BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 8 febbraio 2025

Turismo anziani a rischio: “Troppi rincari nel 2025”

“Quasi 2 milioni di presenze nel 2024, ma il 2025 è a rischio”, avverte Giovannino Montanari, vicepresidente Fiavet. “Gli hotel aumentano del 10-15% annuo, i trasporti sono un problema: mancano autisti e i costi salgono. Anche il valzer dei nonni ne risente: i pullman per le balere costano il doppio”. In spiaggia, rincari dell’8%. “Molti anziani si accontenteranno di una festicciola in albergo”. Unica speranza: attirare pensionati da Francia e Germania con voli su Rimini (ilCarlino).

Università, il tecnolopo si allarga

Aperta la conferenza dei servizi per il progetto di ampliamento del Tecnopolo, dedicato a ricerca e innovazione. Il piano, da valutare entro 60 giorni, prevede l’aggiunta di 600 metri quadri di nuovi laboratori e aree per ricerca industriale, economia circolare e digitalizzazione. Il progetto, finanziato dalla Regione e dal Comune, rientra nel piano Europa 27 e mira a potenziare le strutture universitarie e a supportare le imprese locali (Corriere).

Bimota ritorna in pista: la KB998 si prepara al mondiale

Bimota fa il suo grande ritorno alle competizioni con la nuova KB998 Rimini, una moto da 200 cavalli con motore Ninja ZX-10RR e telaio progettato dalla casa riminese. L’azienda, in partnership con Kawasaki, debutta nel mondiale Superbike con i piloti Axel Bassani e Alex Lowes. Dopo 11 anni di assenza, Bimota rivela la livrea rosso, bianco e nero. “Essere riminesi è motivo di orgoglio”, commenta il direttore tecnico Pierluigi Marconi. Il debutto avverrà a Philip Island, il 21-23 febbraio (ilCarlino).

Omicidio Paganelli: i 12 elementi della procura contro Dassilva

Si cercano tracce di Dna sugli effetti personali di Pierina Paganelli: analizzati chiavi, telecomandi e pantaloncini del figlio, macchiati di sangue. Finora, nessuna prova biologica utile. Louis Dassilva resta detenuto per 12 indizi, tra cui ,il video sospetto, la confessione implicita, movente sentimentale e presunti depistaggi. La Cassazione ha rinviato il caso al Riesame. Martedì l’esperimento giudiziale per verificare l’identità della figura ripresa dalle telecamere (Corriere).

Riccione, fuga dalla violenza: madre e figlia in salvo, arrestato il compagno

Erano giorni che la situazione era insostenibile, poi l’ennesima aggressione: un 26enne riminese ha afferrato la figlia di un anno e mezzo e l’ha scaraventata sul letto, minacciando di ucciderla insieme alla madre. La donna è fuggita con la bambina, trovando rifugio in un negozio di viale Dante. Bloccato dai carabinieri, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni. Madre e figlia, ferite, hanno ricevuto 10 giorni di prognosi (ilCarlino, Corriere).

“Mamma ultrà”: ecco il daspo per insulti razzisti

Niente sconti per la tifosa cesenate che, il 3 febbraio, ha urlato «scimmia» a una 17enne di colore durante Happy Basket Rimini-Nuova Virtus Cesena. Il questore di Rimini le ha imposto un Daspo di due anni per tutte le manifestazioni sportive. Il giudice sportivo ha squalificato il campo della Virtus per tre gare, parlando di un insulto “inequivocabilmente razzista”. La società: “Estranei ai fatti, ma promuoveremo il rispetto”. Intanto, la Digos indaga sulla denuncia penale (ilCarlino).

