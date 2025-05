BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 29 maggio 2025

Oggi in edicola, 29 maggio 2025

Basket, playoff a porte chiuse

Dopo gli scontri di martedì a Rimini (i padroni di casa hanno conquistato anche gara 2), il prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per le prossime due partite, che si giocheranno a Forlì. Intanto la digos indaga su una possibile vendetta per i fatti del 2 novembre 2024, con l’assalto da parte di tifosi riminesi al circolo sportivo di Bellaria ritrovo di tifosi del Cesena. Di fatto martedì, prima del match, alcuni tifosi forlivesi hanno raggiunto Rimini al di fuori del cordone di sicurezza creato per l’occasione e hanno così potuto aggredire i tifosi del Rimini che si erano incontrati al bar QuattroDodici in zona palaflaminio (ilCarlino, Corriere).

Eolico, l’Emilia Romagna annuncia battaglia

La Regione Emilia Romagna non accetterà passivamente la decisione della Toscana di autorizzare l’impianto eolico a Badia Tedalda, in Valmarecchia. “I nostri tecnici ci hanno già da tempo segnalato la presenza di lacune della procedura seguita dalla Toscana e, quando avremo a disposizione tutti gli atti, valuteremo insieme alla Provincia di Rimini e ai Comuni interessati, le azioni da intraprendere”, spiega il presidente della Regione Michele De Pascale (ilCarlino).

Stipendi non versati dal fornitore, paga Poste

Il 27 maggio “il tribunale di Rimini ha condannato Poste italiane a pagare direttamente le retribuzioni dovute e non pagate dall’appaltatrice Nuova Idea s.r.l. alle 11 dipendenti che attendevano gli stipendi da oltre due anni: qualcosa come 28mila euro lordi complessivi”, spiega Filcams Cgil Rimini. L’impresa di pulizie era in “liquidazione giudiziale dal luglio 2024” e nel gennaio “era uscita dall’appalto di Poste Italiane in provincia di Rimini senza pagare loro il Tfr, le ultime tre retribuzioni e la tredicesima 2022” (Corriere).

Pianeta anziani, la sfida del futuro

I “capelli grigi” continuano a crescere. In Romagna gli over 64 sono aumentati dal 15,55% al 16,28%, gli over 80 sono passati dal 7,21% all’8,53%. E le proiezioni parlano per Rimini di un incremento nel 2042 del +3,4%. Per la Cisl si vive più a lungo, ma aumentano difficoltà economiche, sanitarie, di mobilità e di relazione. “Cari nonni”, nuova iniziativa nata dall’intuizione di Nicola Sanese, è già un successo: crea rapporti di vicinanza e amicizia con gli anziani. Un gruppo di laici della parrocchia fa lo stesso a Corpolò (ilPonte).

Piazzale Boscovich, presentata la spiaggia inclusiva

Dal 16 giugno a piazzale Boscovich a Rimini sarà operativa ‘Spiaggia libera tutti’, lo stabilimento balneare inclusivo. A pochi passi dal porto, sotto la ruota panoramica, gazebo, pedane, spogliatoio e bagni sono su misura per le esigenze delle persone con disabilità, sia motorie che psichiche. La gestione è stata affidata alla cooperativa Gli amici di Gigi, i cui operatori assisteranno i bagnanti nelle loro necessità e li accompagneranno in acqua. “Un progetto di accoglienza totale nel cuore del turismo della città”, commenta l’assessore alla protezione sociale del comune di Rimini Kristian Gianfreda (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

I bambini e la loro fame sono diventati un’arma di guerra?

“È quello che sta accadendo a Gaza, dove il blocco degli aiuti umanitari ha trasformato il bisogno di cibo in un destino ineluttabile. Le immagini che ci raggiungono sulla condizione del popolo palestinese non sono solo fotografie di una orribile crisi umanitaria, ma lo specchio dell’indifferenza internazionale. Fame e morte ci scorrono davanti agli occhi ogni giorno, in video, foto, ultime notizie” (ilPonte).

Dassilva chiede una perizia audio

I difensori di Louis Dassilva, 35enne senegalese in carcere per l’omicidio di Pierina Paganelli, hanno presentato ieri la richiesta per un nuovo incidente probatorio, in questo caso fonico. Chiedono di accertare se i suoni registrati dalla telecamera posta nel box auto di un condomino di via del Ciclamino siano intellegibili e riconducibili a voci umane (ilCarlino, Corriere).

La Capitaneria di porto ha 160 anni

Grandi festeggiamenti a Rimini per il 160 anni della Capitaneria di porto. Da domani a domenica, in concomitanza con Rimini Wellness, uno spazio espositivo racconterà l’attività della guardia costiera con video, simulatori, laboratori esperienziali e incontri, mentre sabato alle 18 al teatro Galli si svolgerà un vero e proprio evento condotto da Martina Colombari (Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 12 in fiera inaugurazione di Rimini Wellness

Alle 18 al centro Ethos incontro pubblico ‘Educazione alla morte’

Alle 21 al teatro Galli ‘Listen/Silent’ performance musicale di Einstein Youth OrcheStar

Alle 21 al cinema Astoria incontro con Lucrezia Ercoli ‘Il caos e i mostri. Lo spettacolo del male tra filosofia e cultura pop’

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘La gazza ladra’ di Robert Guédiguian