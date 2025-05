BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 8 maggio 2025

Oggi in edicola, 8 maggio 2025

Spettacolo tricolore

Confermata l’11 maggio nei cieli di Rimini l’esibizione delle Frecce tricolori. L’incidente di martedì a Pantelleria non ferma il tour della Pattuglia acrobatica nazionale. Sarà però da confermare il numero dei velivoli, che a regime è dieci, solista compreso. L’air show, più prove generali il sabato precedente, si svolgerà tra le 15 e le 17,40. Oltre agli Aermacchi MB-339, attesi velivoli storici come le copie del biplano Tigher Moth di Francesco Baracca e del triplano Fokker del Barone Rosso (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Conclave

Ieri sera la prima fumata nera, con due ore di ritardo, davanti a una folla di 50mila persone circa in piazza San Pietro (e milioni in tv) piene di attesa. I 133 cardinali chiamati ad eleggere il nuovo papa sono da ieri chiusi nella cappella sistina. Oggi attesi gli esiti di quattro nuove votazioni, due al mattino e due al pomeriggio. Chi e come sarà il nuovo papa? Sarà davvero “difficile fare passi indietro” da figure come “ospedale da campo”, come il pastore che ha l’“odore delle pecore”, come la “Chiesa in uscita”, “immagini che in sé sono trattati di teologia” (ilPonte).

Chiringuiti: stop alla musica alle 23,30

Anche quest’estate sulla spiaggia di Rimini deejay, concerti ed eventi dal vivo dovranno spegnere tutto alle 23,30. E’ emerso ieri dal primo incontro del tavolo permanente tra il comune di Rimini e gli operatori di spiaggia. “È l’orario giusto, per mantenere l’equilibrio”, commenta l’assessora Valentina Ridolfi, che ribadisce: chi trasgredirà “sarà sanzionato” (ilCarlino).

“Costretta a subire atti sessuali”

La 25enne valdostana è stata soccorsa dal 118. Ha trascorso in pronto soccorso la notte tra sabato e domenica con i sintomi di un’intossicazione da alcol. Agli operatori ha raccontato di essere stata violentata da un uomo con cui si era appartata fuori da un locale di Marina Centro. Non ricorderebbe ulteriori particolari e non ha presentato, al momento, formale denuncia, ma sono scattate le indagini della squadra mobile della questura di Rimini nell’ambito del codice rosso (ilCarlino, Corriere).

A Macfrut l’agricoltura di oggi e domani

Satelliti, sonde, robot, intelligenza artificiale, ozono, app sono strumenti che stanno entrando sempre più anche nel quotidiano di chi lavora la terra. A Macfrut in fiera a Rimini, per esempio, sono stati presentati sistemi di irrigazione che possono essere controllati con una app sul telefonino. E c’è chi usa i satelliti per controllare lo stato di salute delle proprie piante (Corriere).

Sanità, arriva il Pua

Da lunedì 12 maggio, entrerà in servizio a Rimini il Pua, Punto unico di accesso. Sarà al padiglione Ovidio del Distretto di Rimini, dove già si trova il Cau. Obiettivo del nuovo servizio è prendere in cura le persone più deboli, come anziani e fragili in genere, con la definizione di un profilo che guardi integralmente a tutti i servizi dei quali avranno bisogno (Corriere).

“Il cinema è stata la mia ispirazione”

Alberta Ferretti stasera al cinema Fulgor inaugurerà il festival Settima arte con un dialogo sullo stile, assieme a Roy Menarini, che precederà la proiezione di film ‘Il Grande Gatsby’ che ha scelto personalmente per l’occasione. “Il cinema per me è sempre stato un grande stimolo ed una passione” (ilCarlino, Corriere).

Amianto killer

La Cgil di Rimini ricorda gli ultimi numeri disponibili: 660 le vittime dell’amianto nella sola Emilia-Romagna. Nel dettaglio, 170 morti sono avvenute per mesotelioma, 340 per tumore al polmone e le altre per patologie correlate. “Sono numeri che non appartengono al passato. Sono volti, storie, famiglie spezzate, oggi”, ribadisce Enzo Bonanni, presidente Osservatorio Nazionale Amianto (ilPonte).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Quell’uomo ha abusato di me” | Diva di stile

CorriereRomagna: Rapina a mano armata | Pua, un accesso per tutti

IlPonte: Una chiesa più cattolica | Amianto killer

Oggi a Rimini

Dalle 15 alle 18 in cineteca il convegno ‘Fellini e la scrittura’

Dalle 19 al cinema Settebello la rassegna ‘Orgoglio senza pregiudizio’

Dalle 20,30 al teatro Tarkovskij la rassegna nazionale di cortometraggi di giovani autori Rec film festival, ospiti Luk3, Edoardo Miulli e Fiamma Parente

Alle 21 al cinema Fulgor Alberta Ferretti in dialogo con Roy Menarini (La settima arte)

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria Maura Delpero riceverà il Premio Speciale Bff43, a seguire il film ‘That summer in Paris’ di Valentine Cadic (Bellaria film festival)

Alle 21,30 al palazzo del turismo di Bellaria il film ‘Nella colonia penale’ di Gaetano Crivaro, Silvia Perra, Ferruccio Goia, Alberto Diana (Bellaria film festival)

Alle 21 al teatro Lavatoio di Santarcangelo lo spettacolo del Laboratorio Stabile ‘Parole a soqquadro’

Alle 21 in biblioteca a Riccione l’incontro pubblico ‘Intelligenza artificiale e fotografia: true or fake?’ con il fotografo Saro Di Bartolo

Alle 20,30 al salone Snaporaz di Cattolica il film ‘Maria Montessori. La nouvelle femme’ di Léa Todorov