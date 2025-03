BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 3 dicembre 2024

Oggi in edicola, 3 dicembre 2024

Il comune vuole il Talassoterapico

Nel 2031 il Talassoterapico, attualmente in concessione al comune di Rimini, tornerà al Demanio. L’arco temporale è piccolo perché un imprenditore prenda in considerazione l’eventualità di investire in un progetto di riqualificazione. Per questo motivo, l’amministrazione comunale di Rimini ha deciso di chiedere ufficialmente al Demanio l’acquisizione della struttura e del terreno circostante. Obbiettivo dell’amministrazione è “disporre in modo unitario di tutto il comparto che comprende anche l’ex colonia Novarese” (ilCarlino, Corriere).

Scuole alla colonia Murri

La proposta, il sindaco di San Leo Leonardo Bindi, l’ha condivisa in qualità di consigliere provinciale. “Abbiamo una colonia, la Murri, abbandonata da decenni e ridotta a luogo di ritrovo per senzatetto e balordi. E allora perché non riqualificarla destinandola a polo scolastico?”, domanda. E così nasce l’idea di trasferire alla Murri le scuole del centro studi. “Dalla vendita dell’area si potrebbero incassare tra i 35 e i 40 milioni di euro da utilizzare, in parte, per riqualificare la colonia e trasformarla a fini scolastici”, spiega Bindi (ilCarlino, Corriere).

“Riviera, meta del luxury”

Intervistato dal Corriere, Marco Semprini, direttore dell’hotel Ambasciatori di Rimini, spiega che con i nuovi collegamenti della Britishs Airways tra Rimini e Londra Heathrow, “ci sono le condizioni per fare della Riviera una meta del luxury”. Tuttavia, “molto dipenderà da noi, dovremo farci trovare pronti con un’offerta adeguata alla domanda”, precisa. Cosa vuol dire? Che bisogna riqualificare le strutture (Corriere).

Immacolata, hotel pieni al 60 per cento

Gli eventi previsti a Rimini nei prossimi giorni tra fiera e palacongressi, legati a iniziative di Comunione e Liberazione, Rinnovamento nello spirito e la Winter Edition di Ginnasticale, fanno registrare oltre il 60 per cento di riempimento negli hotel aperti. Tra giovedì e domenica le richeiste sono soprattutto per i 3 stelle. Per il sabato sera entrano in gioco anche i 4 stelle (Corriere).

Delitto Paganelli, nuovo rinvio

Se Louis Dassilva darà il suo consenso, la fase 2 dell’incidente probatorio che dovrà validare la prova regina della procura di Rimini si terrà molto probabilmente il 10 dicembre. Il quel caso, sia Dassilva, unico indagato per l’omicidio della signora Pierina Paganelli, sia Emanuele Neri, un vicino di casa, si faranno riprendere mentre passano davanti alla telecamera 3 della farmacia del Villaggio San Martino. L’esigenza della verifica è nata dopo che il vicino di casa ha dichiarato di essersi riconosciuto nel video che secondo la procura, invece, incastrerebbe Dassilva (ilCarlino, Corriere). Nel frattempo, la consegna degli esiti degli esami sulle tracce di dna trovati sulla scena del crimine è stata rinviata al 30 dicembre (Corriere).

Revenge porn: condannato

Due anni di reclusione, è questa la pena stabilita dal giudice di Rimini per un 35enne siciliano, accusato di revenge porn nei confronti di una sedicenne, nel 2020. Quando la ragazza, dopo una storia d’amore con l’uomo, ha deciso di lasciarlo, lui, attraverso profili social finti, ha caricato un video erotico realizzato senza il consenso dell’amante. Video che l’uomo ha anche inviato alla preside della scuola frequentata dalla sedicenne, allegandolo a una mail. Il giudice ha stabilito la sospensione della pena condizionata al risarcimento di 15mila euro alle parti civili (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Ricatto hot alla sedicenne | “Più giornali, più liberi”

CorriereRomagna: Diffonde video hard per vendetta: condannato | Giù le scuole, studenti alla Murri

Oggi a Rimini

Alle 16,30 alla scuola Panzini incontro ‘I prodigi della linea: miti e fantasia’ con Gloria Valentincich

Alle 18,45 e alle 21 al cinema Tiberio proiezione del film documentario ‘Sting like a bee’, presente in sala il regista Leone Balduzzi

Alle 19 al cinema Fulgor il regista Gianluca Zonta presenterà i suoi corti ‘Diritto di voto’, ‘Pizza boy’, ‘L’acquario’

Alle 21 al teatro Galli Alessandro Serra in Tragedia. Il canto di Edipo

Alle 21 in cineteca ‘Cinema e neurodivergenza’ (Amarcort)

Alle 21 al salone Snaporaz di Cattolica, il film ‘Nosferatu, il vampiro’ di Friedrich Wilhelm Murnau sarà sonorizzato dal vivo da Karim Qqru, Xabier Iriondo e Corrado Nuccini