BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 7 maggio 2025

Oggi in edicola, 7 maggio 2025

Sicurezza e attività economiche: la circolare del governo

Nel prossimo Comitato per l’ordine pubblico di Rimini verranno discusse le linee guida indicate dal decreto sicurezza affinché le attività commerciali possano favorire la sicurezza pubblica. Si parla di una “cooperazione tra gestori delle attività e forze di polizia, attraverso accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni più rappresentative degli esercenti”. Tra le azioni promosse, l’attivazione di telecamere nei locali e l’apposizione di maggiore illuminazione esterna (ilCarlino, Corriere). “Le iniziative da adottare devono rispondere alle esigenze del territorio senza responsabilità non appropriate”, precisa Denis Preite di Confcommercio (ilCarlino).

Anfiteatro, “no alla guerra ideologica”

Qualche giorno fa il deputato Jacopo Morrone e il consigliere comunale Enzo Ceccarelli della Lega hanno effettuato un sopralluogo nell’area del anfiteatro romano di Rimini, assieme alla soprintendente Federica Gonzato, ribadendo la richiesta di “far ripartire gli scavi archeologici e trovare una soluzione per il Ceis”. Per la nuova campagna di scavi, risponde il sindaco Jamil Sadegholvaad, “sono stati già messi a bilancio 500mila euro”. Da gennaio, inoltre, in accordo con la soprintendenza, due archeologi sono al lavoro “per lo studio approfondito di tutta la documentazione riguardante l’area”, aggiunge il sindaco ribadendo il suo “no alla ’guerra ideologica’ sul monumento e sul futuro del Ceis” (ilCarlino, BuongiornoRimini).

Demoliti gli abusi in spiaggia

Come disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato del 27 gennaio, la veranda del bar Donatella è stata demolita. Una vittoria per l’ex assessore al demanio e oggi referente del Conamal, il Coordinamento nazionale mare libero, Roberto Biagini, che ne approfitta per chiedere al Comune controlli a tappeto, e “intervenire immediatamente con i propri poteri inibitori nei confronti di tutte le altre situazioni similari, onde evitare disparità di trattamento verso chi ha demolito e chi con gli stessi abusi continua l’attività”. I chioschisti, invece, chiedono norme trasitorie (ilCarlino).

Pd a congresso: si cerca un accordo su Corazzi

Le candidature per il nuovo segretario provinciale del Partito democratico dovranno essere presentate entro il 15 maggio. Dal Pd regionale arriva al richiesta a cercare una candidatura unitaria per evitare lo scontro alle urne. Giulia Corazzi, presidente del consiglio comunale di Rimini, espressione della corrente del Pd ascrivibile al segretario uscente Filippo Sacchetti, al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, al deputato Andrea Gnassi, pare si sia messa al lavoro per allargare l’intesa sul suo nome. Se non si raggiungesse un accordo, il rivale sarebbe Christian D’Andrea, vicesindaco di San Clemente. La riminese Emma Petitti, invece, probabilmente sarà la nuova vicesegretaria regionale in tandem con Luigi Tosiani (ilCarlino).

Delitto Paganelli, Bartolucci non risponde

Lunedì, la moglie dell’indagato Louis Dassilva, Valeria Bartolucci è stata convocata in procura. Non ha risposto alle domande degli inquirenti. “In quanto moglie dell’indagato, gode del diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite, in quattro diverse occasioni, rispondendo per ore agli inquirenti ed oltre all’aver fornito, spontaneamente, il proprio dna per le comparazioni del caso ed il proprio telefono cellulare, unitamente al computer, perché venisse effettuata la copia forense”, ha spiegato la sua legale Chiara Rinaldi (ilCarlino, Corriere). Lunedì davanti al tribunale si terrà un sit-in a sostegno di Dassilva organizzato da un canale Youtube (ilCarlino, Corriere). Il consulente di Manuela Bianchi, Davide Barzan, ha querelato la trasmissione Le Iene e la consulente di Louis Dassilva Roberta Bruzzone (ilCarlino).

Cecchettin a ‘Mare di libri’

Dal 13 al 15 giugno in centro storico a Rimini torna il festival di letteratura per adolescenti ‘Mare di libri’. Tra gli autori attesi, Davide Morosinotto e Daniele Mencarelli, che presenteranno i loro ultimi libri, e ospiti del calibro di Anthony McGowan e Paola Barbato. Annunciata anche la presenza di Gino Cecchettin, padre di Giulia vittima di femminicidio, per riflettere sull’educazione come arma di contrasto della violenza di genere. Atteso anche il laboratorio di poesia con Mariangela Gualtieri (ilCarlino, Corriere).

Riccione, cosa ne sarà del White Suite?

Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal Comune di Riccione relativa a una precedente sentenza del Tar circa la richiesta di trasformare il White Suite da hotel in appartamenti da vendere. Tuttavia, al momento, l’istanza cautelare del Comune viene accolta “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito” (ilCarlino).

San Marino, sondaggio sulle molestie al lavoro

Secondo l’indagine condotta dalla Centrale sindacale unitaria di San Marino, sul posto di lavoro le donne sono più esposte dei colleghi ai soprusi di genere. E’ il 60% femminile del campione intervistato che segnala molestie contro il 44% degli uomini. Si registra un picco del 64% tra i 25 e i 35 anni e un minimo del 51% tra i 46 e i 55 anni. Le sammarinesi, inoltre, sono risultate restie alla segnalazione dei soprusi, ma propense a coinvolgere i sindacati (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Il sit-in per Louis, i silenzi di Valeria | L’elisir di Manuela

CorriereRomagna: Il mondo a Macfrut | “Molestie sul lavoro per 6 donne su 10”

Oggi a Rimini

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Andy Warhol. American dream’ di L’Ubomír Ján Slivka

Alle 18 in cineteca Cecilia Gamberini presenta il libro ‘Sofonisba Anguissola’

Alle 18,30 al lapidario romano (museo Tonini) Fiorenza Maffei e Maria Elisa Mei presentano il libro ‘Commissari. Storie di vita’ scritto da agenti della polizia di Stato sotto lo pseudonimo di Wilson Marconi

Alle 17 al cinema Astra di Bellaria la proiezione del film ‘L’oro del Reno’ di Lorenzo Pullega sarà preceduta da un talk con Manetti Bros e Pier Giorgio Bellocchio

Alle 20 al cinema Astra di Bellaria inaugurazione del Bellaria film festival, a seguire il film ‘Ari’ di Léonor Serraille vincitore del premio Giometti

Alle 21 al teatro Lavatoio di Santarcangelo ‘Giallo per caso’, spettacolo del Laboratorio Stabile

Dalle 20 al Teatro della regina di Cattolica i saggi dell’Accademia, centro studi musicali Giorgio Della Santina

Alle 18,30 alla Giochi del Titano presentazione del libro di Giordano Bruno Guerri ‘Benito, storia di un italiano’