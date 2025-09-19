Calcio, San Marino Academy. La rappresentativa “rosa” pronta alla Coppa Italia: “Con il Parma sarà una prova di carattere”

La Serie B domenica non scende in campo, ma la stagione della San Marino Academy Women non conosce pause. Le Titane, infatti, saranno impegnate nel Primo Turno di Coppa Italia, in una gara secca contro il Parma, avversario di categoria superiore, atteso allo stadio di Acquaviva.

Giuliani: “Stiamo crescendo, ma dobbiamo limare i dettagli”

Lo spirito con cui la squadra biancoazzurra affronta la sfida è chiaro e lo raccontano le parole di Swami Giuliani:

“Dobbiamo sicuramente migliorare quei dettagli che ci sono costati le sconfitte in queste prime due partite. Detto questo, credo che stiamo procedendo su una buona strada. Domenica ci confronteremo con una squadra di categoria superiore in un match da dentro o fuori: sarà un’ottima occasione per metterci alla prova e crescere. Comunque, ci giocheremo tutte le nostre carte per provare a passare il turno.”

Reazioni e segnali positivi

Nonostante le prime uscite stagionali non abbiano portato punti, la centrocampista resta fiduciosa:

“Finora si è vista una San Marino Academy che ha lottato fino all’ultimo, nonostante le situazioni di svantaggio. Questo dovrà valere sempre. I primi risultati non ci hanno fatto piacere e potremmo anche definirli un po’ ingenerosi, specie l’ultimo. Comunque il passato è passato: lavoriamo a testa bassa ogni giorno per limare i dettagli e centrare il prima possibile il risultato che ci serve per sbloccarci, soprattutto mentalmente. Poi le cose verranno, ne sono sicura.”

Un segnale incoraggiante è arrivato proprio dall’ultima partita con l’Hellas Verona: tante conclusioni verso la porta avversaria, una traversa colpita e la volontà di crederci fino al termine. “Il tiro da fuori può essere un’ottima soluzione, fin troppo poco esplorata gli scorsi anni. Ma dobbiamo capire quando è il momento di provarci e quando invece quello della gestione. Forse siamo state un po’ frettolose e in alcuni casi non abbiamo trovato la giusta forza e precisione. Perfezionando questi aspetti, arriveremo ai risultati”, ha aggiunto Giuliani.

Appuntamento ad Acquaviva

San Marino Academy – Parma si giocherà domenica alle 15:00 allo stadio di Acquaviva, con ingresso gratuito per i tifosi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Titani.TV.

Per le Titane, sarà l’occasione di trasformare l’orgoglio e la crescita delle ultime settimane in una prestazione da ricordare, in una Coppa Italia che non concede seconde possibilità.