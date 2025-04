BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 7 aprile 2025

Oggi in edicola, 7 aprile 2025

Voglia di sole e mare

Diversi gli stabilimenti balneari di Marina centro già aperti, con ombrelloni, lettini, sdraio, per gli amanti della tintarella che nel week end non sono mancati. “Abbiamo registrato un vero e proprio semi-pienone”, conferma Fabrizio Pagliarani del bagno 26. Per il resto sull’arenile sono in corso i lavori ordinari di sistemazione degli stabilimenti in vista chi della Pasqua, chi della stagione. C’è chi lava ombrelloni e sdraio pompa in mano, chi rivernicia le cabine e via dicendo. A Rivazzurra c’è il cantiere del Parco del mare. “Ci hanno detto che dovrebbero terminarli entro maggio, al massimo ai primi di giugno. Speriamo sia così altrimenti sarà dura”, spiegano i bagnini (Corriere).

Delitto Paganelli, il destino di Dassilva

È attesa entro la settimana, la decisione del giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini sulla richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Louis Dassilva, il 35enne senegalese indagato per il delitto di Pierina Paganelli. Depositate tutte le consulenze di parte. In particolare oggi sui giornali si parla dei documenti con cui la pubblica accusa si opporrà alla scarcerazione: i 24 atti di indagine depositati dagli agenti della squadra mobile e dalla procura. Tra essi, la perizia fonica redatta dal consulente tecnico Marco Perino, una perizia sulle interazioni compiute tra le 7,30 e le 8,30 del 4 ottobre 2023 da un cellulare in uso a Manuela, una relazione tecnica sul contapassi dell’iPhone 11 in uso a Dassilva, e altri (ilCarlino).

Ztl, ricorso sul bando

La Traffic Technology Spa ha presentato un ricorso al tribunale amministrativo regionale per chiedere l’annullamento degli esiti del bando per i sistemi di controllo degli accessi alla ztl in centro storico e Borgo San Giuliano. A febbraio Engine Spa si è aggiudicata la fornitura a noleggio, con posa, installazione e manutenzione dei 13 varchi di cui si attende a breve l’entrata in funzione. Pari a 260mila euro il valore dell’appalto di 5 anni. Ma nel 2019, Traffic Technology Spa si era già aggiudicata l’appalto (Corriere).

Case popolari, affitti non pagati per 2,5 milioni

La crisi economica colpisce anche i beneficiari delle case popolari. “Seppur in calo di 100 mila euro nel 2024 rispetto al 2023, i debiti che molti locatari hanno con l’ente restano alti”, spiega Claudia Corsini, presidente provinciale Acer. Nel dettaglio, “le morosità, nel 2024, hanno toccato quota 824.863 euro, nel 2023, 933.311 euro, e nel 2022, 754.454 euro”. Da qui l’idea di proporre un piano per le rateizzazioni, prima di arrivare al vero e proprio sfratto. “La crisi stia pesando fortemente sulle fasce più deboli della popolazione. Proprio per questo prima di attivare le azioni di sfratto li avvertiamo del debito, attraverso la costituzione di messa in mora, sollecitiamo loro colloqui e accordi fino alla proposta di rateizzare il pregresso. Dopodiché, ma solo dopo vari tentativi d’intesa falliti, procediamo con gli sfratti. Che sono un obbligo” (Corriere).

Quel post sui riccionesi “munti”

Una strana vignetta è apparsa nella serata di sabato sulla pagina Facebook del Pd di Riccione. “Il disc Jockey e Cangini”, era il titolo (perché qualche ora dopo la vignetta è scomparsa). Nell’immagine, una mucca con scritto sopra ‘Riccione’ che viene munta. Il latte finisce in un secchio con scritto sopra ‘dj’. La descrizione diceva: “Il disc jockey che ha munto per anni dalla tetta dei riccionesi pensava di avere ancora a che fare con l’assessore Cangini (detto da lui) con tutto il rispetto per Cangini” (ilCarlino, Corriere).

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Ugualmente diversi’ di Federika Ponnetti