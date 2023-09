Caldo, allerta in Sardegna per temperature sino a 40 gradi

Ritorna il grande caldo in Sardegna.

La direzione generale della Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo per alte temperature (onda di calore), a partire dalle 12 di domani, sabato 16 settembre, sino alle 18 di lunedì 18.

Le temperature sull’Isola – si legge nel bollettino – saranno in progressivo aumento.

Si prevedono temperature massime molto elevate, localmente superiori ai 40 gradi sul settore occidentale.

Sullo stesso settore, i valori minimi risulteranno superiori ai 25 gradi e localmente ai 28.

Ansa