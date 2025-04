Calcio, giovanili: gli U16 Interprovinciali non sbagliano l’ultima, immediato riscatto delle U15

SETTORE FEMMINILE

Le ragazze della Primavera abbandonano ufficialmente la corsa per la promozione. Fatale la sconfitta con la capolista Cesena, che passa a Domagnano con il punteggio di 4-0: apre Pedrelli al 6’, poi la 9 bianconera si ripete anche al 18’ dopo il raddoppio di Dumitru. Il sigillo lo appone Rocchi all’ora di gioco.

Dopo il primo k.o. registrato nella Seconda Fase Regionale, tornano immediatamente alla vittoria le Under 15, corsare sul campo dell’Etica Ludis. Il 3-0 matura per intero nel secondo tempo: lo inaugura Terenzi con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo; poi, a proteggere il successo delle giovani Titane di Argilli, sono due bolidi dalla distanza: quelli di Padovani e Riccardi, entrambi finiti all’angolino.

Infilano la quarta vittoria di fila le Under 17, che stavolta esultano in trasferta dopo tre gare casalinghe consecutive. Partenza a razzo quella delle ragazze di Zaghini, che dopo poco più di mezz’ora sono sul 3-0, effetto della doppietta di Gambuti e della rete di Penserini. Il Modena inaugura la ripresa con il rigore trasformato da Borghi, cui segue, a dieci minuti dal 90’, il 3-2 di Campedelli. Padovani impiega 5’ per riportare le Canarine a distanza di sicurezza. Tuttavia l’ultima parola sul match – che comunque non ne modificherà il verdetto – sarà ancora delle padrone di casa: è Jasonni, al 5’ di recupero, a stabilire il definitivo 4-3.

L’ultima di campionato delle Under 12 si risolve senza gol: il Tre Penne/Tre Fiori vince tutte e tre le frazioni (1-0, 1-0 e 2-0) mantenendo al contempo inviolata la propria porta. Under 12 che nel fine settimana sono state impegnate anche nel torneo oltre-confine, con una gara fuori classifica contro il Granata (a Cesenatico) che ha visto le giovani Titane imporsi per 7-0, con le triplette di Daphne Aiello e Ludovica Rubichi, oltre alla rete di Victoria Del Bianco.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Con il riposo degli Under 15 e degli Under 17, e il capolinea di campionato già raggiunto dalla Primavera, l’unica formazione nazionale in campo per una gara ufficiale, nel fine settimana appena concluso, è stata quella degli Under 16 di Bonesso, caduti in casa del Legnago Salus dopo un filotto di tre risultati utili consecutivi. Nel 2-0 maturato domenica, a referto Abourrosse al 13’ e Bergamini al 4’ di recupero.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Sconfitti dopo una lunghissima serie positiva – nel loro caso, di sette vittorie – anche gli Under 14 Provinciali di Piselli, che cedono 4-1 in casa della Dea Rimini nell’ultima giornata di campionato. I padroni di casa passano in vantaggio sfruttando una sfortunata autorete di Gasperoni, poi allungano con Galassi e Arcangeli. Grandoni, ad inizio ripresa, avrebbe dal dischetto l’opportunità di accorciare, ma ad uscire vincitore dal duello è il portiere riminese Lucchi. In ogni caso, Trebbi riesce a portare i Titani sul 3-1, ma l’ultima parola è ancora della Dea, che al 5’ di recupero fissa il 4-1 con Sartini.

Sconfitti con il medesimo punteggio gli Under 17 Provinciali, ospiti dell’A.S.A.R., che scappa sul 4-0 con le doppiette di Mignani e Menditto, prima che Podeschi segni il gol della bandiera per i ragazzi di Venerucci.

Chiudono il campionato con una bella vittoria – la seconda consecutiva – gli Under 16 Interprovinciali, che battono 6-2 il Morciano sul campo amico di Montecchio. Gli ospiti rispondono due volte ai vantaggi dell’Academy firmati da Giorgetti (1-1 di Mereu) e di Gatti (2-2 di Fusco), ma nulla possono sulla terza ondata biancoazzurra, che si sostanzia con il 3-2 di De Biagi Della Balda seguito dagli acuti di Romiti, Partisani e Gritti. Stagione regolare finita per i ragazzi di Frino, ma non il campionato, dato che ad attenderli c’è ancora il play-off, stante la seconda posizione – alle spalle dell’A.S.A.R. e davanti al Pietracuta – conquistata al termine delle 18 giornate.

Ultima di campionato non altrettanto lieta per gli Under 14 Provinciali di Valentini, regolati 11-1, a Montegiardino, dal Poject Rimini. Di Petreti l’unica rete sammarinese, mentre gli ospiti costruiscono il largo successo con le marcature multiple di Sanatolini (doppietta), Guagneli (doppietta), Rossini (doppietta) e Cinquetti (tripletta), oltre a quelle singole di Rolli e Falco. Escono due pareggi, entrambi per 2-2, dalle gare disputate tra sabato e domenica dalle formazioni degli Esordienti Provinciali.

Quelli di Campagna erano impegnati in casa dell’Accademia Riminicalcio, che ha ceduto nella prima frazione per 1-0, con gol sammarinese di Sitzia, per poi riprendersi nella seconda (2-0) e nella terza (3-1, gol di Albani). L’ultima parola è stata dei Titani: doppietta di Mirchev nel 2-1 del quarto tempo. Domenica, gli Esordienti di Astolfi facevano gli onori di casa nei riguardi dell’Accademia Marignanese. Le due avversarie hanno alternato perfettamente successi e sconfitte nelle quattro frazioni di gioco. Ha iniziato l’Academy con il 3-2 di esordio, dove i tre gol sammarinesi sono stati siglati interamente da Maiani.

Quest’ultimo, dopo lo 0-2 del secondo tempo, è stato il firmatario della vittoria sammarinese anche nella terza frazione, finita 1-0, mentre nella quarta non è bastato, ai giovani Titani, il gol di Maiani: il parziale ha detto 2-1.

Rimanendo nella medesima fascia di età, inizia come meglio non avrebbe potuto il Torneo Città di Verucchio per gli Under 13 Professionisti di Mastini, che nella prima fase collezionano tre successi in altrettante gare: nell’ordine, su Sammaurese, Polisportiva Garden e Project Rimini.

SETTORE FUTSAL

Chiudono il cammino stagionale senza il conforto del ritorno alla vittoria gli Under 19 del futsal, che assieme al Balça Poggese danno vita ad un’ultima di campionato ricca di gol. Finisce 4-6 alla Palestra di Acquaviva, con gli ospiti che guadagnano l’intervallo con un 5-0 costruito sulle doppiette di Giargiana e Bulgarelli successive al gol stappa-risultato di Ghebreselassie. Dopo il cambio campo, Mularoni e Lotti provano a riportare sotto l’Academy, che però torna ad incassare una rete – quella di Biondi – prima dell’estremo tentativo di rimonta sammarinese costruito sui gol dei gemelli Fortunati, Luca e Simone, quest’ultimo a segno però troppo tardi, ossia quando mancano appena 5’’ alla sirena di chiusura.

Campionato femminile Primavera 2, 19. Giornata | San Marino Academy – Cesena 0-4

SAN MARINO ACADEMY

Forcellini, Spataro, Carli (65’ Giannotti), Lombardi, Falvo (46’ Paolini), De Marsico, Benatti, Ceppari (46’ S. Fabbri), Iorio, Terenzi (74’ Pitonzo), D’Aguì (80’ Morgese)

A disposizione: Primavera

Allenatore: Giacomo Piva

CESENA

Bardi, Amadei, A. Fabbri, Toni, Cancellieri, Belloli, Rocchi (72’ Tassi), Valdifiori (70’ Mazzotti), Pedrelli (72’ Calegari), Dumitru, Vecchione (70’ Bersani)

A disposizione: Camprini, Picchetti, Casadei

Allenatore: Maurizio Benedetti

Arbitro: Giuseppe Gargano di Bologna

Assistenti: Antonio Masciello di Ravenna, Beatrice Toschi di Imola

Ammoniti: Terenzi, Lombardi

Marcatori: 6’ e 18’ Pedrelli, 12’ Dumitru, 60’ Rocchi

Campionato Under 16 Serie C, 24. giornata | Legnago Salus – San Marino Academy 2-0

LEGNAGO SALUS

Brombin (41’ Mancuso), De Battisti, Rosa, Vaccari, Caliari, Tognolo (41’ Camilotto), Dall’Armellina, Abourrosse (68’ Bonini), Bergamini, Cedrelli (68’ Bellotti), Dalla Cani

A disposizione: Ferrigato, Buttarello, Toffanin

Allenatore: Paolo Tinelli

SAN MARINO ACADEMY

Bucci (41’ Sami), Giuccioli, Balsimelli (60’ Carloni), Tombini (68’ Muccioli), Stefani, Zavoli, Valentini (70’ Battazza), Cika (41’ Massenzio), Marra, Ciacci (68’ Pari), Cervellini (41’ Raschi)

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Davide Romano di Mestre

Assistenti: Massimo Ferrari e Valentino Locatelli di Legnago

Marcatori: 13’ Abourrosse, 80+4’ Bergamini

Campionato Nazionale Under 19 di futsal, 22. giornata | San Marino Academy – Balça Poggese 4-6

SAN MARINO ACADEMY

Rastelli, S. Fortunati, Lotti, Andolina, Dolcini

A disposizione: Laglia, Fantini, L. Fortunati, Biordi, Mularoni

Allenatore: Matteo Selva

BALÇA POGGESE

Rinaldi, Biondi, Bulgarelli, Ghebreselassie, Leoni

A disposizione: Giargiana, Letizia, Longobardi, Sandri, Spanazzi

Allenatore: Giuseppe Gamberini

Arbitro 1: Letizia Fabiola Macca di Imola

Cronometrista: Lorenzo Zannoni di Cesena

Marcatori: 4’08” Ghebreselassie, 4’40” e 15’46”Bulgarelli, 7’12” e 17’44” Giargiana, 24’44” Mularoni, 28’40” Lotti, 31’30” Biondi, 34’23” L. Fortunati, 39’55” S. Fortunati

