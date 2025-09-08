BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 8 settembre 2025

Oggi in edicola, 8 settembre 2025

“Un miracolo per farlo santo”

Per il suo popolo, unito nell’associazione Papa Giovanni 23esimo, don Oreste Benzi santo lo è già e forse un po’ lo è sempre stato. Ma per arrivare al riconoscimento ufficiale è necessario accertare un miracolo. Diversi sarebbero gli episodi al vaglio della congregazione dei santi. “Molte persone hanno ricevuto la ’grazia’ da don Oreste e alcune si sono convertite”, rende noto la postulatrice Elisabetta Casadei. “Lui era solito ripetere: non mi interessa essere santo da solo, voglio un popolo santo, perché solo così il mondo può cambiare” (ilCarlino).

Stadio Neri, i giudici riaprono a Building company

Il tribunale amministrativo ha accolto la richiesta di sospensiva dell’atto con cui il comune di Rimini aveva la settimana scorsa chiuso le porte dello stadio Romeo Neri alla nuova proprietà del Rimini football club, la Building company, risultata morosa per non aver pagato arretrati per l’affitto della struttura pari a 18mila euro. La richiesta della società ai giudici si basava su “danni di natura sportiva, disciplinare, economica e di immagine, nonché la lesione dell’interesse della comunità sportiva” (ilCarlino).

Schianto al Marano

L’incidente è avvenuto sabato verso le 22,45 a Riccione. Di fronte a piazzale Neruda, lo scontro frontale tra la coppia che viaggiava su uno scooter T-Max in direzione Rimini e una Renault Clio con a bordo 4 persone, in direzione Cattolica. Sembra che il conducente dell’auto abbia svoltato a sinistra per entrare nel parcheggio senza dare la precedenza alla moto. L’uomo e la donna sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena (ilCarlino).

“Mai insignito dell’incarico”

All’interno della sua casa a Doha, l’italiano residente in Qatar ha messo una targa in ottone che dice che è console di San Marino. Lui si è anche fatto invitare in ambasciata d’Italia durante la visita di un viceministro, ma dal Titano smentiscono il conferimento dell’incarico. “Non lo abbiamo mai nominato e peraltro nelle verifiche eseguite è emerso che in generale il Qatar non accetta consoli onorari ma solo consoli di carriera”, spiega il segretario di Stato Luca Beccari (Corriere).

Apre la casa museo di Laura Pausini

Taglio del nastro ieri a Solarolo per la casa museo dedicata a Laura Pausini. La sede è la casa di famiglia in via Santi, dove la cantante ha mosso i primi passi e che successivamente è diventata la sede del fan club ufficiale. Cinque le stanze allestite, visitabili da sabato, in cui ammirare e scoprire abiti di scena, accessori, copioni e fotografie (ilCarlino, Corriere).

