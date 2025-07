Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 9 luglio 2025

Oggi in edicola, 9 luglio 2025

Entro l’autunno il Piano regionale degli aeroporti

L’assessora alle Infrastrutture e ai trasporti dell’Emilia-Romagna Irene Priolo ha confermato l’intenzione della Regione di procedere al riassetto degli aeroporti, ma di dover aspettare per questo “le risultanze degli studi che stiamo facendo e su cui potremmo, come dire, condividere anche quelli che sono i dati che ci sono stati proposti e presentati”. Dall’opposizione la richiesta di anticipare il Piano con “un accordo forte tra gli scali”, vista anche la situazione in regione “non idilliaca”. (ilCarlino, Corriere)

Lo stato degli aeroporti regionali

Mentre il Marconi ha avviato nuovi lavori di adeguamento delle sedute e dei percorsi interni ai nuovi numeri registrati, e grazie ai quali Bologna è diventata la seconda meta turistica della regione dopo Rimini, la situazione di Parma e Forlì desta nuove preoccupazioni. A Parma infatti si comincia a parlare di crisi con relative dimissioni, mentre a Forlì si evocano nuove partnership per sopravvivere. A Rimini invece la crescita registrata nell’anno porta a un nuovo accordo di promozione. (ilCarlino)

Un piano marketing per l’aeroporto riminese

Una nuova convenzione, in fase di stesura finale, prevede che APT regionale e Comuni della Riviera contribuiscano economicamente per i prossimi tre anni a campagne di promozione turistica legate allo scalo riminese e che abbiano ricadute sull’incoming del territorio e sulla sua internazionalizzazione. La partecipazione economica dei Comuni sarà legata infatti al numero di stranieri che vi pernotteranno. Rimini prevede un contributo di un milione di euro per ogni anno, Riccione di 300.000, Bellaria di 100.000. Tra le attività programmate anche la partecipazione a Routes Europe 2026, tra i principali eventi del settore del trasporto aereo. (ilCarlino, Corriere)

La protesta della curva

Dopo il corteo di lunedì, la Curva Est scrive alla proprietà e al Comune. “O pagate o ve ne andate” è il succo del messaggio alla famiglia Petracca, cui si rinfaccia di aver dilapidato quattrini e un patrimonio di competenze e credibilità. Alla giunta comunale invece la mancanza di lungimiranza, di “responsabilità amministrativa” e di “sostegno allo sport in generale”. Appuntamento venerdì alle 8.30 in consiglio comunale dove si dicuterà del centro sportivo della Gaiofana. (ilCarlino, Corriere)

Procedono i lavori al nuovo Centro sportivo

Impossibile separare le due storie: squadra di calcio e centro sportivo. Anche perché il presidente di quest’ultimo è Stefano Petracca, marito della presidente del Rimini. Ma mentre la squadra patisce nuove penalizzazioni, i lavori del cantiere alla Gaiofana procedono speditamente. Secondo quanto annunciato nel 2024 il Centro dovrebbe contenere sette campi da calcio, sia naturali che sintetici, una palestra coperta, una pista ciclo podistica, uffici, una foresteria, un’area di riabilitazione, una relax e anche un ristorante. E naturalmente essere la “casa” della Rimini Calcio. (ilCarlino)

Vaccini falsi

Si è chiusa con la prescrizione per tutti i 19 genitori l’accusa di aver iscritto i figli ad asili e scuole d’infanzia utilizzando falsi certificati di vaccinazione. L’accusa iniziale di corruzione era stata infatti derubricata per mancanza di prove, lasciando solo i reati di falso e riducendo così i tempi di prescrizione a 7 anni e 6 mesi. Decisivo per il decorso dei termini anche i due anni nei quali l’indagine è stata rimpallata tra le Procure di Rimini e Pesaro. (Corriere)

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Calcio, campi nuovi e stipendi fermi | Il turismo prende il volo

CorriereRomagna: No vax, tutto prescritto | I rondoni sull’impalcatura