Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 30 giugno 2025

Oggi in edicola, 30 giugno 2025

“Aggredita in spiaggia”

Indagini sono in corso a Rimini dopo il racconto di una ventenne che ha denunciato un’aggressione in spiaggia a piazzale Boscovich. La giovane ha riferito di essersi appartata con un uomo di origini marocchine, conosciuto durante la Notte Rosa, per bere e fumare spinelli. Al suo rifiuto di avere rapporti sessuali, l’uomo le avrebbe strappato la maglietta. L’episodio, che sarebbe avvenuto una settimana fa, vede la ragazza non aver ancora sporto denuncia e il suo racconto è risultato confuso, probabilmente a causa dell’alcol e degli spinelli. Le forze dell’ordine stanno verificando la dinamica tramite testimonianze e immagini delle telecamere (ilCarlino).

Malore improvviso, muore prof

Lutto nel mondo della scuola riminese. È scomparso a 63 anni Franco Cricenti, stimato docente di fisica e vicepreside dell’Istituto Alberti. Colto da un malore improvviso sabato pomeriggio, Cricenti era impegnato negli esami di maturità. Originario di Genova, aveva insegnato in diverse scuole del riminese, tra cui l’Einaudi e anche la Karis, dove nel 2011 si è diplomata la ricercatrice Francesca Berti. “Non si è mai davvero pronti a un addio definitivo, ma quando se ne va una persona come Franco rimane un silenzio assordante”, dice (Corriere).

Nuovo scontro tra bande a Riccione

Nella notte tra martedì e mercoledì, in viale Dante, decine di ragazzi, tra cui diversi minorenni, sono rimasti coinvolti in una rissa, in cui se le sono date anche lanciandosi contro bottiglie di vetro. L’arrivo delle forze dell’ordine li ha dileguati prima che potesse avvenire il peggio. Nessuno risulta infatti ferito. Alcuni sono stati rintracciati in una sala giochi dove avevano pensato di nascondersi. Al momento sono sei i fermati: due ragazze minorenni e quattro ragazzi tra i 18 e i 26 anni. Sono residenti tra Lombardia, Piemonte, Trentino, Friuli (ilCarlino, Corriere).

Santarcangelo festival declassato

Il ministero della cultura ha declassato il Santarcangelo festival, dimezzando i punteggi di valutazione. Sotto l’aspetto pratico, significa un taglio drastico ai fondi ministeriali per lo storico evento di teatro contemporaneo, giunto alla vigilia della sua 55esima edizione. Il direttore Tomasz Kirenczuk e il presidente Giovanni Boccia Artieri denunciano: “Abbassare i giudizi su un festival storico e internazionale come questo è una scelta culturale e politica”. Con loro il sindaco Filippo Sacchetti: “Questa decisione è tutta politica. Colpirne uno per educarne cento. Un attacco alla libertà di espressione”. La deputata Fdi Beatriz Colombo canta vittoria: “Quella del ministero è una scelta culturale, non censoria. Per la commissione la qualità della proposta artistica di Santarcangelo festival non è stata giudicata più soddisfacente ai fini di un sostegno pubblico” (ilCarlino, Corriere).

Caos aerei, Rimini in soccorso

L’aeroporto Fellini di Rimini ha accolto 152 passeggeri EasyJet. Diretti a Milano e partiti da Brindisi, sono stati costretti a un atterraggio precauzionale. La deviazione è stata causata da problemi ai radar del centro di controllo di Malpensa, che hanno bloccato il traffico aereo nel Nord Ovest italiano dalle 20,40 circa. I passeggeri hanno proseguito il viaggio in pullman, treno o hanno pernottato a Rimini, tra disagi e ritardi (Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 21 all’arena Francesca da Rimini lo spettacolo ‘Il Passatore’ della compagnia I Viaggiatori nel Tempo

Alle 21 al cinema Tiberio il regista Edgardo Pistone sarà presente alla proiezione del film ‘Ciao bambino’

Alle 19,30 a piazzale Ceccarini ‘Toy story: il mondo dei giocattoli’ (Cinè in città)

Alle 21,30 a piazzale Ceccarini incontro con Gabriele Salvatores, a seguire il film ‘Tutto il mio folle amore’(Cinè in città)

Alle 21,15 in piazza della Repubblica a Misano lo spettacolo di equilibrismo di Circo in Rotta ‘Tienimi che ti tengo’

Alle 21 al centro culturale Belli di Bellaria Igea Marina musica con ‘The Oak’s rock’n’roll anni ’60’