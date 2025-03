Cadde da un balcone in gita nel Ferrarese, morto insegnante

Morto all’ospedale Sant’Anna di Cona (Ferrara) Davide Benetti, l’insegnante di 43 anni che il 9 dicembre scorso era precipitato dal balcone di una villa a Ro, nel Ferrarese, durante una gita scolastica.

Il terrazzino aveva ceduto improvvisamente proprio mentre il docente vi si trovava sopra in compagnia di una guida turistica.

I due erano caduti a terra insieme ai calcinacci, un volo di cinque metri.

In pochi minuti sul posto erano giunti i soccorsi, l’insegnante e la guida erano stati portati al pronto soccorso con codice di massima urgenza. Nonostante la caduta non sembravano essere in pericolo di vita. Il cedimento del balcone aveva coinvolto solamente loro due, gli studenti presenti erano rimasti illesi.

Il 43enne aveva riportato diverse fratture e nei giorni seguenti aveva sempre avuto la febbre alta. È morto nella tarda mattina di oggi all’ospedale.

Ansa