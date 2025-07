Cailungo, la Società Polisportiva locale ricorda l’impegno sociale di Rino Righi, “pilastro della comunità”

La Società Polisportiva Cailungo ricorda con profondo affetto Rino, figura centrale non solo per lo sport ma soprattutto per il suo prezioso contributo sociale all’interno della comunità. Nel comunicato diffuso ieri, la società sottolinea come Rino abbia saputo incarnare con umiltà, generosità e dedizione i valori più autentici del senso di comunità.

“Rino ha rappresentato un punto di riferimento per tutti, prima come appassionato sostenitore, poi come dirigente e infine come insostituibile collaboratore”, si legge nel ricordo della Polisportiva. Il suo impegno ha superato il semplice ruolo sportivo, diventando un esempio di partecipazione sociale capace di unire persone e promuovere solidarietà.

Particolarmente significativo – ricordano gli stessi – è stato il suo contributo nell’organizzazione della Festa di San Rocco, evento che ha sempre visto Rino impegnato con instancabile dedizione. La società evidenzia come la sua presenza e discrezione abbiano reso questo momento un’occasione di coesione per l’intera comunità.

La Società Polisportiva Cailungo ha scelto di ricordare Rino con una foto: “Ci mancherai profondamente, ma il tuo esempio continuerà a ispirarci ogni giorno”, conclude la società, rimarcando l’importanza del suo lascito sociale.