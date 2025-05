Calcio San Marino. Murata con il suo leader in gol al rientro dopo l’infortunio. Affonso: ”Siamo in forma, ho fiducia nei playoff’

Dopo il Tre Fiori, la Cosmos. Alla ripresa del campionato il Murata ha infilato una bella doppietta (senza subire gol) battendo due storiche big del campionato ed il successo sulla formazione di mister Berardi contiene un motivo di gioia in più per la squadra, vale a dire il ritorno al gol di bomber Affonso entrato in campo ad un quarto d’ora dalla fine dopo lo stop di qualche mese per un guaio muscolare. Per lui è la sesta rete stagionale. E alla fine è esplosa la gioia del giocatore e della squadra tutta e del presidente Danilo Cappovilla presente in tribuna a fianco degli altri dirigenti.

“Mi mancava il campo, il pallone, l’aspetto agonistico della partita e soprattutto il gol, averlo ritrovato nel nuovo esordio, se così si può dire, è motivo di grande gioia – dice il bomber brasiliano – anche perché abbiamo battuto un avversario molto forte, più avanti di noi in classifica, con esperienza. E’ tutto bellissimo. Questi tre punti, la prestazione è tanta roba per noi”.

Molto bella l’azione del gol, in velocità. Ha “chiamato” la palla ad Ura?

“Echel è stato molto bravo, è partito sotto la metà campo palla al piede, sulla corsa ha evitato due avversari resistendo ad un contrasto e stringendo verso il centro. Sul suo traversone, sì, ho urlato a Raul di lasciare passare la palla e così ha fatto liberandomi di fatto per la battuta a rete di destro. Una azione molto bella. Avevamo preparato bene la partita sotto il profilo tattico e siamo riusciti ad interpretarla al meglio. Siamo in forma, vogliamo chiudere al quinto posto e giocarci tutte le nostre carte contro avversari di rango. Il gruppo è giovane, unito, in forte crescita. I playoff? Vogliamo arrivare il più in alto possibile”.

La sua condizione fisica qual è ?

“Adesso sono al cento per cento, pronto per i playoff, il lavoro di recupero dall’infortunio grazie ai nostri fisioterapisti è stato efficace, poi gradualmente ho ritrovato la condizione con il lavoro ad hoc sul campo sotto la guida dello staff tecnico”.

Sabato a Montecchio alle ore 15 sfida contro l’Academy Under 22 che ha 21 punti (squalificato mister Angelini). Una partita da vincere come del resto l’ultima contro il Fiorentino per conservare il quinto posto: la doppia sfida dei quarti playoff contro il Tre Fiori è stata fissata per mercoledì 27 e sabato 30 aprile.

Nelle foto FSGC: il gol di Affonso e l’esultanza del Murata

Comunicato stampa