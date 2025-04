Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 29 marzo 2024

Oggi in edicola, 29 marzo 2024

“Ci aspettiamo il massimo”

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad interviene sull’aeroporto di Rimini commentando l’indagine condotta dal Centro Studi di Firenze sull’andamento del fine settimana di Pasqua nelle strutture ricettive nazionali. Gli italiani si muovono poco, ma gli stranieri sembrano pronti a riempire gli alberghi anche in riviera. Ma per questo c’è bisogno che l’aeroporto aumenti i collegamenti. “Come Comune abbiamo investito risorse economiche importanti e strutturali sul fronte dell’attrattività internazionale della città e su quello dell’accessibilità. E lo abbiamo fatto attraverso un ambizioso piano triennale di sviluppo dell’aeroporto. Ecco perché, come programmazione societaria, ci aspettiamo il massimo nel triennio 2025/2027. E sarebbe auspicabile già dal 2024” (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Inizia il Paganello

Questa sera ci sarà la festa di benvenuto, da domani si inizierà con le sfide a suon di frisbee fino a Pasquetta, per la 33esima edizione del torneo. Duemila i partecipanti, in forza a 142 squadre. I campi di gioco si estendono tra i bagni 16 e 42 a marina centro a Rimini. “Il Paganello è un miracolo frutto della “riminesitudine”. Siamo portatori sani di voglia di fare. E i volontari al lavoro in questi giorni lo dimostrano”, spiega l’organizzatore Beppe Carpi (Corriere).

Occhio ai gabbiani

Imbrattano edifici e tetti, sono rumorosi e se accudiscono la prole possono diventare anche molto aggressivi. ieri il comune di Rimini ha diffuso un vademecum per evitare che facciano il nido sui nostri tetti. Si possono stendere reti anti-intrusione, installare dissuasori d’appoggio sulle superfici lineari, usare deterrenti acustici e ottici come nastri colorati, bandiere riflettenti, immagini di rapaci (ilCarlino, Corriere).

Messa in carcere per il vescovo Anselmi

Ieri il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi ha celebrato la messa in carcere con il gesto tradizionale della lavanda dei piedi. Al posto degli apostoli, i detenuti. “Ha voluto testimoniare con il gesto della lavanda dei piedi durante la messa, l’importanza di essere sempre al servizio degli altri”, ha spiegato la direttrice Palma Mercurio. In un anno a Rimini, in carcere Anselmi è già stato diverse volte. “Solitamente arriva da solo, con la moto. Partecipa spesso alle nostre attività” (ilCarlino).

“Sovraffollato, ma in generale ok”

Il carcere di Rimini ospita 158 detenuti, di cui 70 stranieri, su una capienza di 118, per un tasso di affollamento del 133,9%. Almeno al momento della visita effettuata nel 2023 dall’associazione Antigone nelle carceri romagnole. “Le condizioni generali dell’istituto si presentano buone ad eccezione della prima sezione che dovrebbe essere finalmente oggetto di ristrutturazione unitamente alla sesta”, spiega il report dell’associazione. “Mancano spazi per le attività lavorative ma pare che, una volta ristrutturata, la sesta sezione sarà adibita a questo. Il clima dell’istituto appare disteso” (Corriere).

La rapinatrice che morde

Una donna è stata arrestata dopo la sua aggressione a un 93enne albanese a spasso con la figlia. L’altro ieri sera, davanti alle poste di via Marconi a Miramare, la 27enne italiana si è avvicinata ai due mentre l’uomo prelevava al bancomat. Erano arrivati in auto e avevano lasciato le chiavi nel cruscotto. La rapinatrice prima ha preso le chiavi chiedendo in cambio un riscatto, poi vedendo la resistenza dei due li ha aggrediti fisicamente riuscendo a conquistare il borsello dell’uomo, che nel tentativo di difesa si è anche beccato un morso alla mano (ilCarlino, Corriere).

Elezioni a Bellaria, ‘Siamo per Bim’

Si presenta ‘Siamo per Bim’ la lista civica legata al sindaco Filippo Giorgetti. Durante l’incontro con i cittadini al bar Belvedere di Igea sono stati messi a tema riqualificazione del lungomare, nuovo polo scolastico, cura del verde (Corriere). Ieri l’ex sindaco Enzo Ceccarelli, nel gruppo comunale della Lega a Rimini, ha dichiarato che non seguirà le indicazioni del partito a Bellaria e sosterrà la candidatura di Gianni Giovanardi. La risposta della senatrice di Fratelli d’Italia Mimma Spinelli: “la Lega appoggia assolutamente Giorgetti. Quando i vertici di un partito danno delle direttive chiare, tutti gli appartenenti dovrebbero seguirle” (ilCarlino).

Basket e tensione

I fatti mercoledì sera all’uscita del Pala Sgr di Santarcangelo, al termine della partita Andrea Costa Imola-Taranto, giocata dagli imolesi in campo neutro a causa dei 2 turni di squalifica del Ruggi. I tifosi ospiti sono stati intercettati da ultras riminesi. Se le sono date a suon di fumogeni, danneggiando qualche auto attorno. Intervenuti polizia e carabinieri (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Donna morde un anziano e lo rapina | Cori da stadio, addio Beppuccio

CorriereRomagna: Il sindaco sull’aeroporto: “Servono più voli subito” | Lassù dove volano i droni

IlPonte: Quell’abbraccio vitale | E’ risorto!

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca Maria Cristina Maselli presenta il libro ‘Sigismondo e Isotta. Una storia d’amore’

Dalle 17 sulla spiaggia di piazzale Kennedy al via il Paganello

Dalle 17 al parco XXV aprile ‘Street Food Truck Festival’

Alle 18 in cattedrale celebrazioni del venerdì santo con il vescovo Nicolò Anselmi

Alle 20,30 dalla rotonda Giussani (via della Fiera) partenza della Via Crucis di Cl

Alle 9 alla parrocchia di Santo Marino, a Poggio Torriana partenza della Via Crucis dei ragazzi dell’Azione Cattolica

Alle 18 dal palazzo dei congressi di Riccione partenza della sfilata del ‘Riccione Vintage Market’

Dalle 18 in piazza Primomaggio a Cattolica il Festival internazionale del gusto

Alle 21,15 in piazza della Libertà a Montefiore la tradizionale processione del Venerdì Santo

Alle 21 dalla Chiesa della Misericordia di Pennabilli partenza della Processione dei giudei

Alle 20,30 al palazzo della cultura di San Giovanni in Marignano in scena ‘Perfettamente imperfette’ di Silvia Giorgi