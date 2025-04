Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 6 dicembre 2023

Immacolata e Capodanno, a Rimini hotel pieni

Saranno 400 gli alberghi aperti per l’imminente ponte a Rimini. Sono 40mila le presenze turistiche attese per gli eventi in programma tra fiera e palacongressi, a cui si aggiungono il doppio concerto di Laura Pausini, l’inaugurazione dei presepi di sabbia, le iniziative sportive. Rispetto alle prenotazioni per Capodanno, da VisitRimini segnalano un +10% rispetto all’anno scorso (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere). Segnalata la mancanza di personale negli alberghi di Riccione in vista delle festività (ilCarlino).

Allarme criminalità, nel mirino i quartieri

Negli ultimi dieci giorni a Vergiano, Spadarolo e San Lorenzo, frazioni di Rimini, si sono moltiplicate le abitazioni prese di mira da malviventi in cerca di soldi e gioielli. I colpi sono stati messi a segno in particolare tra le 16 e le 3 di notte, a volte con dentro gli inquilini. Il problema è stato messo a tema qualche sera fa al Podere dell’Angelo. Sono state 140 le persone del gruppo Whatsapp di controllo del vicinato che conta 250 iscritti. “Siamo molto in ansia, non lo nascondiamo, ma c’è anche tantissima rabbia… Crediamo che dietro ci siano bande specializzate: sono equipaggiate con strumenti di vario genere e agiscono con grande rapidità. Vengono tagliate le inferiate e poi praticati dei fori con dei trapani per aprire porte e finestre e introdursi nell’abitazione”, spiega uno degli intervenuti (ilCarlino, Corriere). Problema simile segnalato anche a Igea, tra via Bixio e la zona del laghi. Tra i residenti c’è chi propone la sorveglianza privata (ilCarlino).

Intascati soldi pubblici

Sono state condannate in primo grado l’ex presidente di un centro antiviolenza di Rimini e la sua collaboratrice. Secondo i giudici la presidente avrebbe percepito indebitamente 26mila euro tra il 2018 e il 2021 grazie a un accordo in essere tra le due. Si trattava infatti dei compensi legati alla reperibilità notturna che la presidente, in quanto socia dell’associazione non avrebbe dovuto percepire. Annunciato il ricorso in appello (ilCarlino, Corriere).

Free credit, comune di Rimini parte civile

Nell’ambito del processo ‘Free credit’ per la truffa sul Superbonus 110%, il comune di Rimini sarà parte civile. La decisione del giudice Lucio Ardigò è arrivata ieri mattina, durante l’udienza fiume che ha stabilito il rinvio a giudizio per 29 dei 34 imputati. Saranno processati a partire dal 13 febbraio. I restanti hanno patteggiato o scelto il rito abbreviato (Corriere).

I gioielli della Fondazione restano al museo

Il Comune di Rimini e la Fondazione Carim hanno rinnovato l’accordo, ormai di venti anni fa, che permette l’esposizione nel museo della città delle opere del Trecento riminese, con le tavole di Giuliano e Piero da Rimini e di Giovanni Baronzio, oltre a dipinti dal Quattro al Settecento, di Giovanni Francesco da Rimini, Benedetto Coda e Guido Reni. “Non è un semplice passaggio tecnico ma rientra in quel percorso di valorizzazione della cultura che va oltre la competizione della Candidatura per il 2026”, ha ribadito il sindaco Jamil Sadegholvaad (ilCarlino).

Protesta dei medici anche in Romagna

Camici bianchi a braccia incrociate, ieri, contro i tagli al finanziamento del sistema pubblico. Sul territorio dell’Asl Romagna hanno aderito 442 professionisti, di cui 278 medici. In particolare a Rimini sono stati in 120 a scioperare, tra cui 93 medici. La sala operatoria dell’ospedale Infermi ha garantito solo gli interventi urgenti grazie ai 6 infermieri al lavoro sui 25 previsti per turno (ilCarlino).

Riccione, assessore al turismo

A Riccione crescono le quotazioni di Alberto Gnoli per ricoprire la carica. “Le competenze di Gnoli nel settore turistico sembrano essere la chiave per improntare una nuova direzione strategica e conferire un carattere distintivo alle politiche turistiche locali”, spiega il Corriere Romagna. Luciano Tirincanti, che ha rifiutato l’ingresso in giunta preferendo una vita “più tranquilla”, potrebbe contribuire come consulente (Corriere).

Mattarella arriva a San Marino

Giornata storica per la piccola Repubblica del Titano. C’è attesa per il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Arriverà stamattina accompagnato dalla figlia e dal viceministro agli esteri Edmondo Cirielli. Ad accoglierlo in piazza della Libertà saranno i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Furti nelle case, allarme criminalità | Ponte e Capodanno, boom di turisti

CorriereRomagna: Gualano condannata, pena di otto mesi | Allarme predoni delle case