BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 9 settembre 2025

Lupi, protesta a Roma

“Porteremo le testimonianze in commissione agricoltura”. Lo ha annunciato lunedì sera Marco Succi, presidente del Forum di quartiere 11, all’assemblea convocata a Corpolò per discutere del problema legato all’avanzata dei lupi nei centri abitati. Centocinquanta i partecipanti. Tra loro, c’è chi ha visto ammazzare dai lupi polli e tacchini, chi il cane. Secondo Pier Claudio Arrigoni, responsabile del settore attività faunistica della Regione, “il lupo che ha attaccato il cane Birra della famiglia Paris ha avuto un comportamento anomalo: in presenza di esseri umani, l’esemplare dovrebbe andarsene, ma così non è stato”. Attualmente l’assessorato all’Agricoltura sta lavorando alla revisione della legge 157 del 92 alla luce del declassamento che il Parlamento europeo ha approvato per la specie del lupo da ‘particolarmente protetta’ a ‘protetta’ (ilCarlino, Corriere).

Piattaforme, respinto il ricorso di Eni

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di Eni contro il comune di Cesenatico per evitare il pagamento dei 3,8 milioni di euro di Imu sulle piattaforme, chiesti per il 2014 e il 2015. La sentenza dei giudici romani fa sperare il comune di Rimini, che da Eni dovrebbe incassare “20 milioni di euro tra imposte non versate e sanzioni”, spiega l’assessore Juri Magrini (ilCarlino).

Parata di stelle per il Motogp

In vista del Motogp, Rimini si prepara ad accogliere una parata di stelle del motociclismo in piazza Cavour. Attesi domani sul red carpet campioni come Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Kevin Schwantz, Dani Pedrosa e Freddie Spencer. Venerdì sera sul lungomare Tintori, il moto show Red Bull Riders Night. Sabato e domenica, piazzale Fellini si trasformerà in un’area dedicata ai più piccoli, che avranno la possibilità di provare le minimoto sotto la guida di istruttori federali qualificati (ilCarlino).

Croatti sulla Global Sumud Flotilla

“La paura c’è, ma non rinuncio”. Il senatore riminese Marco Croatti è tra i politici italiani che saliranno a bordo delle navi dirette a Gaza con aiuti umanitari. In questi giorni si trova a Catania, in attesa di imbarcarsi e partire. La situazione è resa ancora più tesa dopo l’attacco a una delle imbarcazioni, l’altra sera a Tunisi. “Siamo consapevoli dei pericoli, siamo ancora più consapevoli dell’importanza della spedizione. Perché a Gaza il massacro va avanti” (ilCarlino).

Al via il processo per lo smaltimento dei rifiuti

A Rimini, nove imputati a processo, tra cui l’attuale direttore generale dell’Asl Romagna Tiziano Carradori e il suo predecessore Marcello Tonini. L’accusa è di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Sono stati usati ‘tritapadelle’ per smaltire i rifiuti biologici degli ospedali riminesi. Un sistema che, secondo l’accusa, viola le normative ambientali. Il giudice ha respinto la richiesta di proscioglimento avanzata dalle difese, rinviando l’udienza a metà aprile 2026. Per molti imputati, il reato potrebbe essere prescritto entro quella data. Dovranno decidere se rinunciare alla prescrizione per essere giudicati nel merito (ilCarlino, Corriere).

Santarcangelo, asilo chiuso per topi

L’apertura dell’anno educativo al nido d’infanzia Rosaspina è stata rinviata a causa del ritrovamento di tracce di topi nella struttura. L’episodio potrebbe essere collegato alla presenza di cantieri nella zona, incluso quello per l’acquedotto, che ha causato un aumento di roditori. Nonostante la disinfestazione preventiva ad agosto, nuove tracce sono state scoperte, rendendo necessarie ulteriori misure di sanificazione e monitoraggio. La riapertura è prevista per il 15 settembre, a condizione che le norme di sicurezza e sanificazione siano rispettate. Le famiglie saranno aggiornate entro la fine della settimana (ilCarlino, Corriere).

