intera collettività costiera” spiegano da Legacoop (Corriere).

Antenne: 100 richieste nel 2025

Parere favorevole in commissione consiliare alle modifiche al regolamento comunale e il piano 2025 per le nuove installazioni di apparecchiature per i servizi di telefonia mobile. Per il prossimo anno sono arrivate 100 richieste, circa, da parte dei gestori, ma “solo una piccola percentuale compresa tra il 10 e il 15% viene approvata e realizzata”, spiega l’assessora Anna Montini (ilCarlino, Corriere).

Riccione, la pista su ghiaccio più grande d’Italia

‘Riccione Lungomare Ice Park’ è stata inaugurata il 23 novembre e resterà attiva fino al 24 gennaio nell’ambito delle iniziative natalizie. Il servizio di noleggio installazione e gestione è stato affidato fino al 2026 alla società Dits srl di Burotti, quelli di ‘Dinner in the sky’, tramite bando, per la somma di 201.880 euro, più iva e 4mila euro per oneri di sicurezza. E’ la pista di pattinaggio su ghiaccio più ampia d’Italia con i suoi 1.600 metri quadrati (ilCarlino, Corriere).

Alle 16,30 in sala Sant’Agostino la scrittrice Lia Celi parlerà di ‘La vendetta delle sepolte vive, Carolina Invernizio, la pioniera del noir dalla parte delle donne’

Alle 21 in cineteca Amarcort film festival

Alle 21 al Teatro della regina di Cattolica in scena Natalino Balasso e Michele Di Mauro in ‘La grande magia’ di Eduardo De Filippo

Alle 21 al Supercinema di Santarcangelo il documentario ‘The Trust Fall: Julian Assange’ di Kym Staton, ospite in sala il fumettista Gianluca Costantini

Fonte Buongiorno Rimini