Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 29 novembre 2023

Alluvione: “rimborsare beni mobili”

Incontrando il comitato delle popolazioni alluvionate, il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha ribadito: “Senza il rimborso di tutti i beni mobili danneggiati, non ci potrà mai essere un risarcimento al 100% come promesso dal Governo. Su questo punto non saremo soddisfatti finché non sarà rimborsato l’ultimo bene colpito dall’alluvione”. Tra i beni mobili, per esempio, ci sono le auto rese inutilizzabili dopo essere state sommerse da acqua e fango. Dal 15 novembre è operativa la piattaforma Sfinge, per la richiesta dei contributi (BuongiornoRimini).

Concessioni balneari, lo scontro politico

Nella commissione Politiche economiche della Regione la Lega attacca il Pd. Secondo il carroccio il Partito democratico avrebbe rinunciato “a combattere per preservare le 1.500 imprese balneari della Romagna”. La risposta: “La Lega ha votato contro la richiesta di accelerare sui decreti attuativi, continuando a chiedere un’ennesima, e già esistente, mappatura delle spiagge. Il gruppo di Fratelli d’Italia, invece, non è dato sapere cosa pensi, visto che non ha partecipato né alla discussione né al voto” (ilCarlino, Corriere).

Nuova ss16, comitato contro gli espropri

E’ da poco nato un nuovo comitato con l’obiettivo di fermare la realizzazione della variante alla Statale 16. E’ già partita la raccolta di fondi e firme per presentare un ricorso al Tar, cosa che dovrebbe avvenire entro sabato. La tesi alla base del ricorso è che il nuovo tracciato taglierà non solo i campi delle produzioni agrarie. Sarebbero a rischio anche 150 appartamenti del Villaggio Primomaggio, oltre ad alcune abitazioni ai Padulli, in alcuni casi realizzate dopo l’approvazione dell’iter progettuale che è del marzo 2013, quindi recenti (Corriere).

Processo Carim, prescrizione per ex presidente e segretario generale

L’accusa era quella di aggiotaggio continuato in concorso. Alla lettura del dispositivo da parte del giudice, gli avvocati degli imputati hanno chiesto l’assoluzione “perché innocenti” dei rispettivi assistiti in base all’articolo 129 del codice di proceduta penale. Istanza rigettata dal giudice, come quella di modificare il capo di imputazione ricevuta dagli azionisti (ilCarlino, Corriere).

“Mio padre sapeva quello che faceva”

Sui giornali di oggi si continua a parlare della sentenza che nei giorni scorsi ha assolto perché incapace di intendere e volere il marito assassino di Angela Avitabile. “Non doveva finire così, mia mamma meritava giustizia. È come se l’avessero ammazzata due volte”, dichiara una dei figli della coppia (ilCarlino, Corriere).

In cattedrale i funerali dell’ufficiale

Il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi ha celebrato ieri il funerale del tenente colonnello della guardia di finanza Roberto Russo. L’uomo è morto sabato, probabilmente colpito da un malore mentre faceva kite surf. “Quello che semini di buono rimane negli anni. Anche nelle prossime generazioni di finanzieri”, ha detto il vescovo. “Ha fatto in quarant’anni di vita quello che a noi non riuscirebbe in una vita intera”, ha detto il comandante provinciale della Guardia di finanza di Rimini, Alessandro Coscarelli (ilCarlino, Corriere).

Riccione, ricomincia il consiglio comunale

L’assemblea, sciolta con il commissariamento, torna a riunirsi. Sarà questa sera alle 20. Tra i nodi da sciogliere per l’amministrazione tornata al lavoro quello del nuovo assessorato al turismo, ma anche l’approvazione del bilancio e la definizione delle imposte (Corriere).

Banca popolare Valconca, l’assemblea dei soci ha approvato

Il progetto di fusione in Cherry bank proposto dai commissari della Banca d’Italia, il cui mandato a questo punto potrebbe finire antro fine anno, è stato approvato dai soci. Il prossimo passaggio è “la stipula dell’atto di fusione, che dovrà essere preceduta dalla procedura di consultazione sindacale prevista dalla legge”, spiegano i commissari (Corriere).

Fratelli d’Italia a congresso

Gli iscritti domenica voteranno per il segretario provinciale del partito. Si è presentato un unico candidato: Nicola Marcello. Ha scelto di farsi da parte Filippo Zilli. “Lo faccio per il bene del partito, per l’unità del nostro gruppo. Sarà un congresso con un candidato unitario alla segreteria provinciale del partito. A differenza di quanto è accaduto più volte in passato, ai tempi di Alleanza nazionale”, ha spiegato Zilli (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il docufilm ‘Picasso un ribelle a Parigi. Storia di una vita e di un museo’ di Simona Risi

Alle 17 e alle 21 al cinema Settebello il film ‘Napoleon’ di Ridley Scott

Alle 21 nel teatro della parrocchia di San Girolamo l’incontro ‘Umano imprevisto. La scoperta che l’altro è un bene’ con Wael Farouq

Alle 21,30 a Ic Rimini la rassegna di voci soul ‘Voices’

