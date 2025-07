BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 30 luglio 2025

Oggi in edicola, 30 luglio 2025

Guerra alle meduse

“Ogni anno un problema. Dopo le mucillagini nel 2024, è l’invasione delle meduse a colpire la pesca”, denuncia Mauro Zangoli, presidente della cooperativa Lavoratori del mare. Da febbraio, si segnalano reti distrutte, motori surriscaldati e pescato in calo del 30%. Le seppie sono quasi scomparse e il prezzo è salito fino a 20 euro al chilo. Alcuni pescherecci sono fermi da marzo, con 30 marinai senza lavoro. “Chiederemo alla Regione copertura danni: cinque mesi così non sono uno scherzo”, ribadiscono i pescatori (Corriere).

La tregua dei chiringuiti

Dopo multe e sequestri per feste abusive e musica fuori orario, il comune di Rimini concede ai chiringuiti una deroga sperimentale per agosto. Durante il mese più caldo dell’estate, un giorno a settimana si potrà tenere la musica fino a mezza notte e mezza. Resta l’obbligo di autorizzazione preventiva. “I chiringuiti sono un valore per la città, ma vanno gestiti con regole”, sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad. Soddisfatto il consorzio dei ristobar. “Agosto è il mese dei giovani, faremo la nostra parte per rispettare le norme” (ilCarlino).

“Il Ministero taglia gli agenti per Rimini”

Il sindacato di polizia Siulp denuncia il degrado e la scarsa sicurezza alla stazione di Rimini, specialmente di notte. La “drammatica carenza di organico”, con agenti anziani e presidio notturno ridotto o soppresso d’estate, aggrava la situazione. “Il ministero dell’Interno non ha assegnato neppure un nuovo agente a Rimini”, afferma il sindacato, nonostante i pensionamenti, chiedendo interventi urgenti e criticando la “narrazione ipocrita” di chi invoca nuovi presìdi altrove. L’allarme segue due recenti episodi di violenza, tra cui un tentato omicidio e un accoltellamento, avvenuti proprio in zona stazione (ilCarlino, Corriere).

Lo sciopero dei bagnini

Caos in spiaggia tra Bolkestein, Piani arenili e salvataggio. A Rimini i marinai di salvataggio sciopereranno il 9 agosto contro il servizio “a singhiozzo”, con pause pranzo non coperte. “Invece di più sicurezza, si allarga l’area da sorvegliare: da 150 a 300 metri”, denuncia Filcams Cgil. Il sindacato attacca: “Un teatrino che esclude chi rappresenta lavoro, ambiente, legalità”. A Riccione, ignorata da un anno la richiesta di confronto. “Si affronti seriamente anche il contratto”, conclude la Cgil, dopo il nulla di fatto in Prefettura in occasione del confronto del 22 luglio scorso (ilCarlino, Corriere).

Il virus della lingua blu

La ‘blue tongue’, febbre catarrale trasmessa da moscerini agli ovini, colpisce anche nel riminese. Oltre al focolaio a Coriano, altri tre allevamenti sono stati infettati, portando la provincia tra le più colpite. Il virus non è trasmissibile all’uomo. In Emilia-Romagna sono 44mila gli animali da vaccinare. Nel 2024 individuati 158 allevamenti positivi, con picco a ottobre. I sierotipi prevalenti sono il 4 e l’8 (Corriere, ilCarlino).

Le Saraghine in una tesi

Zero vittorie ma una tesi di laurea su di loro: sono le Saraghine, squadra femminile amatoriale di basket nata nel 2022 a Rimini. Formata da 20 tesserate dai 15 ai 65 anni, unite dalla passione per il basket, si iscrive alla Serie C con spirito di rivalsa. Jina, studentessa libanese Erasmus, diventa la punta di diamante e dedica al team la sua tesi su sport femminile ed empowerment. “Abbiamo perso 18 partite, ma giochiamo con gioia” dice Anna Zavatta. Ora cercano un nuovo coach (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Caccia aperta al rapitore di gatti | Olio, vino e moda: paghiamo dazio

CorriereRomagna: La pesca crolla: -30% | Maxi discarica a cielo aperto

Oggi a Rimini

Fino alle 23 in centro storico Rimini shopping night

Dalle 18 al mercato la ‘Magneda’

Alle 17,30 al Grand Hotel inaugura la mostra ‘Alberto Sordi maschera di un vitellone’ alla presenza di Stefania Sandrelli ed Enrico Vanzina

Alle 21 all’area Settebello Lovvbömbing e Kodaclips

Alle 21 al cinema Tiberio ‘Roger Waters live in Prague’

Alle 21 a Torre Pedrera il ‘circo dei saltimbanchi

Alle 21,15 nel cortile della biblioteca Gambalunga ‘Silent book party’

Alle 21,20 a Sant’Agostino la visita guidata ‘Notturno d’arte’

Alle 21,30 al lapidario del museo Tonini lo spettacolo di burattini ‘Il mercante di legnate’

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani il film ‘L’orchestra stonata’ di Emmanuel Courcol

Alle 21,30 al Parco degli artisti omaggio a Morricone

Alle 21 in piazzale Ceccarini a Riccione cocnerto jazz con Paolo Fresu & Omar Sosa

Alle 21,15 a villa Lodi Fe’ a Riccione incontro con Ester Sabetta su ‘Una donna del Novecento, la marchesa Luisa Casati’

Alle 21 in piazza Mazzini a Coriano presentazione del libro ‘La schiuma del cappuccino’ di Stefano Baldazzi

Alle 21 in piazzetta Pedretti a Santarcangelo il film ‘Matrimonio all’italiana’

Alle 21 all’arena Roma di Igea il film ‘Real’ di Adele Tulli

Alle 21,30 al parco Casa Panzini di Bellaria Igea Marina Lisa Manara e Paolo Prosperini in ‘Concerto con Capoverde canta, L’incontro’