BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 30 gennaio 2025

L’azzardo online cresce anche a Rimini

Nel 2023 Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano sono stati i comuni della provincia dove il gioco d’azzardo online ha superato, anche se di poco, la media nazionale. E Cattolica, San Leo, Novafeltria e Montescudo hanno comunque registrato una crescita superiore al 50%. Nessun luogo nel riminese ha registrato un arretramento e a Misano, in particolare, la crescita è stata del 33%, pari a 8,7 milioni di euro. I dati sono del report ‘Pane e Azzardo 2’ a cura di Cgil e Federconsumatori (ilCarlino, Corriere, ilPonte).

I giovani escono di casa armati

“Non possiamo che registrare come il fenomeno dei ragazzini che escono armati di coltello esista. A Rimini, ma anche in molte altre città italiane, come raccontano numerosi fatti di cronaca”. Le parole di Olimpia Abbate, questora di Rimini, si riferiscono anche all’accoltellamento in via Cairoli, la notte tra il 16 e il 17 marzo scorso, di un 17enne da parte di un coetaneo. Il ragazzo era stato ricoverato 30 giorni a Cesena perché i colpi avevano leso organi vitali. Chi esce di casa con un coltello, spiega Abbate, “è legato a traffici illeciti o frequenta ambienti delinquenziali” (Corriere).

Emergenza abitativa: la soluzione è una questione di fiducia

Sono 12.600 le case sfitte nella provincia di Rimini. Potrebbero contribuire a risolvere il problema dell’emergenza abitativa, ma in diversi casi i proprietari preferiscono lasciarle vuote, anche per le difficoltà incontrate nel rientrarne in possesso al bisogno o quando gli inquilini smettono unilateralmente di pagare l’affitto. Non è l’unico problema, ma uno dei fattori chiave è il clima di sfiducia che si è generato. “Per noi cristiani, l’Anno Santo ci sollecita particolarmente: esso infatti porta con sé un’istanza di giustizia e di fraternità sociale che non possiamo disattendere”, ha detto il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. “La Diocesi è disponibile ad accogliere beni confiscati alla mafia nei vari comuni della provincia, a ristrutturarli e a metterli a disposizione di chi è in difficoltà” ha anche annunciato (ilPonte).

Quando il bicchiere è mezzo vuoto

A seguito del nuovo codice della strada, nei ristoranti la bottiglia piange. Anche a Rimini. “Un taglio netto degli alcolici che nel mio locale arriva fino al 40% rispetto ai volumi precedenti”, spiega Enrica Mancini della Marianna. E soprattutto, “le persone a tavola non parlano d’altro, hanno paura di bere un bicchiere di troppo” (ilCarlino). Secondo il report della polizia locale di Rimini, nel 2024 sono stati 461 i multati per guida in stato di ebbrezza, di cui 9 ciclisti e 2 su monopattino. Otto su dieci sono uomini. Solo 10 i sanzionati sotto i 21 anni di età (ilCarlino).

Vademecum antitruffe

Il comune di Rimini ha deciso di lanciare una campagna informativa per tutelare gli over 65 dalle truffe, in aumento. I metodi e i travestimenti per raggirare gli anziani soli in casa si sono moltiplicati, dal finto carabiniere ai tecnici di luce e gas. La prima mossa sarà la distribuzione di dépliant informativi, anche in occasione di incontri con esperti nei centri aggregativi per anziani del distretto di Rimini. Sarà inoltre istituito un numero telefonico dedicato (ilCarlino).

È morto Walter Lanzetti

L’imprenditore aveva 83 anni. Tra i locali fondati nel corso della sua carriera, le discoteche Blow Up e Ye Ye, l’Italian pub e soprattutto il Bounty. Lanzetti fu amico di Federico Fellini e di innumerevoli artisti, tra cui Renato Zero, che per una stagione fu anche direttore artistico del Blow Up (ilCarlino, Corriere).

Il delitto di via del Ciclamino

Sono state fissate tre udienze dal giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini: 6, 10 e 11 febbraio. Le udienze riguardano le acquisizioni agli atti delle perizie sul dna di Emiliano Giardina, le consulenze sui device informatici sequestrati a Louis Dassilva, e l’incidente probatorio che prevede la realizzazione di video in cui Dassilva e un altro testimone camminano davanti alla telecamera della farmacia del Villaggio San Martino, allo scopo di validare, oppure no, la prova regina che per ora tiene in carcere il senegalese (Corriere).

Segreteria Pd, due in lizza

Filippo Sacchetti si è dimesso da un anno dalla guida della segreteria provinciale del Partito democratico, che nel frattempo è stata gestita da un gruppo ristretto di esponenti. Il congresso sarà in primavera, probabilmente ad aprile o maggio. Tra i nomi su cui si vocifera ci sono quelli di Giulia Corazzi, presidente del consiglio comunale di Rimini, e Christian D’Andrea, vicesindaco di San Clemente (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Dimezzati i consumi di alcolici | Il fabbricante delle disco

CorriereRomagna: Azzardo senza freni, giocati 9,5 miliardi | “Giusto demolire gli abusi”

IlPonte: I mattoni della fiducia | Click d’azzardo

Oggi a Rimini

Alle 10,30 al Centro per le famiglie ‘Bubusettete’, filastrocche e canti per genitori in attesa o con neonati fino a 10 mesi

Alle 18 in cineteca presentazione del libro di Valerio Lessi ‘Una storia di popolo. I primi 50 anni di CL a Rimini’, partecipa Piero Meldini

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Amerikatsi’ di Michael Goorjian

Alle 17 in biblioteca a San Giovanni Diana Saponara presenta il libro ‘Vietato agli elefanti’ (Giorno della memoria)

Alle 19 al Supercinema di Santarcangelo Fabio De Luigi presenta il film ‘10 giorni con i suoi’

FONTE: Buongiornorimini.it