A dare l’allarme è stato un passante

I vigili del fuoco hanno recuperando un cadavere nel Canale Villoresi, nel comune di Garbagnate Milanese.

Il cadavere sarebbe quello di una donna di 34 anni, dai tratti somatici orientali.

Il corpo era vestito e non era in un avanzato stato di decomposizione. A dare l’allarme, dopo averlo notato, è stato un passante, intorno alle 15, in via Fametta. Sul posto, oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

ANSA