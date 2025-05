BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 29 gennaio 2025

Oggi in edicola, 29 gennaio 2025

Calciatori in bolletta

Il Rimini football club ha avuto due punti di penalità dal Tribunale federale nazionale della Federazione italiana giuoco calcio per aver dimenticato di versare gli stipendi e i contributi per i mesi di settembre e ottobre scorsi. Per il Rimini è la prima volta, ma la stessa condanna (e per molti più punti) ha colpito altre due squadre di Serie C, Turris e Taranto, alle prese da tempo con questo tipo di problematica. Nei guai anche il Novara, per non aver versato i contributi Inps relativi al periodo giugno-luglio 2023. Squalificati i dirigenti dei club. Per il Rimini, Palma Stefania Di Salvo è stata squalificata per due mesi (gazzetta.it, ilCarlino, Corriere).

Sanremo “violento”

La consigliera di parità della provincia di Rimini, Adriana Ventura, scrive ai vertici Rai. La richiesta è cancellare l’esibizione prevista il 14 febbraio sul palco di Sanremo, quando Fedez duetterà con Marco Masini nel pezzo di quest’ultimo, ‘Bella stronza’. C’è chi ha pensato possa essere un modo per insultare la ex di Fedez, Chiara Ferragni. “Non è consentito in nome di una mistificazione dell’arte; non è arte l’inno all’odio, avallato con violenza, insulti e disprezzo”, spiega Ventura (ilCarlino, Corriere).

Accoltellato a Istanbul

È grave Mattia, il figlio 14enne dello chef misanese Andrea Minguzzi. Il ragazzo vive a Istanbul con la madre, una violoncellista, e il padre, cuoco del consolato francese. Il 24 mattina era in visita a un mercatino con degli amici. Sarebbe scoppiata una discussione per futili motivi con due ragazzi di uno e due anni più grandi, con precedenti. Uno avrebbe colpito il 14enne con cinque colpi di coltello. I sospettati sono stati arrestati (ilCarlino, Corriere).

Il picco influenzale

Con 92 casi registrati nei pronto soccorso degli ospedali riminesi, la scorsa settimana è stato raggiunto il picco influenzale. “Su 813 tamponi effettuati, da lunedì a sabato, ad altrettanti pazienti giunti nei vari ospedali della Romagna con sintomi da raffreddamento, il 34% è risultato positivo al virus dell’influenza, il 4% al covid e un altro 4% al virus respiratorio sinciziale. Circa 280 casi influenzali in tutta la Romagna”, spiega Carlo Biagetti, direttore Malattie infettive dell’Asl Romagna. La discesa non sarà veloce. “Nelle prossime due, tre settimane potremo registrare ancora centinaia di casi d’influenza” (Corriere).

Caso Ciotti, condannato l’automobilista

Si chiude dopo cinque anni la battaglia legale per l’incidente che il 6 ottobre 2018 ha stravolto la vita del karateka Jody Ciotti. Alla guida della sua Harley Davidson, era stato investito da un automobilista che, svoltando a sinistra, non gli aveva dato la precedenza. Non solo: subito dopo, il conducente dell’Audi si era anche preoccupato di manomettere il luogo dell’incidente. A seguito del fatto, Ciotti è rimasto gravemente ferito ed è stato sottoposto all’amputazione di una gamba. Non può più proseguire nella carriera da atleta a cui aveva dedicato la sua vita. L’automobilista è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione e alla revoca della patente di guida. Dovrà inoltre versare un risarcimento di 200mila euro (ilCarlino, Corriere).

No al campo stretto

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, si schiera nella corrente contraria alla proposta del senatore Pd Dario Franceschini. L’idea di Franceschini è che ogni partito del centrosinistra si presenti alle elezioni nei seggi uninominali singolarmente, con un proprio programma e candidati, ricercando un’alleanza solo tecnica e strategica. “È sbagliata e inefficace perché sa di laboratorio, di tattica politicista, dunque lontanissima da ogni tipo di empatia con il cittadino che mai come oggi si aspetta chiarezza sulle leadership politiche e sulle candidature alla guida del governo”, chiude Sadegholvaad (Corriere).

Metromare, i finanziamenti per Cattolica e Santarcangelo

Il Ministero ha concesso altri quattro mesi per ottenere i finanziamenti statali per realizzare due nuovi tratti del metromare: da Riccione a Cattolica e dalla Fiera a Santarcangelo. Le cifre sono corpose: 90 milioni di euro per il tratto Riccione-Cattolica e 60 milioni di euro per il tracciato Fiera-Santarcangelo. “Abbiamo tempo fino al 30 maggio 2025 per presentare gli elaborati a supporto dell’istanza. E con un’idea più chiara dei tracciati”, commenta Stefano Giannini di Patrimonio mobilità Rimini (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Accoltellato il figlio dello chef | “Le canto a Fedez”

CorriereRomagna: Travolse maestro di karate, incastrato da foto anonime | Accoltellato senza motivo

Oggi a Rimini

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio la proiezione di ‘Flow un mondo da salvare’, film in 3d

Alle 21 al teatro Galli lo spettacolo ‘Scene da un matrimonio’ ispirato al film di Ingmar Bergman

Alle 21 in cineteca omaggio a David Lynch con ‘Cuore Selvaggio’