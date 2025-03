Calcio. San Marino Academy: Un fine settimana di sfide cruciali per le formazioni giovanili e femminili

Il fine settimana si preannuncia intenso per la San Marino Academy, con un programma ricco di impegni per le formazioni giovanili e femminili, pronte a scendere in campo in diverse competizioni.

Settore Femminile: Una domenica di sfide in casa e fuori

La Prima Squadra femminile, fresca di una preziosa vittoria, tornerà sul terreno di gioco per affrontare il Brescia, domenica 23 marzo alle 14:30, presso lo stadio di Acquaviva. Una sfida cruciale per il prosieguo della stagione, con le Titane determinate a consolidare la loro posizione in campionato.

Le formazioni giovanili non saranno da meno. L’Under 17, alle 11:00 di domenica, ospiterà la Reggiana sul sintetico di Montecchio, un match importante per continuare la corsa verso la parte alta della classifica. Alle 10:30 della stessa giornata, l’Under 15 scenderà in campo contro il Progresso, mentre l’Under 12 affronterà la Juvenes-Dogana sabato alle 16:45.

Settore Maschile: Trasferta e impegni interprovinciali

Nel Settore Maschile, le squadre saranno tutte impegnate in trasferta. La Primavera 4, in cerca di punti importanti dopo essere uscita dall’ultimo posto, affronterà il Carpi sabato 22 marzo, nella terzultima giornata di campionato. Alle 15:00 di domenica, l’Under 17 e l’Under 15 si sfideranno rispettivamente contro il Feralpisalò, con l’U17 impegnata alle 15:00 e l’U15 alle 12:30. L’Under 16, guidata da mister Bonesso, affronterà il Caldiero Terme sempre domenica alle 15:00.

Nel Campionato Provinciale e Interprovinciale, l’Under 18 Regionale di Magnani affronterà la Dea Rimini sabato alle 18:30 a Miramare. L’Under 17 Provinciale ospiterà l’Accademia Marignanese domenica alle 10:30 a Fiorentino. L’Under 16 Interprovinciale di Frino giocherà contro il Victoria alle 10:30 domenica a Torre Pedrera, mentre l’Under 15 Provinciale sarà impegnata in casa contro il Misano, sempre alle 10:30 di domenica a Domagnano.

Le due formazioni Under 14 iscritte ai campionati provinciali vedranno i ragazzi di Piselli affrontare il San Lorenzo in trasferta domenica alle 10:30, mentre quelli di Valentini giocheranno contro lo Young Santarcangelo sabato alle 16:00 a Montegiardino. Nel Torneo Esordienti, la squadra di Astolfi sfiderà il Tropical Coriano domenica alle 10:30 a Montegiardino, mentre la squadra di Campagna sarà in trasferta contro il Victoria mercoledì 26 marzo alle 15:15.

Settore Futsal: Una sfida decisiva per l’Under 19

Nel Settore Futsal, l’Under 19 Nazionale di Matteo Selva sarà chiamata a riscattarsi dopo un periodo senza vittorie. I Titani sfideranno il Bagnolo C5 domenica alle 11:00 nella palestra di Acquaviva, con l’obiettivo di tornare al successo e mantenere vive le speranze di qualificazione.

Un fine settimana ricco di impegni per la San Marino Academy, che continuerà a puntare sulla crescita e sullo sviluppo dei suoi giovani atleti in tutte le categorie.