BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola

Fiamme in via Giuliano Da Rimini

Un incendio mortale si è scatenato ieri intorno alle 19 negli alloggi popolari di via Giuliano da Rimini, a Rimini. A perdere la vita, intossicati dal fumo, sono stati Alis Efenaru, 42 anni, di nazionalità rumena, e Ferdinando Autiero, 55 anni, coniugi. Il rogo sarebbe stato causato da un corto circuito nell’appartamento di un’anziana coppia, che è riuscita a mettersi in salvo (ilCarlino, Corriere).

Rimini vola su Barcellona

Dal 2 luglio sarà attivo un nuovo collegamento aereo tra Rimini e Barcellona, operato dalla compagnia Vueling. “Un altro tassello fondamentale per la crescita del nostro aeroporto e del territorio. Un impegno che Airiminum sta portando avanti con serietà, determinazione e impegno”, commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad. Per tutta l’estate Rimini sarà inoltre collegata con Londra Heathrow, Stansted e Gatwick, Monaco di Baviera e Basilea (ilCarlino, Corriere).

Parcheggi più cari

Anche a Rimini sono state aggiornate le tariffe dei parcheggi a pagamento, ferme dal 2017. In zona B (centro storico e borgo San Giuliano) la tariffa oraria passa da 1,20 a 1,50 euro, mentre il giornaliero aumenta da 5 a 6,50 euro. In zona A (anello fuori dalle mura e tribunale) il costo sale da 60 centesimi a 1 euro l’ora, e da 2,50 a 4 euro per il giornaliero. Restano esenti i festivi, le domeniche e la fascia oraria 20-8 (Corriere).

La preoccupazione di Confesercenti

“La carenza di parcheggi a servizio del centro è una delle principali cause della crisi delle attività economiche della zona”, denuncia Confesercenti. L’aumento delle tariffe rischia di peggiorare la situazione per commercianti e professionisti, rendendo più oneroso l’accesso al centro sia per i lavoratori che per i clienti, sottolinea il presidente provinciale Fabrizio Vagnini (Corriere).

Via del Ciclamino, Dassilva nel video?

L’analisi delle riprese video effettuate martedì pomeriggio in via del Ciclamino a Rimini, luogo dell’omicidio di Pierina Paganelli (3 ottobre 2023), sarà discussa in un’udienza il 28 aprile. Ai periti serviranno 60 giorni per arrivare a conclusioni certe. Tuttavia, dalle prime indiscrezioni sembra emergere con chiarezza, anche nelle riprese notturne, la differenza di carnagione tra le due persone riprese: l’indagato Louis Dassilva e il vicino di casa Emanuele Neri. Se confermato, il video escluderebbe Neri dalla scena (ilCarlino, Corriere).

Anziani nel mirino

Le truffe porta a porta, telefoniche e via web sono in costante aumento in tutta Italia, e Rimini non fa eccezione. Le vittime principali sono anziani soli e persone fragili. Per contrastare il fenomeno, il Comune ha avviato un progetto di prevenzione. La Polizia Postale incontrerà i cittadini per spiegare quali sono le truffe più diffuse e come proteggersi (ilPonte).

“Intitoliamo la cineteca a Lanari”

La sala della cineteca comunale di Rimini, all’interno della biblioteca Gambalunga, non ha ancora un’intitolazione. Giorgio Tonelli, sulle pagine de il Ponte, propone di dedicarla a Isidoro Lanari, scomparso a 87 anni nel 2017. Lanari fu tra i fondatori del Cineforum Riminese a Sant’Agostino e un riferimento per la cultura cinematografica locale e regionale (ilPonte).

Salviamo il tifo sano

Missione a Roma per i club sportivi romagnoli. Martedì mattina, al Ministero dell’Interno, con il deputato della Lega Jacopo Morrone, erano presenti le società di basket Unieuro Forlì Pallacanestro 2.015, Fortitudo Bologna, RivieraBanca Rinascita Basket Rimini e quelle di calcio Forlì Football Club, Cesena Football Club e Ravenna Football Club 1913. Al tavolo anche il prefetto Diego Parente, capo segreteria del Dipartimento di pubblica sicurezza, e Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Obiettivo dell’incontro: trovare soluzioni per consentire ai tifosi di seguire in sicurezza le trasferte delle loro squadre (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Pierina, le immagini portano a Louis | Intrappolati in casa, muoiono marito e moglie

CorriereRomagna: Due morti nell’incendio | Il test della camminata inguaia Louis

IlPonte: Anziani, violenza di genere | Truffe, anziani nel mirino

Oggi a Rimini

Alle 18 in cineteca Maria Elena D’Amelio presenta il libro ‘La diva madre. Saggi su maternità e divismo nel cinema italiano’

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Flow. Un mondo da salvare’ (Junior Cinema)

Alle 17 al centro della pesa di Riccione incontro con Massimo Giometti ‘Il tragitto delle pellicole’

Alle 21 al palazzo del turismo di Riccione Mattia Ferraresi presenta il suo libro ‘I demoni della mente’

Dalle 17 alle 19 nella sala del consiglio di San Giovanni ‘Dal broadcast al podcast: la radio ai tempi del web’