BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 9 giugno 2025

Oggi in edicola, 9 giugno 2025

Referendum, bassa affluenza

Nelle 330 sezioni del riminese, l’affluenza alle 12 di ieri mattina era del 7,75 per cento, la più bassa dell’intera Emilia-Romagna. Alle 19 la quota di votanti è più che raddoppiata fino a quota 16%, penultima in regione; alle 23 la percentuale era del 22,48. Il comune dove finora si è votato di più è Santarcangelo, l’unico comune dove a mezzogiorno si era superata la soglia del 10%, con il 10,27% degli elettori ad aver raggiunto le urne. Alle 19 il dato era del 18,9%. Il comune più disinteressato ai referendum è risultato Montefiore Conca, dove appena il 3,69% degli aventi diritto si è presentato ai seggi. Si vota anche oggi fino alle 15 (Corriere).

Atti osceni al parco Marecchia

Alle 20,30 di sabato sera, tra ponte di Tiberio e Borgo San Giuliano, era davvero pieno di gente. Più o meno in quel momento, poco lontano, al parco qualcuno nota una persona intenta in atto di autoerotismo. Scatta la segnalazione e arriva la polizia. Gli agenti gli intimano di smetterla, ma lui reagisce male. Uno degli agenti si prende un pugno e una gomitata (ricoverato con prognosi di 20 giorni). Solo l’utilizzo dello spray al peperoncino riesce a fermare la furia del 40enne nigeriano. Una decina di giorni fa, scene simili si sono verificate nei pressi di una scuola. In questo caso, protagonista un uomo italiano (ilCarlino, Corriere).

Litiga con la vicina: in carcere

Un 35enne residente a Riccione è finito in carcere dopo una lite con la vicina di casa. Tra i due i contrasti andavano avanti da tempo, ma la situazione è degenerata quando la donna ha scoperto che l’uomo aveva rimosso alcune telecamere di sicurezza installate nel cortile della casa di famiglia, dove entrambi abitano. Lei lo ha denunciato, con conseguenze pesanti per lui: si è visto revocare l’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa che stava scontando per un reato precedente e che sarebbe terminata ad agosto. Ora il 35enne si trova di nuovo in carcere, perché ha commesso un altro reato mentre stava già beneficiando della misura alternativa (ilCarlino, Corriere).

Malore in profondità, muore pescatore di coralli

Doriano Belloni, 74 anni, è morto ieri mattina nelle acque di Bosa Marina (Oristano), località sulla costa occidentale della Sardegna. Originario di Novafeltria, esperto cacciatore di corallo, l’uomo è stato colpito da un malore mentre si trovava a un centinaio di metri di profondità mentre lavorava (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: E’ caos sul ponte: picchia gli agenti, arrestato nigeriano | Accusato di evasione: “Tutto falso, è uno scherzo”

CorriereRomagna: Morto in Sardegna, pescatore di coralli | Leggenda Errani: ottavo slam in doppio

IlPonte: Discernimento. Il referendum delle due q | Vince chi fa squadra

Oggi a Rimini

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer’ di Samuele Rossi

Alle 21 alla corte degli Agostiniani ‘Sotto le stelle del jazz’ con AB Rimini Big Band e Renzo Angelini