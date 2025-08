BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 5 agosto 2025

Oggi in edicola, 5 agosto 2025

Tassa di soggiorno: 14,3 milioni nel 2024

Nel 2024 la città di Rimini ha ricavato 14,3 milioni dalla tassa di soggiorno. Nei primi sei mesi del 2025 la crescita è stata del 2,9%, con 5.451.116 euro raccolti a fronte dei 5.297.473 dell’anno precedente nello stesso periodo. “Una buona fetta dei progetti strutturali, Psbo, Parco del mare, Fellini Museum tra gli altri, è stata realizzata grazie alle risorse provenienti dall’imposta di soggiorno, per una somma che supera sensibilmente i 100 milioni di euro”, spiega l’amministrazione comunale (ilCarlino, Corriere).

Piano spiaggia oggi in commissione

Il nuovo piano dell’arenile di Rimini passerà oggi al vaglio della commissione urbanistica, prima dell’approdo in consiglio comunale. Dopo le critiche di Confartigianato, Confesercenti e Cna, arrivano anche quelle del coordinamento Mare libero. “Assisteremo alla cementificazione dell’arenile”, sostiene il presidente Roberto Biagini, “all’allontanamento dalla sua vocazione naturale e alle limitazioni dell’accesso alla spiaggia di tutti. Rimini diventerà come Ostia e, al posto del ‘lungomare più bello del mondo’, vedremo il ‘lungomuro’ più vergognoso d’Italia” (ilCarlino, Corriere).

Furti sotto l’ombrellone: 200 denunce

Dal 1 giugno sono state raccolte complessivamente circa 200 denunce per furti ai bagnanti sulle spiagge di Rimini. Sono 85 quelle arrivate alle stazioni dei carabinieri della compagnia di Rimini, più o meno quante quelle raccolte dalla questura. In totale circa 170 segnalazioni, quindi, sono arrivate già sul posto, ma tra i turisti c’è stato anche chi ha preferito sporgere denuncia al rientro dalle vacanze, con il risultato che le segnalazioni dei furti subiti a Rimini arrivano un po’ da tutta Italia (ilCarlino).

Rinforzi per le fiamme gialle

Sono in arrivo a Rimini 80 finanzieri per rafforzare la sicurezza in queste ultime settimane di elevato afflusso turistico. Gli allievi marescialli della Scuola ispettori e sovrintendenti de L’Aquila affiancheranno le pattuglie già operative sul territorio nel presidio delle località costiere e dei centri urbani contro abusivismo commerciale, vendita di prodotti contraffatti, traffici illeciti e per la sicurezza pubblica (Corriere).

Treni, poche corse a causa dei controlli sui binari

Fino alle 12 di domani, le corse dei treni tra Bologna e Rimini, via Ravenna, subiranno delle modifiche per interventi di “regolazione serraglie”: lavori sulla distanza tra le due rotaie di un binario. Lo spiega Trenitalia per rendere conto dei disagi che si sono verificati ieri, in particolare sul treno delle 8,05 da Bologna (Corriere).

Forlì fuori dal torneo di basket

L’Unieuro Forlì non parteciperà al torneo Riccione Basket Cup. L’evento, organizzato dai Dolphins e dal Comune di Riccione, è in programma al Playhall il 22 e 23 agosto. Sarebbe dovuto essere un quadrangolare di A2 tra Pesaro, Fortitudo Bologna, Cividale e Forlì, ma, a causa degli scontri tra tifosi del 27 maggio a Rimini, si è deciso per l’esclusione di Forlì “per motivi di ordine pubblico” (ilCarlino, Corriere).

Il tesoro di Valentina

Secondo il senatore Ivan Scalfarotto, Valentina Matvienko, terza carica della Federazione Russa, oltre alla villa al parco San Bartolo, in zona avrebbe anche altri interessi, in particolare a San Marino. Sul Titano, il figlio “Sergey Matvienko avrebbe trasferito parte significativa degli asset familiari”, spiega il Carlino, trasgredendo alle sanzioni occidentali per la guerra in Ucraina. Ipotesi che però la segreteria agli esteri respinge “con forza”. “Applichiamo le restrizioni previste a livello internazionale come l’Italia e tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea, al di là della data di movimentazione dei fondi. Nel caso vengano appurate irregolarità, valuteremo le azioni conseguenti”, spiegano (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Furti in spiaggia, scatta l’allarme | Ombre russe sul Titano

CorriereRomagna: “Così cambia la spiaggia” | Treno preso d’assalto

Oggi a Rimini

Alle 18,30 ospiti della terrazza della Dolce Vita Giovanni Terzi, Laura Sgrò, Giuseppina Cassone, Olimpia Abbate, i Jalisse

Alle 21 all’arena Francesca da Rimini il concerto del trio Orsi Bipolari (Sgr live)

Dalle 11 alla spiaggia Samsara di Riccione lo psicologo Alessandro Iacubino

Alle 21 all’area Settebello ‘Il treno in fondo al mare’ con Antonio Ramberti e band

Alle 21,30 a piazzale Roma a Riccione Nek in concerto

Alle 21,15 nella chiesa dei Santi Biagio ed Erasmo concerto del pianista Roberto Cappello

Alle 21 in comune a Cattolica Dorigo Vanzolini presenta ‘La Marineria di Cattolica e Gabicce Mare’

Alle 21 al parco della Pace di Cattolica il film ‘Moonlight’ di Barry Jenkins

Alle 21 in piazza della Libertà a Montefiore Linda Gambino Trio in ‘The beauty in jazz’

Alle 21,15 al belvedere di San Leo il Teatro delle Ariette in ’30 anni di grano’