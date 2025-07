BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 29 luglio 2025

Oggi in edicola, 29 luglio 2025

Incidente misterioso in piazza Marvelli

Incidente ieri all’alba in viale Regina Margherita. Una Mercedes coupé con targa straniera si è ribaltata e schiantata contro le barriere del cantiere di piazza Marvelli, forse a causa di una curva imboccata a velocità eccessiva. A bordo tre ventenni, turisti dall’Est Europa e dalla Svizzera, feriti ma non gravi. All’arrivo dei soccorsi, nessuno dei tre era al volante. Le ipotesi sono che il guidatore sia fuggito o si sia spostato di posto. Sono in corso gli accertamenti del caso, non si esclude l’uso di test tossicologici (ilCarlino).

Nuova vita per il McDonald’s di Marina Centro

Il comune di Rimini ha ereditato dal demanio un terzo delle quote della struttura, lascito che ha intenzione di cedere alla società Rema, che possiede gli altri due terzi, in cambio di due aree nelle vicinanze. Le due aree si trovano tra viale Vespucci e via Paolo e Francesca e lungo via Paolo e Francesca e serviranno per ampliare il parco del mare o per creare nuovi parcheggi per scooter. Hanno un valore di 508.000 e 161.000 euro. L’amministrazione riconoscerà anche circa 300mila euro alla società, che riqualificherà l’area dell’ex Mc, destinata ad attività ristorative (ilCarlino, Corriere).

Dazi: “Un colpo duro”

Per l’economia riminese, l’export americano vale 374,9 milioni di euro. Per questo i dazi al 15% annunciati dal tandem Trump e Von der Leyen non piacciono agli imprenditori locali. “Questi dazi al 15%, sommati alla leggerezza del dollaro, -15% sull’euro, colpiranno duramente l’intera economia riminese… Il nostro osservatorio, infatti, stima una contrazione dell’export verso gli Usa del 30-35%, per un danno economico che si attesterà sui 60 milioni di euro l’anno”, fa notare, per esempio, Marco Polazzi, presidente provinciale Cna (Corriere).

Visite e analisi non pagate, scattano i solleciti

Sono circa 100mila le lettere già inviate, e in totale arriveranno a 264mila. Si tratta delle richieste di rimborso ticket per prestazioni sanitarie effettuate tra 2019 e 2020 che ancora non risultano pagate dagli utenti alla Asl. Le procedure di sollecito avevano “subito un rallentamento sia per effetto delle interruzioni conseguenti alla pandemia Covid, sia per effetto delle difficoltà organizzative connesse all’alluvione che ha colpito il territorio della Romagna a più riprese”, spiega la direttrice amministrativa Anna Gualandi. Superata questa fase, l’Asl Romagna “ha proceduto con azioni finalizzate ad accelerare il recupero dei ticket ancora in sospeso” (Corriere).

Spiaggia, il piano dell’arenile avanza

Lunedì in commissione urbanistica si discuterà del nuovo Piano dell’arenile del comune di Rimini. Una volta approvato, il documento guiderà la riqualificazione dei 12 chilometri di spiaggia riminese. Ottenuto il via libera dal Comitato urbanistico di Area vasta (Comune, Provincia, Regione, ordini professionali, categorie economiche e associazioni ambientaliste), ha accolto 260 osservazioni delle 339 arrivate agli uffici tecnici. Il 12 agosto dovrà essere votato in consiglio comunale. Il piano prevede misure per la destagionalizzazione, come dehor e cupole trasparenti e riscaldate, ampia visibilità dell’orizzonte marino, l’aumento del numero di spiagge libere da 14 a 26, ma anche il mantenimento dell’attuale numero di concessioni pari a 273 tra stabilimenti balneari e pubblici esercizi (Corriere).

Rimini Calcio, trattativa lunga

La trattativa per la cessione della Rimini Calcio sembra ancora in stallo. L’attuale proprietà, Stefania Di Salvo e Stefano Petracca, sta trattando con l’australiano Jason Bennett, interessato a entrare nel calcio italiano. Sarebbero due i nodi che restano da sciogliere. Da un lato, il pagamento degli stipendi di giugno entro venerdì, per evitare nuove penalizzazioni. Dall’altro, il sequestro delle quote legato a un debito di 200mila euro con l’ex presidente Rota. Sembra invece ormai fuori dai giochi la Building Company srl. Oggi nuovo incontro: sarà decisivo? (ilCarlino, Corriere).

Stadio Neri

Il consigliere comunale della Lega Loreno Marchei chiede un “piano c” per la riqualificazione dello stadio Romeo Neri. Un progetto “realizzabile e non faraonico, fatti concreti, non slide”, sottolinea. Un piano c che preveda, seguendo le richieste dei tifosi, di eliminare la pista per avvicinare le tribune al campo, ottimizzare lo spazio esterno per migliorare viabilità, verde pubblico e limitare i disagi ai residenti durante le partite (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: L’affitto breve diventa un incubo | Auto vola nel cantiere

CorriereRomagna: Ticket Ausl non pagati, partono 264mila solleciti | McDonald’s, svolta in vista

Oggi a Rimini

Alle 18,45 all’area Settebello la presentazione del libro ‘Berretti rossi’ di Lidio Lotti

Alle 21,15 Vasco Brondi al teatro Galli (Percuotere la mente)

Alle 21 all’arena Francesca da Rimini Musicadesnuda (Sgr live)

Alle 21 sul sagrato della chiesa di San Giuliano martire incontro ‘Extra vergine d’oliva elisir di lunga vita’ con Enrico Santinie Cristina Angeloni

Alle 21 in piazza Laureti ‘Amélie nel circo dell’Amore’

Alle 21 al cinema Tiberio ‘Roger Waters This Is Not A Drill Live From Prague – The Movie’

Alle 21,15 al teatro Galli Vasco Brondi in ‘Rimini come Hollywood. Tondelli sull’East Coast italiana tra canzoni e letture’

Alle 17,30 ai bagni 32-33 di Riccione le letture animate di ‘Storia e storie in spiaggia’

Alle 21 a piazzale Ceccarini a Riccione trio Francesca Tandoi (Summer jazz)

Alle 20,30 in piazza della Libertà a Montefiore musica con Bossajazz Journey

Alle 20,15 al castello di Albereto ‘Something’ concerto dedicato ai Beatles

Alle 21 al teatro Lavatoio di Santarcangelo ‘Stradivari international music academy’ con il Trio Chitarristico Malatestiano