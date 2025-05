BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 31 gennaio 2025

Oggi in edicola, 31 gennaio 2025

Troppa cassa integrazione

A livello regionale, secondo i dati della Cgil, il ricorso alla cassa integrazione generale è cresciuto del 54,7% tra 2023 e 2024. La provincia di Rimini è tra le più in difficoltà. Qui, nel 2024, l’aumento è stato del 61,9%, per un totale di 6 milioni e 430mila ore contro i 3,9 milioni dell’anno precedente (ilCarlino).

Turismo, continua il trend: diminuiscono gli italiani e aumentano gli stranieri

I dati Istat 2024 elaborati dalla Regione dicono che in provincia si sono registrati 2.838.443 arrivi: -0,3% sul 2023 e soprattutto -1,9% sul 2019. I pernottamenti complessivi sono stati 15.016.911, con una crescita del fatturato dell’1,9%. Sono arrivati in riviera 11 milioni di italiani (-0,2%) e 4,1 milioni di stranieri (+7,9%) (ilCarlino, Corriere).

Fiumi da ripulire, la Protezione civile cerca reclute volontarie

Piogge improvvise e venti fortissimi. Rami che si spezzano e finiscono nei fiumi, ammucchiandosi e creando dighe naturali con rischio di esondazione. L’idea della Protezione civile è chiedere aiuto ai residenti delle zone interessate, che in cambio potranno tenersi la legna da bruciare nei propri camini. Il comune di Misano ha già aperto all’iniziativa (ilCarlino).

Riccione, un bando per il partner dell’estate

L’assessore al turismo del comune di Riccione, Mattia Guidi, ha annunciato di voler mettere a bando eventuali collaborazioni con i media per il palinsesto degli eventi estivi. Da anni è in corso la collaborazione con Radio Deejay, ma pare che i contatti siano sempre meno frequenti e che la Perla sia interessata anche a una proposta da parte di Mediaset e di Radio 105, 101, Virgin Radio, Monte Carlo e Subasio (ilCarlino).

Santarcangelo: una Mutonia da salvare

È di ieri la notizia della sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui le case dei Mutoid sono abusive e quindi da demolire. A queste abitazioni, il comune di Santarcangelo nel 2014 aveva concesso una sanatoria, che i giudici ora annullano accogliendo il ricorso di Giorgio Ricci, vicino di casa degli artisti. “Faremo di tutto per salvare la permanenza dei Mutoid nella nostra città”, è la risposta del sindaco Filippo Sacchetti (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Turismo in ripresa con gli stranieri | Novella e Lele, l’amore non ha età

CorriereRomagna: “Mutonia non si tocca” | Tuffi d’inverno a 84 anni

IlPonte: I mattoni della fiducia | Click d’azzardo

Oggi a Rimini

Alle 22,15 all’House of rock ‘A night with Nirvana’

Alle 18 al Centro della pesa di Riccione presentazione del libro di Arianna Gnutti ‘Se bastasse l’amore’

Alle 20,30 al palazzo del turismo di Riccione la commedia dialettale ‘E vedve allegre’