Calcio, l’Italia under 19 femminile allo stadio Mazzola di Santarcangelo per due gare di qualificazione dell’europeo

L’Italia under 19 femminile di calcio protagonista allo stadio “Valentino Mazzola” di Santarcangelo con due gare del secondo turno di qualificazione ai campionati europei: già giocata Italia-Bielorussia, la prossima partita in calendario è Italia-Slovacchia.

Si è conclusa con un netto 7-1 la sfida con la Bielorussia che si è svolta ieri (mercoledì 2 aprile) alle ore 15, mentre la partita con la Slovacchia è in programma sabato 5 aprile sempre alle ore 15. L’ingresso al pubblico è libero e gratuito, quindi sarà possibile seguire la gara senza dover acquistare alcun biglietto.

L’obiettivo della Nazionale femminile under 19 è vincere il girone a quattro – che oltre a Italia, Bielorussia, e Slovacchia comprende anche la Svezia – per ottenere la qualificazione alla fase finale del Campionato europeo che si svolgerà dal 15 al 27 giugno in Polonia.

Comune di Santarcangelo