Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 8 luglio 2025

Oggi in edicola, 8 luglio 2025

Crisi Rimini Calcio, la marcia dei tifosi

Circa 300 tifosi del Rimini Calcio hanno manifestato ieri, sfilando dalla sede del club fino a piazza Cavour, per chiedere chiarezza sul futuro societario. Con striscioni come ‘Chiuso per vergogna’, hanno espresso tutta la loro delusione per la gestione e i recenti problemi relativi ai mancati pagamenti. I tifosi non ritengono sufficienti le recenti spiegazioni della presidente Stefania Di Salvo. Il corteo, accolto dal sindaco Sadegholvaad, ha ribadito la necessità di rispetto e trasparenza per la storica società (ilCarlino, Corriere).

Governance poll: Jamil piace

Secondo il sondaggio Governance Poll 2025 realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad è il primo tra i 97 sindaci inseriti nella rilevazione per crescita di consenso rispetto al giorno dell’elezione: +7,7%. Oggi è al 59%, dopo essere passato dal 51% del 2022 al 57,5% nei mesi scorsi. È anche al nono posto in Italia per gradimento assoluto. In calo invece la fiducia in molti amministratori: 57 sindaci su 97 e 10 governatori su 18 perdono consensi. Tra questi, Michele De Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna, scende al 54% (ilCarlino, Corriere).

Turismo, flussi in crescita

Nei primi cinque mesi del 2025 Rimini registra +1,7% nei pernottamenti sul già positivo 2024. Riccione cresce dell’1,1% e Cattolica, Bellaria e Misano perdono rispettivamente 2,7%, 6,9% e 11%. A maggio Rimini tocca un record con 503.132 pernottamenti, +6,2% sul 2024. La componente straniera raggiunge il 30% del totale, superiore alla media provinciale del 25,8%, nonostante l’ormai marginale dato del turismo russo. Il sindaco invita a interpretare i dati in ottica territoriale. “Si vede nettamente l’effetto traino di fiere, congressi, eventi sportivi, i numeri in crescita dell’aeroporto e in generale una destinazione che sempre più si sta orientando e organizzando verso una destagionalizzazione strutturata”, commenta Sadegholvaad (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Anche Riccione festeggia

Riccione archivia il mese di maggio con numeri in forte crescita: 250.123 pernottamenti e un +10,2% di presenze rispetto allo stesso mese del 2024. Un risultato che contribuisce al bilancio positivo dei primi cinque mesi dell’anno, con 643.132 presenze complessive e un aumento dell’1,1%. “Siamo molto soddisfatti dell’andamento del mercato italiano e dei primi risultati delle nuove campagne di promozione avviate proprio a maggio”, commenta la sindaca Daniela Angelini (ilCarlino, Corriere).

Colloqui di lavoro in spiaggia

Orienta, agenzia per il lavoro, organizza domani, 9 luglio 2025, al Bagno 62 di Rimini, un ‘Recruiting on the Beach’ per connettere aziende e candidati in un ambiente informale che dovrebbe facilitare l’emergere dei talenti. Non solo turismo, si cercano figure specializzate come operatori CNC, meccatronici, addetti alle vendite settore arredamento, termoidraulici, elettricisti, impiegati back office sia Italia che all’estero, montatori meccanici, progettisti meccanici, addetti ai piani, addetti al montaggio, ingegneri meccanici, oltre che ovviamente operatori del settore turistico (receptionist, booking, sala e piani), operatori sociosanitari da Pesaro a Forlì-Cesena. Ci si registra su orienta.net (ilCarlino).

Dassilva, slitta la decisione del giudice

Louis Dassilva resta in attesa di sapere se sarà rinviato a giudizio per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. L’udienza preliminare, tenutasi davanti al giudice Raffaele Deflorio, è stata rinviata al 14 luglio per un vizio di notifica legato all’indeterminatezza del capo d’imputazione. Il giudice ha respinto le eccezioni della difesa riguardanti l’inutilizzabilità delle intercettazioni e la nullità dell’incidente probatorio. Dassilva, in carcere dal 16 luglio 2024, non era presente in aula (ilCarlino, Corriere).

Incidente in via Euterpe, processo al via

È iniziato ieri a Rimini il processo che dovrà chiarire le responsabilità sulla morte di Roberto Sancisi. Il 78enne è deceduto nell’incidente del 24 ottobre 2022, nelle immediate vicinanze del cantiere per la realizzazione della maxi rotonda tra la Statale 16 e la Consolare per San Marino. La vicenda è approdata in aula a tre anni dalla tragedia. Sono cinque le persone a giudizio con l’accusa di omicidio colposo (ilCarlino, Corriere).

Ancora un malore fatale

Un 73enne turista milanese è deceduto ieri pomeriggio a Torre Pedrera, probabilmente a causa di un arresto cardiaco mentre faceva il bagno. Soccorso subito da familiari e bagnanti, e poi dal 118, i tentativi di rianimazione sono stati vani. È il terzo decesso in pochi giorni nelle stesse circostanze (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Sadegholvaad, alto gradimento | Tifosi traditi, curva in marcia

CorriereRomagna: Rimini, la marcia dei tifosi | Hotel fatti fallire, condannati i Coppola

Oggi a Rimini

Dalle 10 in fiera Sportdance

Alle 21 all’arena Francesca da Rimini musica jazz e blues con Mecco Guidi e Gloria Turrini (Sgr live)

Alle 21 al cinema tiberio il film ‘Tre amiche’ di Emmanuel Mouret

Alle 21,15 al teatro Galli Mauro Pagani omaggio Fabrizio De Andrè

Alle 21,15 dal cortile della bliblioteca Gambalunga partenza del ‘silent book party’ con Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli

Alle 14,30 ad Aquafan a Riccione il dj e cantante italiano Ludwig

Alle 21,15 al palazzo del turismo di Riccione il concerto ‘Allegre Note go to China’

Alle 20,15 in piazza della Repubblica a Misano il filosofo Umberto Galimberti interverrà sul tema ‘Bellezza. La legge segreta della vita’

Alle 19 al teatro Lavatoio di Santarcangelo in scena ‘Bell end’ di Mathilde Carmen Chan Invernon (Santarcangelo festival)

Alle 21 al Parco della Casa Rossa di Bellaria Igea Marina serata dell’Accademia panziniana

Alle 21,30 in piazzale Perugia a Bellaria Igea Marina musica con ‘Drama&friends’