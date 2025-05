BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 6 febbraio 2025

Oggi in edicola, 6 febbraio 2025

Aeroporti regionali, De Pascale: “Ci servono tutti”

Bologna, Rimini, Forlì e Parma. Ieri, a margine del convegno ‘Aeroporti in pista per il Paese’ (al Marconi di Bologna), il presidente della regione Michele De Pascale si è detto “convinto che il trend generale di flussi aerei dei prossimi 10-15 anni renda necessari per l’Emilia-Romagna e per il Paese tutti e quattro gli scali”. Ha spiegato: “I numeri complessivi di oggi no, probabilmente non riescono a sostenerli, ma il trend generale di crescita sì, e quindi ben si giustifica secondo me una strategia anche pubblica che accompagni questi quattro aeroporti ad avvicinarsi a una fase in cui potranno sostenersi” (Corriere).

I numeri del Fellini

Sono 450mila i passeggeri dell’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini previsti per l’anno in corso. L’aeroporto ha chiuso il 2024 con 320mila passeggeri, crescendo del 14% rispetto al 2023. Nel 60% circa dei casi si tratta di incoming, vale a dire flussi turistici in arrivo a Rimini. Per il 70% si tratta di utenti internazionali che per il 90% arrivano con compagnie low cost (ilCarlino).

Turismo a tema in consiglio comunale

“Il turismo rappresenta il 70% del nostro Pil. Per questo è necessario ragionare in modo costruttivo e lavorare uniti su cosa fare per rilanciare il settore”. È stato l’appello di Patrizia Rinaldis, Federalberghi Rimini, intervenuta l’altra sera in consiglio comunale a Rimini. Il primo obiettivo sono i 300 alberghi dismessi e quindi abbandonati al degrado, che diventano troppo spesso dimora per senzatetto. “Bisogna lavorare con la Regione per individuare le normative finanziarie più adatte a sostenere questi forti impegni economici”, la richiesta all’assessora Valentina Ridolfi (Corriere, ilCarlino).

Emergenza casa, cosa si può fare adesso

Affitti alle stelle, 12.600 case sfitte in provincia, proprietari restii a dare in locazione a stranieri e a famiglie con bambini. Quella abitativa è una vera emergenza. “Urgono azioni condivise con politica, amministrazioni e società civile” auspica il direttore Caritas Mario Galasso. La Diocesi di Rimini ha messo a disposizione una dozzina di canoniche. E il vescovo Nicolò Anselmi sprona i cattolici a fare il primo passo. C’è un decalogo di proposte: dall’utilizzo dei beni confiscati alle mafie alla riconversione di alberghi abbandonati fino all’intermediazione (ilPonte).

Un tavolo di lavoro comune

Ieri mattina il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alle Politiche per la casa Kristian Gianfreda hanno incontrato il vescovo Nicolò Anselmi dando il via a un lavoro comune per affrontare concretamente l’emergenza casa. L’obiettivo è fare squadra, “nelle rispettive differenze e competenze, cercando di definire una strategia comune” (Corriere).

Casello fiera per la A14: lo vogliono tutti

Approvato all’unanimità in consiglio comunale l’ordine del giorno proposto da Carlo Rufo Spina, Fdi, ‘Un’uscita autostradale per Rimini Fiera’. Nei mesi scorsi la stessa Ieg, società di gestione della fiera, ha incontrato società Autostrade per presentare un progetto. Autostrade ha chiesto integrazioni per procedere. “Sono in corso valutazioni per sostenere il progetto anche con i numeri necessari”, ha spiegato l’assessore alla Mobilità del Comune di Rimini, Mattia Morolli (ilCarlino).

Insulto razzista, scatta la denuncia

Ieri i dirigenti della Happy Basket Rimini sono stati ascoltati in questura in merito ai fatti di lunedì. Nel corso di una partita under 19 di basket femminile, la madre di una giocatrice del Cesena ha dato della scimmia a una giocatrice del Rimini. La donna è stata denunciata e la questura sta valutando l’emissione di un Daspo nei suoi confronti (ilCarlino, Corriere).

Maxi operazione antidroga

Una maxi operazione antidroga è stata portata a termine ieri dal comando provinciale dei carabinieri di Rimini nei territori di Rimini, Bologna, Campobasso, Cagliari, Forlì-Cesena, Imperia, Milano, Monza, Parma, Piacenza, Pesaro e Ravenna. Indispensabile la collaborazione dei colleghi nei vari luoghi. Sono 39 gli indagati nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento cautelare dalla gip Raffaella Ceccarelli su richiesta del sostituto procuratore di Rimini Davide Ercolani, per traffico di stupefacenti e furti in abitazione. Sequestrati 250 chili di cocaina e decine di chili di hashish. Individuati anche i ladri che qualche mese fa tentarono un furto in casa di Pierina Paganelli. In carcere è finito anche un carabiniere: forniva alla banda informazioni sulle vittime dei furti (ilCarlino, Corriere).

Strage di bambini, una giornata della memoria

Povertà, guerra, niente scuola, ingiustizia e sfruttamento. La vita di milioni di bambini è segnata da sofferenza e privazioni. Secondo i dati Onu 2024, nel mondo quasi 5 milioni di bambini muoiono entro i 5 anni, 9 al minuto, per cause prevenibili o curabili. “Giustamente abbiamo creato il Giorno della Memoria per non dimenticare che 6 milioni di ebrei sono stati condannati in pochi anni a morire di fame e violenza solo perché erano ebrei. Ma accettiamo tranquillamente che la stessa cifra sia quella dei bambini che muoiono ogni anno”, commenta il settimanale ilPonte.

Verucchio, chiesta perizia del Ris per la tragedia di Capodanno

L’11 febbraio nei laboratori del Ris di Parma si svolgeranno degli esami per capire con chiarezza a quale distanza furono esplosi i colpi di pistola che fermarono Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, il 23enne ucciso a Villa Verucchio la notte di Capodanno mentre aggrediva con un coltello i passanti, ferendo 4 persone (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Insulto razzista, mamma denunciata | Il sogno di Marco corre ancora

CorriereRomagna: Furti e spaccio, presi | Possibile daspo per la madre

IlPonte: Strage di bambini | Casa, diritto negato

Oggi a Rimini

Alle 21 in cineteca il film ‘La bella e le bestie’ di Kaouther Ben Hania

Alle 21 al cinema Settebello omaggio a David Linch con il film ‘Mulholland drive’

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Il mio giardino persiano’ di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria il film ‘Sorelle’ di Alessandra Domeneghini

Alle 17 al centro della pesa di Riccione incontro con Daniele Gualdi su ‘Il cinema e i suoi protagonisti’

Alle 21 in biblioteca a Santarcangelo l’incontro ‘Alle radici dell’odio. Sette secoli di conflitti a cavallo dell’Adriatico’ con Andrea Santangelo