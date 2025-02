Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 9 agosto 2024

Oggi in edicola, 9 agosto 2024

“Una decisione che accogliamo con favore, perché pone norme chiare e uguali per tutti i Comuni dell’Emilia Romagna”, spiega Mauro Vanni di Confartigianato imprese demaniali riferendosi alla decisione della Regione Emilia Romagna di regolamentare seguendo le indicazioni della direttiva Draghi le aste previste entro fine anno per le concessioni demaniali balneari. “Non sono un giurista e non so dire se una norma unica regionale riuscirà ad evitare il rischio dei ricorsi al Tar. Una cosa però è certa, senza sarà peggio” (Corriere).

A Rimini lo sciopero dei bagnini si trasforma

Niente ombrelloni chiusi oggi sulle spiagge riminesi. “Invece di chiudere gli ombrelloni, ci uniremo ai nostri ospiti, che sono la nostra unica certezza, per un brindisi collettivo: un momento per chiedere insieme una legge che tuteli la balneazione attrezzata”, spiegano i referenti locali di Sib Confcommercio e Fiba Confesercenti, le due sigle aderenti. “In accordo con i nostri rappresentanti nazionali e regionali abbiamo deciso di scioperare in una maniera più vicina al nostro spirito, da sempre vocato all’ospitalità, senza danneggiare i clienti” (ilCarlino, Corriere).

Goletta Verde promuove il mare dell’Emilia Romagna

“Su undici punti campionati, solamente due sono risultati inquinati: la foce dei Fiumi Uniti nel Ravennate e la foce del Rubicone a Gatteo a Mare”, spiegano da Legambiente. “La nostra foce è in salute. Merito del Psbo che stiamo portando avanti da anni, e che ha garantito vasche di laminazione, separazione delle reti ed aumento della capacità depurativa. Proseguiremo con la realizzazione delle ultime due vasche di laminazione, i cui lavori partiranno a settembre”, commenta l’assessora di Rimini Anna Monti sui buoni dati del Marecchia (ilCarlino, Corriere).

Turismo, il lavoro è irregolare

Indagando sulle persone assunte attraverso un’agenzia per il lavoro abusiva con sede legale a Potenza e sede operativa a Bellaria Igea Marina, la guardia di finanza di Rimini ha scoperto 444lavoratori irregolari, di cui 40 completamente in nero. La manodopera, regolarmente assunta dalla società interinale, veniva fornita a quattro imprese del settore turistico- alberghiero senza la stipula di contratti di appalto. Per i trasgressori, le multe potranno superare i 292mila euro (Corriere).

Gli automobilisti passano col rosso

Da inizio 2024 sono 3.559 gli automobilisti beccati dai Vistared a passare con il semaforo rosso sulle strade di Rimini. La media è di 17 al giorno. Sono tantissimi, ma nonostante si sia aggiunto un sistema di rilevamento sono meno dello scorso anno di 1.449 unità. Nel 2023 alla stessa data le violazioni erano state 5.008. A fine anno, risultavano complessivamente 7.777 furbetti del rosso (ilCarlino, Corriere).

Ricavi da record per Ieg

Italian exhibition group chiude i primi sei mesi del 2024 con ricavi su 131,9 milioni di euro, in aumento di 15,3 milioni rispetto al 2023 quando la cifra si era attestata sui 116,6 milioni. In crescita del 13,2 per cento il fatturato e del 9,5 per cento l’utile, pari a 20,1 milioni (ilCarlino, Corriere).

Scontro tra albanesi per la droga

Due famiglie albanesi con precedenti per fatti legati allo spaccio di stupefacenti mercoledì sera si sono scontrate alla periferia di Tavullia. Un uomo è morto, il 38enne Dritan Idrizi residente a Riccione, ucciso da una coltellata al cuore. Due i feriti gravi, residenti a Cattolica e San Giovanni in Marignano. A Tavullia Idrizi sarebbe andato per la riscossione di un debito di 5mila euro (ilCarlino, Corriere).

