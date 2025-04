BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 9 aprile 2025

Oggi in edicola, 9 aprile 2025

Contro i dazi, “cerchiamo alternative”

“Pur mantenendo le relazioni con partner tradizionali come gli Stati Uniti, è cruciale esplorare nuove opportunità in aree geografiche in crescita”, sono le parole del presidente della Camera di commercio della Romagna Carlo Battistini. Secondo i dati dell’ente, l’export delle aziende della provincia di Rimini negli Usa è pari a 374,9 milioni di euro, il 12,8% del totale, le importazioni sono pari a 32,6 milioni, con un saldo commerciale positivo di 342,3 milioni e un valore complessivo dell’interscambio è di 407,5 milioni. Battistini propone di sondare in Europa i mercati di Svizzera, Balcani (Albania e Turchia), Asia (Cina, ma anche Indonesia, Malesia e Thailandia), il Medio Oriente a partire dagli Emirati Arabi, e guardare anche a Canada e Oceania (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Spiaggia, la protesta dei salvataggi

Da un lato i bagnini, che stanno cercando un accordo con la capitaneria per aprire a Pasqua senza dover offrire il servizio di salvataggio, dall’altro proprio marinai di salvataggio che invece non ci stanno. La legge attualmente in vigore sarebbe dalla loro parte. “Ferma la nostra intenzione d’impugnare in tutte le sedi competenti eventuali accordi presi senza il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, o comunque in contrasto con normative a nostro avviso inderogabili”, tuona la Filcams Cgil riminese (ilCarlino, Corriere).

Tragedia in Sardegna, indagato il padre

E’ indagato dalla procura di Tempio Pausania per omicidio colposo e incendio boschivo, il padre del bambino di 11 anni morto tra le fiamme sulla spiaggia di Bados in Sardegna il 31 agosto del 2023 nel camper della famiglia. L’uomo, riminese di origini rumene, è accusato di aver acceso il piano cottura per preparare il pranzo, nonostante fosse una giornata ventosa, di non aver controllato il funzionamento dell’apparecchio, di essersi accampato in un’area vietata ai camper. Azioni che avrebbero concorso a scatenare la violenta fiammata che ha avvolto il camper provocando la morte del figlio e ustioni sulla moglie (ilCarlino, Corriere).

Si riaccende la ztl di Rimini nord

Dal 25 aprile entra in vigore la nuova regolamentazione della circolazione nell’area turistica di Rimini nord, lungo il Parco del Mare, da Rivabella a Torre Pedrera. Fino al 31 maggio sarà attiva solo nei giorni festivi e domeniche, mentre dall’1 giugno fino alla seconda domenica di settembre tutti i giorni. Nel tratto compreso tra via Sante Polazzi e via Palotta a Viserba scatterà direttamente dall’1 giugno (ilCarlino, Corriere).

Festa biancorossa

Lo 0 a 0 di ieri sera allo stadio Neri è valso al Rimini Calcio la Coppa Italia di serie C. Pochi colpi di scena nella finale di ritorno con la Giana Erminio, con i lombardi che hanno incalzato i padroni di casa per buona parte del match (ilCarlino, Corriere).

“Se ne occuperanno gli avvocati”

Linus interviene sulla vignetta pubblicata sulla pagina Facebook del Partito Democratico di Riccione, poi rimossa (Corriere, ilCarlino). “Ci potevamo salutare da persone perbene”, aggiunge. Conferma anche al Corriere Romagna le richieste che la radio sta ricevendo da altre cittadine balneari per la prossima estate. “Ma siamo troppo avanti con la stagione e sono troppo amareggiato per la scorrettezza con cui siamo stati trattati, per questa estate ce ne andremo tutti in vacanza” (Corriere).

Il piano di comunicazione

La sindaca Daniela Angelini ha presentato l’atteso piano di comunicazione per promuovere Riccione sui media nazionali. L’obiettivo è raggiungere 11 milioni di contatti e la parte del leone la faranno i passaggi in tv, in particolare nelle reti del Gruppo Mediaset, con posizionamenti in prima serata durante programmi di punta come Amici, Le Iene e Tg5. Previsti anche passaggi radio e su Amazon Prime Video (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Morto nel camper, indagato il padre | Super Rimini, in alto la Coppa

CorriereRomagna: “Pagheranno quel post” | C’è la Coppa: il Rimini fa la storia

Oggi a Rimini