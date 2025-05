Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 3 gennaio 2024

Oggi in edicola, 3 gennaio 2024

“Aria pulita”

Nel 2023 a Rimini gli sforamenti dei limiti delle polveri sottili registrati sono rimasti sotto i limiti di legge: 35 giorni. Per la precisione sono state 34 le giornate in cui la centralina di via Flaminia ha registrato sforamenti. “Il risultato non è solo conseguenza di condizioni meteo e climatiche favorevoli, ma anche frutto di politiche ambientali che hanno avuto un’attenzione particolare alla rigenerazione urbana in chiave ambientalmente sostenibile e alla promozione della mobilità alternativa all’auto”, spiega l’assessora Anna Montini (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Elezioni

Sono 16 i comuni che andranno alle urne nel 2024. Si voterà dal 6 al 9 giugno, con le elezioni europee. Bellaria, Santarcangelo, Misano, Casteldelci, Maiolo, Mondaino, Montecopiolo, Montefiore, Montegridolfo, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Giovanni, San Leo, Talamello, Verucchio. Filippo Giorgetti di Bellaria e Fabrizio Piccioni di Misano, al primo mandato, risultano al momento gli unici candidati certi. Molti sindaci sono in attesa della riforma in discussione in Parlamento da mesi. Prevede l’eliminazione del limite di mandato nei comuni con meno di 5mila residenti e il limite di tre mandati in quelli fino a 15mila abitanti (ilCarlino, Corriere).

Balneari, gli auspici di Mattarella

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella dopo aver promulgato la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 ha scritto ai presidenti di consiglio, Senato e Camera per sottolineare “profili di contrasto con il diritto europeo” auspicando al più presto “indispensabili ulteriori iniziative” per risolvere la questione. A tema le concessioni di suolo pubblico per il commercio, ma anche le concessioni balneari. “Anche noi siamo contrari alle proroghe, vogliamo certezze per il nostro futuro, anche per chi vuole investire”, è il commento del presidente dei bagnini Mauro Vanni (Corriere, ilCarlino).

Rimini, che 2024 sarà

Il Carlino mette in fila tutte le partite che la capitale della riviera dovrà giocare nel corso del nuovo anno: l’esito della candidatura a capitale italiana della cultura 2026, l’inizio dei lavori per il secondo tratto del Metromare e la consegna delle rotonde sulla ss16, il progetto per il nuovo stadio, il cda di Italian exhibition group, lo sviluppo dell’aeroporto con più voli europei, un concept più attuale per la Notte Rosa (ilCarlino).

Ospedale “situazione critica”

La diffusione dell’influenza tra i riminesi “è di già superiore al massimo registrato lo scorso anno, pur non essendo ancora giunti al picco”, spiega al Carlino Carlo Biagetti, direttore del reparto di Malattie infettive all’ospedale Infermi. “Ci sono ancora posti letto sgombri è vero, ma l’incidenza in questa fase è una parabola che ancora non scende. Incide nel Pronto soccorso, dove la situazione è molto critica” (ilCarlino). “Quest’anno si è registrato un boom di anziani che hanno accusato problematiche alle vie respiratorie”, conferma dal pronto soccorso il medico Marco Montanari (Corriere).

Cantieri e abusi

Nel corso del 2023 a Rimini sono stati 1.155 gli accertamenti su abusi edilizi, 137 le comunicazioni di notizie di reato, 313 le persone denunciate, 104 le violazioni contestate per il mancato rispetto delle normative sismiche e del collaudo statico. I dati sono stati diffusi dall’Ufficio Edilizia e Ambiente della Polizia locale (ilCarlino, Corriere).

