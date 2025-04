BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 29 aprile 2025

Oggi in edicola, 29 aprile 2025

Un buon clima

L’indagine pubblicata ieri dal Sole 24 ore attribuisce a Rimini il 13° posto nella classifica delle città con il miglior benessere climatico. Tra i motivi del buon posizionamento, le poche ondate di calore (almeno tre giorni consecutivi oltre i 30 gradi), i pochi giorni di caldo estremo (oltre i 35) e un buon indice di calore, dato dal numero di giorni con temperatura percepita superiore a 30 gradi. A favorire Rimini naturalmente è il mare e la maggiore circolazione dell’aria che mitiga le escursioni termiche. (ilCarlino, Corriere)

I numeri che non tornano

Il dato Istat dei pernottamenti relativi al 2024 attribuisce a Rimini 6.938.992 presenze. Dalle entrate comunali legate all’imposta di soggiorno – 14,2 milioni di euro – si deducono invece 7.242.295 pernottamenti. La differenza deriverebbe dal mancato inserimento, tra i dati rilevati, di parte degli affitti non alberghieri. L’Istat infatti rileva nel Comune di Rimini i 463 alloggi in affitto gestiti in forma “imprenditoriale”, ma non i 1.507 appartamenti affittati a breve e gestiti in forma “non imprenditoriale”, che sono invece registrati per l’imposta di soggiorno. Secondo il sindaco Sadegholvaad, aggiornare la rilevazione sarebbe utile per “definire e codificare nuove leggi ritagliate su specifiche situazioni territoriali e non generalizzate. E incrementare i controlli per evitare furbizie e squilibri”. (ilCarlino, Corriere)

L’amico del Papa

Monsignor Claudio Maria Celli, arcivescovo e presidente del collegio universitario Casa Nazareth, ha conosciuto Papa Francesco nel 1979 a Buenos Aires, quando Bergoglio era “un semplice padre gesuita” e lui il segretario della nunziatura apostolica. Il Carlino lo ha intervistato sui “meriti” del pontificato di Francesco e sul prossimo conclave. “C’è grande preoccupazione tra i cardinali. Occorre scegliere un Pontefice capace di leggere il mondo di oggi e capire come la Chiesa deve vivere e annunciare. Ma sarebbe un errore cercare una copia di Bergoglio. Ogni Papa ha fatto la storia a suo modo”. (ilCarlino)

Rissa in carcere

Sette detenuti, venerdì pomeriggio, si sono affrontati durante il ritorno alle celle. Al solo agente in servizio nella sezione si sono presto aggiunte altre guardie penitenziarie. Una di loro è stata colpita ripetutamente al fianco e al viso e ricoverata al pronto soccorso. Il sindacato degli agenti Fp Cgil ha commentato l’episodio denunciando “l’inadeguatezza degli organici – sempre più detenuti, sempre meno agenti – degli spazi, delle dotazioni, della gestione delle attività ordinarie, nonché l’insufficienza di strutture e organizzazione adeguata per i detenuti affetti da patologie psichiatriche: per una situazione che sta diventando una pericolosa bomba sociale”. (ilCarlino, Corriere)

50 anni delle scuole Karis

Inaugura oggi, presso l’ala nuova del Museo della città, la mostra “Dono e risorsa. Le sfide dell’energia”, curata dal liceo scientifico Georges Lemaître con il contributo di Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli e l’associazione Euresis. “Il tema dell’energia è oggi cruciale, ma lo sarà ancora di più in futuro, soprattutto per le nuove generazioni, che dovranno farci i conti con realismo e intelligenza” commenta Paolo Valentini, il direttore scolastico della fondazione. (Corriere)

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Louis inizia lo sciopero della fame | “Dura sostituire il mio amico Papa”

CorriereRomagna: Dassilva inizia lo sciopero della fame | Rissa fra sette detenuti Resta ferito un agente