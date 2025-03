BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 31 marzo 2025

Il meglio di buongiornoRimini.it

Intervista a Cristian Manoni: “Cdo è un’amicizia operativa. Con Knower vogliamo creare valore per tutti”

Cristian Manoni, neo presidente della Compagnia delle Opere di Rimini, ci racconta la sua esperienza personale, l’evoluzione di Cdo e il nuovo progetto Knower…

Oggi in edicola, 31 marzo 2025

“Più agenti e nuovi mezzi”

Appello del Siulp, Sindacato unitario lavoratori polizia, in vista di 40 prossimi pensionamenti tra le file degli agenti riminesi. “Abbiamo bisogno di più agenti e di nuovi mezzi per la polizia stradale. E i rinforzi estivi dovrebbero arrivare ad inizio giugno e non a metà luglio come lo scorso anno”, spiega al Corriere la segretaria Monica Staurenghi. “Rispetto ad una pianta organica di 303 tra agenti, ispettori, funzionari, direttivi e dirigenti, in questura ci sono 10 profili professionali in meno. Poi c’è la Postale che è sotto organico di 5 unità, la Polizia di frontiera di altre 5 unità e la Stradale, dove la situazione è più grave: mancano 20 agenti, il 30% del totale, tra la sezione di Rimini, la sottosezione di Riccione e il distaccamento di Novafeltria” (Corriere).

Botte tra fratelli

“Aiuto ha ucciso mio fratello”. La 63enne riminese con il viso tumefatto venerdì sera ha detto così ai carabinieri di Riccione, chiamati da qualcuno che aveva sentito e segnalato il trambusto. Ha detto che era stato l’altro fratello. Nell’abitazione i militari hanno trovato anche la madre dei tre, in stato di choc. In camera da letto il fratello minore con una vistosa ferita alla testa, ma vivo. Sarebbero stati banali i motivi che hanno scatenato l’ira del 42enne. Trasferite le vittime in ospedale, i carabinieri si sono messi sulle tracce dell’uomo. E’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia (ilCarlino, Corriere).

Senza casco

E’ grave e in coma farmacologico il 15enne che la notte tra sabato e domenica è stato vittima di uno scontro tra il suo scooter e una automobile in via Acquario. E’ in terapia intensiva all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena dove è già stato operato. Pare che il ragazzo stesse uscendo da una strada chiusa e che non indossasse il casco. L’automobilista non è risultato alterato o sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti (ilCarlino).

Incentivi per tagliare le medicine

La Asl Romagna ha deciso di offrire premialità economiche ai medici che prescriveranno meno farmaci. Protesta il sindacato Snam. “A Rimini si prescrivono troppi antibiotici rispetto alla media regionale. Il che provoca gravi conseguenze perché più antibiotici si usano, teniamolo a mente, più i microbi diventano resistenti agli antibiotici stessi. Ecco perché si tratta di medicinali da prescrivere con criterio e solo qualora sia necessario. Ma da qui a proporre premi in caso di tagli alle ricette, ce ne corre. È nostro dovere rispettare il codice deontologico secondo cui il medico non può essere influenzato da nulla che non siano la sua scelta, la coscienza e l’utilizzo delle risorse”, commenta il presidente Pietro Pesaresi (Corriere)

Daniel Craig in video al Fulgor

L’attore britannico è intervenuto in collegamento video sabato sera al cinema Fulgor in occasione dell’anteprima del nuovo film di Luca Guadagnino, Queer (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Uno 007 al Fulgor. Craig lancia Guadagnino | Litiga coi fratelli a cena e li massacra di botte

CorriereRomagna: Rinforzi estivi, il sindacato: “Più agenti e prima” | L’acqua santa sale in moto

IlPonte: Nazionalismi. La posta in gioco | In fuga da Rimini

Oggi a Rimini

Alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Il complotto di Tirana’ di Manfredi Lucibello