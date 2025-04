BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 8 aprile 2025

Oggi in edicola, 8 aprile 2025

Campo Lavoro, è stato un pienone

Numeri alla mano, gli organizzatori del Campo Lavoro Missionario parlano di successo. Dai soli sei mercatini principali sono entrati 172.493 euro con un significativo più 13.727 euro rispetto al 2024 (158.766) e un più 50.925 euro rispetto al 2023 (121.568 euro). “Un grande grazie a tutte le persone di buona volontà che hanno fatto sì che questa edizione sia riuscita così bene e, naturalmente, anche a tutte le aziende che con le loro forniture hanno reso possibile questo risultato”, le parole del presidente Gabriele Valentini (ilCarlino, Corriere).

Homeschooling: richieste in crescita

Nell’anno scolastico 2024-2025 sono state 69 richieste inviate all’ufficio scolastico da studenti che hanno fatto ricorso alla possibilità di studiare con dei professori in casa seguiti dalle proprie famiglie, l’istruzione parentale. Erano state 51 nel 2021-2022, quando tutti hanno studiato da remoto per le restrizioni date dalla pandemia, 17 nel 2020-2021 e 6 nel 2019-2020. “La scuola non si può ridurre semplicemente ad una trasmissione di nozioni tra professore e alunno, perché è uno spazio educativo molto più ampio in cui si sviluppano competenze sociali, emotive e relazioni che sono fondamentali per la crescita di ciascuno di noi”, spiega la vicesindaca Chiara Bellini (Corriere, BuongiornoRimini).

Intervista alla prefetta

“La lotta contro la criminalità organizzata resta una nostra priorità”. Sono le parole di Giuseppina Cassone, alla guida della Prefettura di Rimini. “La crisi economica può aumentare la vulnerabilità delle imprese turistiche, rendendole più suscettibili agli investimenti di capitali illeciti”, spiega. Rispetto ai reati commessi da minorenni, “in provincia non si riscontra un fenomeno strutturato, anche se i dati sui reati commessi nel 2024, rispetto al 2023, mostrano un aumento del +6% dei reati commessi da minorenni, ma solo per il 2% attribuibili alle ‘gang giovanili’” (Corriere).

Delitto Paganelli, l’analisi della difesa di Dassilva

I legali di Louis Dassilva hanno presentato una memoria difensiva per avvalorare la richiesta di scarcerazione. Tra le varie cose, rilevano che la mattina del ritrovamento del cadavere della signora Pierina la telecamera della farmacia non ha ripreso l’indagato scendere giù dalla rampa del garage, né la telecamera (presente in uno dei box) il rumore della porta tagliafuoco, via alternativa per raggiungere la scena del crimine. Non ci sarebbero quindi prove della presenza di Dassilva in garage in quel momento (ilCarlino, Corriere).

Confcommercio, Caar e Acer: sfida per la successione

La sfida per la successione di Gianni Indino alla guida della Confcommercio di Rimini è tra Nicola Angelini, presidente degli ambulanti di Fiva e presidente vicario Confcommercio, che sembra per ora favorito, e Giammaria Zanzini, presidente Federmoda. Per la guida del Centro agroalimentare, indicato saldamente in pole position Mirco Pari, attuale direttore provinciale di Confesercenti. In casa Acer, in lizza Claudia Corsini, attuale presidente ad interim, l’ex consigliera regionale Pd Nadia Rossi e l’ex sindaca di Verucchio Stefania Sabba (ilCarlino).

Addio a Tonino Marselli

Aveva 93 anni, Antonio, l’inventore della golosa mattonella. Ne aveva 16 appena quando nel dopoguerra, era il 1947, con il fratello Armando aprì una latteria a Rimini, quella che col tempo diventò la storica Gelateria Marselli. Il funerale si terrà oggi alle 15 presso la chiesa della Grotta Rossa (ilCarlino, Corriere).

Riccione, da Radio Deejay a Radio 105

Quest’estate a Riccione una radio ci sarà e sarà Radio Rtl 102.5. Sarà partner della programmazione dei concerti del Versus Festival previsti al parco degli Olivetani. Irama, Lazza, Guè e Luché, tra i nomi già annunciati (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Furbetto del pieno va a processo | Prendiamoci la coppa

CorriereRomagna: La moglie fugge con il figlio. “Noi padri penalizzati” | Campo lavoro, un successo

Oggi a Rimini

Dalle 11 apertura straordinaria del palazzo Fulgor in occasione del cinquantesimo anniversario del premio Oscar ad ‘Amarcord’ come miglior film straniero

Alle 21 al cinema Tiberio al cinema Tiberio il film ‘L’alba dell’Impressionismo. Parigi 1874’ di Ali Ray

Alle 18 alla Galleria Santa Croce concerto per i 25 anni del Museo della regina con la mezzosoprano cattolichina Mara Gaudenzi che accompagnata dall’arpa eseguirà brani di Rossini, Mozart e Bellini

Alle 21 al Comitato di Scacciano (Misano) incontro sulla fotografia d’autore con il fotografo Lorenzo Cicconi Massi